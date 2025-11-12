70 éves volt a Knicks, a Warriors és a Nets legendája, néhány hete prosztatarákkal diagnosztizálták.
Ez durva: rengeteg magyar ilyen helyen él - észre sem veszik, és pikk-pakk rámegy az egészségük
A világ népességének negyede, több mint 2 milliárd ember él működő fosszilis tüzelőanyag-létesítmények közelében, ami súlyos egészségügyi és környezeti kockázatokat jelent - derül ki az Amnesty International új kutatásából - jegyzi meg The Guardian cikke.
Az Amnesty International jelentése szerint világszerte 170 országban több mint 18 300 olaj-, gáz- és szénipari létesítmény működik jelenleg. Közel félmilliárd ember, köztük 124 millió gyermek él mindössze egy kilométeren belül ezektől a létesítményektől, miközben további 3500 új projekt van tervezés vagy kivitelezés alatt, ami további 135 millió embert érinthet.
A fosszilis tüzelőanyag-létesítmények közelében élők fokozott rákos megbetegedési, légzőszervi problémák, szívbetegségek és korai elhalálozás kockázatának vannak kitéve. Emellett a létesítmények súlyosan veszélyeztetik a vízellátást, a levegőminőséget és károsítják a földterületeket.
A kutatás szerint a működő olaj-, szén- és gázipari létesítmények harmada átfed egy vagy több kritikus ökoszisztémával, mint például biodiverzitásban gazdag vizes élőhelyekkel, erdőkkel vagy folyórendszerekkel, amelyek kulcsfontosságúak a szén-dioxid megkötésében.
A jelentés rávilágít a környezeti igazságtalanságra és rasszizmusra is: az őslakos népek, akik a világ népességének mindössze 5%-át teszik ki, aránytalanul nagy mértékben vannak kitéve az élettartamot csökkentő fosszilis infrastruktúrának - a létesítmények hatoda őslakos területeken található.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A fosszilis tüzelőanyagok kitermelésének bővítése földrablásokkal, kulturális fosztogatással, közösségek megosztásával és a megélhetés elvesztésével is összefügg. Emellett erőszakot, online fenyegetéseket és pereket indítanak a csővezetékek, fúrási projektek és egyéb infrastruktúrák építése ellen békésen tiltakozó közösségi vezetők ellen.
"A fosszilis tüzelőanyagok korszakának most véget kell érnie" - hangsúlyozta Agnès Callamard, az Amnesty International főtitkára, aki szerint a klímaválság a mélyen gyökerező igazságtalanságok megnyilvánulása és katalizátora.
A havi bér 7,5-12,5 százalékkal kevesebb lehet, ha egy váratlan betegség miatt - mely év vége felé közeledve gyakrabban előfordul - egy heti munkabéréből levonnak...
Ehető sütőtök fajták képpel: japán sütőtök, hokkaido tök, sonkatök és muskotályos sütőtök. Mit kell tudni a sütőtök jótékony hatása és a sütőtök szénhidráttartalma kapcsán?
A közétkeztető cég hangsúlyozta, hogy a gödöllői intézményekben, valamint a többi ellátott településen nem jelentettek hasonló megbetegedéseket.
Az amerikai kontinensről származó amerikai májmétely (Fascioloides magna) egyre jelentősebb problémát jelent a magyar vadgazdálkodásban.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
Bojti Andrea gyermekpszichológussal beszélgettünk, akit idén a Highlights of Hungary-díjra is jelöltek.
Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és ennél is többen lehetnek azok, akiknél már kialakultak a 2-es típusú diabéteszt megelőző állapotok.
Az önkormányzat szerint nem zárható ki, hogy a pénteki iskolai ebéd okozta a tüneteket, de egy gyorsan terjedő vírus is állhat a háttérben.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
Meglepő fordulat: kiderült, mit takarhat az Orbán által emlegetett "védőpajzs", amit az USA-tól kapunk
A szakértő szerint ilyen segítségnek csak végveszélyben vagy nagy válságban van jelentősége.
A vállalat már megtette a szükséges intézkedéseket a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonására és a fogyasztóktól való visszahívására.
Az érintett intézményeket ellátó közétkeztetési cég vezetője a hétvégén nyilatkozott, miszerint mindenben együttműködnek a hatóságokkal.
A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet.
Tömeges ételmérgezés a budapesti menzákon: eddig 47 gyerek került a Heim Pál kórházba, sokan komoly tünetekkel
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, hányásos, hasmenéses panaszokkal valamint kiszáradásos tünetekkel szállították be a gyerekeket.
A friss szenyvízelemzés szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában a covid-örökítőanyag mennyisége az emelkedett koncentráció-tartományban van és tendenciáját tekintve stagnál.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
Egyre drágább a szép mosoly: ma már egyetlen fogászati kezelés is komoly anyagi terhet ró a legtöbb háztartásra.
Máris robbanhat az őszi covid-hullám? Ezekben a megyékben van most a legtöbb beteg: tömve lesznek a várók a következő hetekben
A légúti fertőzéssel kórházba került betegek ötöde volt igazolhatóan covidos.
Különböző betegségeket terjeszthetnek, vírusokat és baktériumokat is átvihetnek, akár emberre is"
A petesejt donorok januártól kompenzációs díjban részesülhetnek - ismertette Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.