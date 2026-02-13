A bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kell végrehajtani. A döntés jogerős.
Látványos eszköz az ukrán fronton: kiderült, melyik fegyver pusztít igazán a harctéren
Nem a látványos, becsapódáskor megsemmisülő FPV-kamikaze drónok jelentik a legnagyobb veszélyt az ukrajnai fronton, hanem a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok. A harctéri tapasztalatok szerint ezek az eszközök jóval hatékonyabban okoznak veszteségeket, mivel több robbanóeszközt képesek célba juttatni, majd visszatérnek újratöltésre és ismét bevethetők.
A közbeszédben gyakran az FPV drónok dominálnak, részben a róluk készült látványos felvételek miatt. Ezek azonban egyszer használatos eszközök. A bombavető drónok ezzel szemben egyetlen küldetés során több támadást hajthatnak végre, ami jelentősen növeli a harcászati hatékonyságukat és költséghatékonyságukat is.
Egy friss harctéri felvétel például azt mutatta, hogy éjszakai bevetésen hőkamerával felszerelt drón csapott le egy orosz gyalogos egységre, amikor a katonák a járművek mellett csoportosultak. A drón egymás után több robbanótestet dobott le, ami súlyos veszteségeket okozott.
A különbség nemcsak a tűzerőben látszik. Egy kamikaze drón kezelője a becsapódás után elveszíti a képet, így sokszor nem tudja pontosan felmérni a találat hatását. A bombavető drón viszont a támadás után a célterület felett maradhat, és azonnal felmérheti a károkat, ami segíti a további csapások gyors megtervezését.
A gyártásuk is gyors ütemben nő. Egyes ukrán fejlesztők évente akár százezer ilyen drónt is képesek előállítani. Bár egy eszköz ára körülbelül 8500 dollár, vagyis többszöröse egy átlagos FPV drónénak, több bevetésre is alkalmas, és akár négy robbanóeszközt is szállíthat egyetlen küldetés során, így összességében gazdaságosabbnak számít a harctéren.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A technológiai verseny folyamatos. Az orosz elektronikai zavarásra például terepkövető navigációval reagáltak a fejlesztők, így a drónok GPS-zavarás esetén is képesek tájékozódni. Emellett speciális vakító rendszereket is alkalmaznak, amelyek képesek megzavarni a közeledő ellenséges elfogó drónok kameráit.
A fronton zajló taktikai változások szintén növelik a szerepüket. Mivel egyre gyakoribbak a tömeges gyalogsági támadások, felértékelődtek azok az eszközök, amelyek sorozatos csapásokra és tartós megfigyelésre képesek. A tapasztalatok szerint így a visszatérő bombavető drónok végzik a pusztítás módszeresebb részét, miközben az FPV drónok inkább a gyors, egyszeri támadásoknál dominálnak.
Donald Trump megerősítette, hogy áprilisban Kínába utazik, de ez a bejelentés sem volt botrányoktól mentes.
Miközben a frontokon alig mozdulnak a határvonalak, Oroszország helyzete látványosan romlik a háttérben.
Zelenszkij szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, ha azt akarja, hogy az ukrajnai háború legkésőbb nyárig véget érjen.
A prototípus már 7400 km/órás sebességet ért el, de a rendszer még kísérleti stádiumban van.
Scott Bessent szerint egy ilyen békekötés jelentős olajárcsökkenést hozna a világpiacon.
A következő egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülhetnek napirendre Zelenszkij szerint.
Drámai fordulat a légi közlekedésben: hazaszállítják a turistákat, aztán leállnak a járatok e két ország között
A következő napokban a Rosszija légitársaság több járatot is indít, amelyek csak visszafelé, Havannából és Varaderóból Moszkvába szállítanak majd utasokat.
A republikánusok rendkívül szűk többséggel irányítják a képviselőházat.
Hamarosan teljesülhet Donald Trump régi vágya Ukrajnában: közeleg Zelenszkij elnöki ciklusának a vége?
Szakértők figyelmeztetnek: ha a választási folyamatot elsietik, az komoly károkat okozhat az ukrán demokratikus rendszer hitelességében.
Oroszország ukrajnai inváziója átformálta az európai biztonságpolitikát, Svédország és Finnország csatlakozott a NATO-hoz, Norvégia pedig megerősítette északi határvidékét.
Döbbenet, milyen alacsony a fizetése ennek az európai kormányfőnek: nála jó eséllyel még te is több pénzt viszel haza
Miközben Európa politikai elitje luxuskörülmények között él, van egy államfő, aki még saját országának teljesítményéhez képest is döbbenetesen alacsony bért vesz fel havonta.
Azonnali vészhelyzetet hirdetett Európa erős embere: már konkrétan háborút folytat ellenünk Trump Amerikája
Macron arra fogja ösztönözni az uniós vezetőket, hogy használják ki az általa "grönlandi pillanatnak" nevezett ébredést.
A tartomány tavaly tiltakozásul távolította el az amerikai alkoholt a boltokból, válaszul az Egyesült Államok kanadai termékekre kivetett vámjaira.
Moszkva jelenlegi egyik fő célja ennek a folyamatnak a lassítása és akadályozása.
Dmitrij Peszkov kremli szóvivő szerint a kapcsolatfelvétel megtörtént, ami akár gyors elnöki szintű egyeztetésekhez is vezethet.
Macron érvelése szerint Európa földrajzi helyzete meghatározó tényező ebben a kérdésben.
A döntésről már tájékoztattak több NATO-tagállamot, valamint közvetlenül Ukrajnát is.
Az orosz olajat így már nem lehet máshol finomítani, majd benzin vagy dízel formájában visszaszállítani az európai piacra.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás