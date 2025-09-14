2025. szeptember 14. vasárnap Szeréna, Roxána
közeli kép száz eurós bankjegyekről
Utazás

Elég lehet a bolgár példa? Így állunk az euró 2030-as magyarországi bevezetésével

Pénzcentrum
2025. szeptember 14. 19:03

A 2025. 37. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze. A héten a Pénzcentrum cikkei széles tematikát öleltek fel: szó volt Bulgária eurózónához való csatlakozásáról és ennek magyar vonatkozásairól, a határ menti ingázás okozta társadalmi és gazdasági feszültségekről, valamint a lakhatáshoz kötődő gyakorlati tudnivalókról, például a kéményseprésről és az autós bírságokról. Emellett hangsúlyosan jelentek meg egészségügyi és életmódbeli kérdések, mint a mentális betegségek és a demencia összefüggései vagy a húsfogyasztás csökkenése, továbbá nemzetközi összehasonlítások is, köztük az utószezoni utazások lehetőségei. A környezetvédelem és a helyi értékek megóvása szintén terítékre került, például az illegális agancsgyűjtés vagy a Balaton-felvidéki ásatások kapcsán, így a hét anyagai egyszerre mutattak rá mindennapi, gazdasági és társadalmi folyamatokra.

Bulgária 2026-tól csatlakozik az eurózónához, bevezetik a közös fizetőeszközt - ennek kapcsán pedig Magyarországon is ismét felmerült a bevezetés lehetséges dátuma. Ugyanakkor egyelőre erre kormányzati szándék nem mutatkozik. Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője azt mondta a Pénzcentrumnak, szerinte 2030-2032 lehet a legkorábbi időpont, bár megjegyezte: szerinte minél hamarabb be kellene vezetni az eurót Magyarországon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bukovszki András, a CIB bank elemzője pedig arról beszélt, az euró bevezetésének előnyei közé tartozik a külkereskedelem élénkülése, a mélyebb európai integráció és az alacsonyabb finanszírozási költségek - cserébe a forint elengedésével Magyarország nem tudna önálló kamat- és árfolyampolitikát folytatni.

A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője azt mondta a Pénzcentrumnak, szerinte 2030-2032 lehet a legkorábbi időpont az euró bevezetésére.

Az „Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét” című cikkben arra hívtuk fel a figyelmet, hogy az Ausztriába járó magyar dolgozók jövedelmi előnyei mellett milyen problémákat okoz a határ menti régiókban a lakhatás és a közszolgáltatások terhelése. Ehhez szorosan kapcsolódik a lakóingatlanok biztonságát érintő írás is, amely szerint sok háztulajdonos nincs tisztában azzal, hogy bizonyos feltételek mellett a kéményseprés ingyenes, ugyanakkor mulasztás esetén súlyos bírságot szabhatnak ki. A „Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség” című cikk ezt a kevéssé ismert lehetőséget mutatta be.

Kapcsolódó cikkünk:

Az egészség és az életmód szintén hangsúlyos szerepet kapott a héten. A „Minden negyedik magyart érinthet ez az egészségügyi probléma: súlyosan növeli a demencia kialakulását is” című írás arra hívta fel a figyelmet, hogy a mentális egészség elhanyagolása komoly demenciakockázatot hordoz. Emellett az étkezési szokások változását is vizsgálták: a „Egyre többen mondanak nemet a húsevésre: mit tudhatnak, amit más nem?” című cikk a vegetáriánus és vegán irányzatok terjedéséről számolt be, míg egy másik írás tudományos figyelmeztetést adott közre arról, hogy a túlzásba vitt fehérjebevitel vagy bizonyos ételek mértéktelen fogyasztása veszélyeket is rejthet.

Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában három ország bevásárlóárait hasonlítottuk össze. Kiderült, hogy egy egyszerű napi menü Szlovákiában kerül a legkevesebbe, 5 419 forintba, míg Magyarországon 5 732, Ausztriában pedig 6 340 forintot kell érte fizetni. Az igazi különbség azonban nem az árakban, hanem a fizetésekben rejlik, míg az osztrák átlagkeresetből havonta 201-szer lehetne megvenni ezt a menüt, addig a magyar és a szlovák bérekből mindössze 84-szer.

Az otthon és a mindennapi közszolgáltatások témakörében is több gyakorlati figyelmeztetés jelent meg. A kéménysepréssel kapcsolatos tájékoztatás mellett az autósok is fontos üzenetet kaptak: a „Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók” című cikk arról számolt be, hogy sokan jelentős tartozásokat halmoztak fel, és a behajtások száma drasztikusan nő. A mindennapi költségekhez, kockázatokhoz kapcsolódó ilyen figyelmeztetések szoros összefüggésben állnak a lakhatás és a mobilitás kérdéseivel, amelyek a hét egyik fő motívumát adták.

Soha nem látott változás jön az autópálya-matricáknál – sokan hatalmasat nyerhetnek
Nemzetközi összehasonlításban a külföldi munkavállalás mellett az utazások is fókuszba kerültek. A határ menti ingázásról szóló elemzés az osztrák és a magyar életkörülmények közötti különbségeket mutatta be, miközben egy másik cikk az őszi nyaralások lehetőségeit tárta fel. Az „Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul” című írás arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az utószezoni utak jelentősen olcsóbbak lehetnek, vannak rejtett költségek és kockázatok, amelyek sokakat érhetnek kellemetlen meglepetésként.

A környezetvédelem és a helyi érdekek is előtérbe kerültek. A „Maffiamódszerekkel gyűjtik az agancsokat: súlyos természetkárosítás zajlik a hazai erdőkben” című írás az illegális agancsgyűjtés ökológiai következményeit mutatta be, míg a „Ősi titkok tárulnak fel a Balaton-Felvidéken: most te is bepillanthatsz egy ásatás kulisszái mögé” című cikk kulturális és tudományos értékekre hívta fel a figyelmet. E két írás együtt jól példázza, hogy a helyi értékek védelme és a természeti környezet megóvása nemcsak lokális ügy, hanem országos jelentőségű kérdés is.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #egészség #utazás #autó #megtakarítás #gazdaság #életmód #heti összefoglaló #hellovidék

2025. szeptember 14.
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
2025. szeptember 13.
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
2025. szeptember 14.
Jó hírt kapott rengeteg 40-50 éves magyar dolgozó: játszva túlélhetik a mesterséges intelligenciát
2025. szeptember 14.
Hol a legolcsóbb az élelmiszer? Leteszteltük az osztrák, szlovák és a magyar Lidl kínálatát
2025. szeptember 13.
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
