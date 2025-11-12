2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
3 °C Budapest
Drone Point View a széntüzelésű erőműről télen
Egészség

Ez durva: rengeteg magyar ilyen helyen él - észre sem veszik, és pikk-pakk rámegy az egészségük

Pénzcentrum
2025. november 12. 18:22

A világ népességének negyede, több mint 2 milliárd ember él működő fosszilis tüzelőanyag-létesítmények közelében, ami súlyos egészségügyi és környezeti kockázatokat jelent - derül ki az Amnesty International új kutatásából - jegyzi meg The Guardian cikke.

Az Amnesty International jelentése szerint világszerte 170 országban több mint 18 300 olaj-, gáz- és szénipari létesítmény működik jelenleg. Közel félmilliárd ember, köztük 124 millió gyermek él mindössze egy kilométeren belül ezektől a létesítményektől, miközben további 3500 új projekt van tervezés vagy kivitelezés alatt, ami további 135 millió embert érinthet.

A fosszilis tüzelőanyag-létesítmények közelében élők fokozott rákos megbetegedési, légzőszervi problémák, szívbetegségek és korai elhalálozás kockázatának vannak kitéve. Emellett a létesítmények súlyosan veszélyeztetik a vízellátást, a levegőminőséget és károsítják a földterületeket.

A kutatás szerint a működő olaj-, szén- és gázipari létesítmények harmada átfed egy vagy több kritikus ökoszisztémával, mint például biodiverzitásban gazdag vizes élőhelyekkel, erdőkkel vagy folyórendszerekkel, amelyek kulcsfontosságúak a szén-dioxid megkötésében.

A jelentés rávilágít a környezeti igazságtalanságra és rasszizmusra is: az őslakos népek, akik a világ népességének mindössze 5%-át teszik ki, aránytalanul nagy mértékben vannak kitéve az élettartamot csökkentő fosszilis infrastruktúrának - a létesítmények hatoda őslakos területeken található.

A fosszilis tüzelőanyagok kitermelésének bővítése földrablásokkal, kulturális fosztogatással, közösségek megosztásával és a megélhetés elvesztésével is összefügg. Emellett erőszakot, online fenyegetéseket és pereket indítanak a csővezetékek, fúrási projektek és egyéb infrastruktúrák építése ellen békésen tiltakozó közösségi vezetők ellen.

"A fosszilis tüzelőanyagok korszakának most véget kell érnie" - hangsúlyozta Agnès Callamard, az Amnesty International főtitkára, aki szerint a klímaválság a mélyen gyökerező igazságtalanságok megnyilvánulása és katalizátora.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #rák #környezetvédelem #környezetszennyezés #szén-dioxid #levegőminőség #klímaválság #vízellátás #fosszilis tüzelőanyag #légzőszervi problémák

