a fűtési költségek emelkedése miatt a fűtőtestek termosztátjának kézi leállítása energiatakarékossági céllal
Otthon

Figyelem! Elérhető a nyomtatvány: aki ezt nem tölti ki, nem kap rezsikompenzációt januárra

Pénzcentrum
2026. február 16. 12:58

Az MVM hétfőtől elérhetővé tette azon áramfogyasztók számára a januári rezsistop nyilatkozati felületét, akik a támogatást nem földgáz, hanem az áramszámlájukon szeretnék érvényesíteni. A nyilatkozatokat legkésőbb április 30-ig kell megtenni az online ügyfélszolgálaton, az applikációban vagy a weboldalon.

Hétfőtől az MVM elérhetővé tette ügyfelei számára a januári rezsistop nyilatkozati felületeket. Nyilatkozni azoknak kell, akik kizárólag árammal fűtenek, vagy a kedvezményt nem földgázra, hanem az áramszámlájukra szeretnék igénybe venni.

A tájékoztató szerint a nyilatkozattétel az MVM online ügyfélszolgálatán, az applikációban és a weboldalon keresztül lehetséges. A lakossági fogyasztókat a cég felhívta arra, hogy legkésőbb április 30-ig nyilatkozzanak, ha áramfogyasztásukra kérik a támogatást.

Fontos, hogy egy felhasználási helyen csak egyféle kedvezmény vehető igénybe: aki az áramkedvezményt választja, az nem részesülhet gázkedvezményben.

Egyenletes részszámlázás esetén az MVM az utolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul, amelyet 30 százalékkal növel, majd a megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.

Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, az MVM a januári villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mennyiségi kedvezményt biztosít.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #energia #rezsi #áram #támogatás #rezsicsökkentés #határidő #online #háztartás #mvm #villamosenergia #rezsiszámla

