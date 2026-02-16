Azt hitted, az Otthon Start hatása a durva? Ezen a helyen brutális bérleti díj drágulás jöhet

A német ingatlan-tulajdonosok szövetsége (Haus & Grund) figyelmeztetett, hogy az SPD javaslata, amely egészségbiztosítási és ápolási járulékokat vetne ki a bérleti díjakra, akár 15 százalékos lakbéremelkedést is okozhat - írja a Die Zeit.

Kai Warnecke, a Haus & Grund elnöke a Bild című lapnak nyilatkozva kijelentette, hogy aki a bérleti díjakat további járulékokkal terheli, az elkerülhetetlenül drágítja a lakhatást.

A szövetség saját számításai szerint az SPD javaslatának megvalósítása akár 15 százalékos bérleti díj emelkedést eredményezhet. Ennek oka, hogy a legtöbb bérbeadó nem tudná maga viselni a többletköltségeket, így kénytelen lenne azokat a bérlőkre hárítani. "A legtöbb magánbérbeadó mindössze két százalékos marginális hozamot termel", mondta Warnecke.

Az SPD építéspolitikai szóvivője, Hendrik Bollmann elutasította a lakbéremelésekkel kapcsolatos aggályokat. A Bild-nek elmondta, hogy olyan alapokat fognak teremteni, amelyek megakadályozzák, hogy "további terheket hárítsanak a bérlőkre".

Az SPD új alapprogram kidolgozásán dolgozik, amelyben az egészségpolitikát is újragondolnák. Egy állásfoglalásban azt javasolják, hogy az egészségügyi és ápolási biztosítás finanszírozásához bővítsék a járulékfizetők körét. Eszerint nemcsak a bérekre, fizetésekre és nyugdíjakra, hanem más jövedelmekre, például tőkejövedelmekre vagy bérleti díjakra is járulékot vetnének ki.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kereszténydemokrata pártszövetség (CDU/CSU) elutasítja ezt a javaslatot, és Martin Werding gazdasági szakértő is ellene foglalt állást.