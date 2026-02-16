Figyelem! Elérhető a nyomtatvány: aki ezt nem tölti ki, nem kap rezsikompenzációt januárra

Az MVM hétfőtől elérhetővé tette azon áramfogyasztók számára a januári rezsistop nyilatkozati felületét, akik a támogatást nem földgáz, hanem az áramszámlájukon szeretnék érvényesíteni. A nyilatkozatokat legkésőbb április 30-ig kell megtenni az online ügyfélszolgálaton, az applikációban vagy a weboldalon.

Hétfőtől az MVM elérhetővé tette ügyfelei számára a januári rezsistop nyilatkozati felületeket. Nyilatkozni azoknak kell, akik kizárólag árammal fűtenek, vagy a kedvezményt nem földgázra, hanem az áramszámlájukra szeretnék igénybe venni.

A tájékoztató szerint a nyilatkozattétel az MVM online ügyfélszolgálatán, az applikációban és a weboldalon keresztül lehetséges. A lakossági fogyasztókat a cég felhívta arra, hogy legkésőbb április 30-ig nyilatkozzanak, ha áramfogyasztásukra kérik a támogatást.

Fontos, hogy egy felhasználási helyen csak egyféle kedvezmény vehető igénybe: aki az áramkedvezményt választja, az nem részesülhet gázkedvezményben.

Egyenletes részszámlázás esetén az MVM az utolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul, amelyet 30 százalékkal növel, majd a megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.

Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, az MVM a januári villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mennyiségi kedvezményt biztosít.