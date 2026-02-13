2026. február 13. péntek Ella, Linda
Hexakopter repülés közben légi felvételeket készít. Más néven drón vagy UAV (pilóta nélküli légi jármű).
Világ

Látványos eszköz az ukrán fronton: kiderült, melyik fegyver pusztít igazán a harctéren

Pénzcentrum
2026. február 13. 09:11

Nem a látványos, becsapódáskor megsemmisülő FPV-kamikaze drónok jelentik a legnagyobb veszélyt az ukrajnai fronton, hanem a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok. A harctéri tapasztalatok szerint ezek az eszközök jóval hatékonyabban okoznak veszteségeket, mivel több robbanóeszközt képesek célba juttatni, majd visszatérnek újratöltésre és ismét bevethetők.

A közbeszédben gyakran az FPV drónok dominálnak, részben a róluk készült látványos felvételek miatt. Ezek azonban egyszer használatos eszközök. A bombavető drónok ezzel szemben egyetlen küldetés során több támadást hajthatnak végre, ami jelentősen növeli a harcászati hatékonyságukat és költséghatékonyságukat is.

Egy friss harctéri felvétel például azt mutatta, hogy éjszakai bevetésen hőkamerával felszerelt drón csapott le egy orosz gyalogos egységre, amikor a katonák a járművek mellett csoportosultak. A drón egymás után több robbanótestet dobott le, ami súlyos veszteségeket okozott.

A különbség nemcsak a tűzerőben látszik. Egy kamikaze drón kezelője a becsapódás után elveszíti a képet, így sokszor nem tudja pontosan felmérni a találat hatását. A bombavető drón viszont a támadás után a célterület felett maradhat, és azonnal felmérheti a károkat, ami segíti a további csapások gyors megtervezését.

A gyártásuk is gyors ütemben nő. Egyes ukrán fejlesztők évente akár százezer ilyen drónt is képesek előállítani. Bár egy eszköz ára körülbelül 8500 dollár, vagyis többszöröse egy átlagos FPV drónénak, több bevetésre is alkalmas, és akár négy robbanóeszközt is szállíthat egyetlen küldetés során, így összességében gazdaságosabbnak számít a harctéren.

A technológiai verseny folyamatos. Az orosz elektronikai zavarásra például terepkövető navigációval reagáltak a fejlesztők, így a drónok GPS-zavarás esetén is képesek tájékozódni. Emellett speciális vakító rendszereket is alkalmaznak, amelyek képesek megzavarni a közeledő ellenséges elfogó drónok kameráit.

A fronton zajló taktikai változások szintén növelik a szerepüket. Mivel egyre gyakoribbak a tömeges gyalogsági támadások, felértékelődtek azok az eszközök, amelyek sorozatos csapásokra és tartós megfigyelésre képesek. A tapasztalatok szerint így a visszatérő bombavető drónok végzik a pusztítás módszeresebb részét, miközben az FPV drónok inkább a gyors, egyszeri támadásoknál dominálnak.
Címlapkép: Getty Images
