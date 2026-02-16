Az éves drágulás üteme országosan 5 százalékra, Budapesten 5,1 százalékot tett ki, szemben a tavaly januári 9,4, illetve 9,5 százalékos emelkedéssel.
Figyelem! Elérhető a nyomtatvány: aki ezt nem tölti ki, nem kap rezsikompenzációt januárra
Az MVM hétfőtől elérhetővé tette azon áramfogyasztók számára a januári rezsistop nyilatkozati felületét, akik a támogatást nem földgáz, hanem az áramszámlájukon szeretnék érvényesíteni. A nyilatkozatokat legkésőbb április 30-ig kell megtenni az online ügyfélszolgálaton, az applikációban vagy a weboldalon.
Hétfőtől az MVM elérhetővé tette ügyfelei számára a januári rezsistop nyilatkozati felületeket. Nyilatkozni azoknak kell, akik kizárólag árammal fűtenek, vagy a kedvezményt nem földgázra, hanem az áramszámlájukra szeretnék igénybe venni.
A tájékoztató szerint a nyilatkozattétel az MVM online ügyfélszolgálatán, az applikációban és a weboldalon keresztül lehetséges. A lakossági fogyasztókat a cég felhívta arra, hogy legkésőbb április 30-ig nyilatkozzanak, ha áramfogyasztásukra kérik a támogatást.
Fontos, hogy egy felhasználási helyen csak egyféle kedvezmény vehető igénybe: aki az áramkedvezményt választja, az nem részesülhet gázkedvezményben.
Egyenletes részszámlázás esetén az MVM az utolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul, amelyet 30 százalékkal növel, majd a megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.
Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, az MVM a januári villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mennyiségi kedvezményt biztosít.
Habár az adásvételi szerződések száma még nem ad okot az optimizmusra, január végére visszatértek a lakáskeresők.
Eddig mintegy 150 ezren igényelték az Otthontámogatást, ami magasabb részvételt jelent a kormány és az MNB előzetes várakozásainál.
Teljesen más tényezők hajtják a lakásárakat, mint gondolnánk: megdöbbentő, hol pörög igazán az ingatlanpiac
Több régióban éppen ott volt élénk az adásvétel, ahol nehezebb munkát találni.
A hitelező bankoknak nem kötelességük részletesen ismertetniük a változó kamatlábak alapjául szolgáló referenciamutatók számítási módszertanát.
A Bankmonitor elemzése szerint egy átlagos hiteligénylő akár a havi törlesztőrészletének több mint kétszeresét is megkaphatja ajándékpénzként a kölcsön mellé.
Csőgörény-maffia portyázik Magyarországon: így ismerd fel a lehúzós szakikat, rengeteg embert vertek már át
Egyre több panasz érkezik a hatóságokhoz a köznyelvben csak „csőgörény-maffiának” nevezett duguláselhárító szolgáltatók miatt.
Gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy férfit, aki az eltűnt Egressy Mátyás mobiltelefonját tulajdoníthatta el.
Az ingatlant a Dumaszínházból ismert Török Ádám saját közösségi oldalán hirdeti, mintegy három évig tartó felújítást követően.
Kiderült, 76 éves férfi lőtt rá a nagyteveli polgármesterre: emberölési kísérlettel gyanúsítják, videón az elfogás
Egy 76 éves férfi lőtt rá a polgármesterre, és már nem először kereste. Kiderült: súlyos kényszerképzetei voltak.
Az egyik hazai ingatlaniroda januári keresletindexe 79 ponton állt, ami az elmúlt évtized egyik legalacsonyabb évkezdő értéke.
A hazai ingatlanpiac látványos fordulatot vett 2025 végére: a korábban szinte kötelező alkudozás a keresett ingatlanoknál gyakorlatilag eltűnt.
Az előrejelzés szerint Magyarországon pedig a hét közepére már 10 Celsius-fok körüli hőmérsékletek várhatók.
Fegyveres támadás történt Nagytetelben a polgármesteri hivatalban: egy férfi gázpisztollyal meglőtte Orbán Sándor polgármestert.
Megszólalt a pilisvörösvári bankrabló: csak pár százezer kellett volna a tartozásaira, kifigyelte a fiók dolgozóit
A sikertelen akció után elfogott elkövető ellen fegyveresen elkövetett rablás miatt emelt vádat az ügyészség.
Az egyik hazai ingatlaniroda legfrissebb adatai szerint januárban országszerte 1,7 százalékkal, a fővárosban pedig közel 3 százalékkal emelkedtek a lakásárak az előző hónaphoz képest.
Számlagyárat lepleztek le a hatóságok: milliárd fölötti pénzt síboltak el, súlyos büntetés várhat rájuk
Vádat emeltek egy 41 fős bűnszervezet ellen, amely fiktív számlákkal segített vállalkozásoknak jogellenesen csökkenteni adófizetési kötelezettségüket.
Az Európai Parlament lakhatási szakbizottsága hétfőn elfogadta azt a jelentést, amely célzott uniós forrásokat javasol az energetikai felújításokra.
Hiába a tiltakozás, hatalmas akkufeldolgozó épülhet Budapesttől pár percnyire: veszélyes anyagokkal dolgoznának
A lakossági tiltakozás ellenére akkumulátorfeldolgozó üzem létesítését tervezik Pilisjászfalun.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
