Az idei szezonban vásárolt jegyek és bérletek a szezon utolsó napjáig érvényesek.
Már látni, jön a brutál fordulat az időjárásban: megismétlődhet a március 15-i óriási hókatasztrófa?
A meggyengült poláris örvény következtében rendkívül szélsőséges időjárási helyzet alakulhat ki Magyarországon a hét második felében. Szakértők szerint ez akár a 2013. március 15-i viharos körülményeket is felidézheti, ugyanakkor a meteorológusok jelentős bizonytalanságról számolnak be az előrejelzések terén - írta a 24.hu.
A poláris örvény múlt heti gyengülése hatására sarkvidéki eredetű hideg légtömegek indultak meg hazánk felé, és vasárnap el is érték Magyarországot. A reggeli órákban országszerte viharos szél tombolt: Öskü térségében 135,7 kilométer/órás rekordértéket regisztráltak. Az átlaghőmérséklet rövid idő alatt mintegy 10 Celsius-fokkal zuhant, visszahozva a téli időjárást.
"A gyenge poláris örvény további hidegbetöréseket tartogat, így sok csapadékra, erős szélre, ónos esőre és jelentősebb havazásra is számíthatunk a hét második felében" – nyilatkozta a 24.hu-nak Molnár László meteorológus. A szakértő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a meteorológiai helyzet rendkívül bizonytalan, így még a rövid távú prognózisok megbízhatósága is kérdéses.
Az előttünk álló 6-8 napban további hideg légtömegek érkezése várható északról. Hétfőről keddre virradóan egy front vonul át az országon, amely jelentős mennyiségű, vegyes halmazállapotú csapadékot hoz. Az északi területeken havazás valószínű – a középső régiókban 3-5 centiméteres hótakaró is kialakulhat –, míg délen inkább esőre lehet számítani. Az átmeneti sávban ónos eső okozhat gondot, ám a csapadékfajták közötti pontos határvonalak meghatározása jelenleg lehetetlen.
Kedden és szerdán átmeneti csapadékszünet következik, legfeljebb szórványos záporok fordulhatnak elő, helyenként napos időszakokkal. Az éjszakai fagyokat követően északon 1-5, délen 5-10 fokos nappali maximumok várhatók.
Csütörtökön egy markáns ciklon éri el térségünket, amely a sarkvidéki hideg és a szubtrópusi meleg légtömegek találkozási zónájában alakul ki. Délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és országszerte esőzés kezdődik. Az Északi-középhegységben és a Dunakanyar térségében azonban beszorulhat a hideg levegő, így ezeken a területeken intenzív havazás várható.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az éjszakai órákban észak felől betörő hidegfront drasztikus változást hoz: a csütörtöki 6-8 fokos hőmérséklet péntek reggelre mínusz 2 fok közelébe süllyed. Az eső havazásba vált, és különösen az északi országrészben várható jelentős mennyiségű hó. A szél is jelentősen megerősödik, a meteorológus szerint pedig olyan időjárási helyzet alakulhat ki, amely a 2013. március 15-i extrém körülményekhez hasonlítható.
A hétvége továbbra is hideg és szeles marad, szombat reggel mínusz 10 és mínusz 3 fok közötti értékek valószínűek. A nagyfokú bizonytalanság miatt pontosabb előrejelzés egyelőre nem adható. A poláris örvény várhatóan február 25. körül kezd megerősödni, addig azonban további frontátvonulás is lehetséges, feltehetően hétfőn.
A meteorológiai modellek között jelentős ellentmondások tapasztalhatók. Míg a hagyományos, fizikai alapú előrejelzések enyhülést jeleznek a jövő hét elejére, a gyengült poláris örvény viselkedése további hideg légtömegek érkezését vetíti előre. Az éghajlatváltozás okozta nemlineáris folyamatok jelentősen megnehezítik a prognózist, különösen az egy hétnél távolabbi időszakra vonatkozóan.
Sokk az utazásban: 150 járatot töröltek Európa egyik legforgalmasabb repterén - ez rengeteg magyart érinthet
Jelentős fennakadásokat okoz a havazás az amszterdami Schiphol repülőtéren, több mint 150 járatot töröltek.
Így döntötte romba a MÁV-vonalait a vasárnapi gigavihar: késésekre, hosszú eljutási időre számíthatnak az utasok
Az extrém erejű szél vasárnap komoly fennakadásokat okozott a dunántúli vasúti közlekedésben.
Változékony, szeles idő várható a jövő héten. A hét elején lassú melegedés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke 3 és 9 Celsius-fok között alakul, de hétvégére jön...
A Pénzcentrum 2026. február 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
Egy TikTok-videóban hívta fel a figyelmet egy videós arra a kevéssé ismert lehetőségre, amellyel jelentősen olcsóbb lehet a Liszt Ferenc-repülőtérre tartó 100E busz.
2024 őszén bezárt a Madách téren, most azonban visszatér a Keksz. Immáron azonban Budán.
Brutális hidegbetörés éri el Magyarországot: 100 km/órás szélviharral szakad nyakunkba a fagy - kiadták a veszélyjelzést
Vasárnap viharos széllökésekkel érkezik meg a fagyos légtömeg. Úgyhogy a tavaszias hangulatnak hamar vége szakad.
A Pénzcentrum 2026. február 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A döntés hátterében egy 1,5 milliárd forintos átfogó felújítás áll, melynek célja, hogy a budapesti NOBU a világ egyik legkiválóbb NOBU éttermévé váljon.
A Pénzcentrum 2026. február 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek.
Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.
Az előrejelzések szerint a hőmérséklet a pénteki, akár 16 fokos csúcsértékek után vasárnapra helyenként mínusz 3 fokig is visszaeshet.
A rendeletből kiderült, hogy a támogatás csak a 11 kategória közül csak a szigorúan meghatározott „étterem” üzlettípusra vonatkozik.
A pilóták és a légiutas-kísérők országos sztrájkja miatt számos budapesti és debreceni járatot töröltek
A Pénzcentrum 2026. február 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hajnali pára és ködfoltok fokozatosan feloszlanak, így napközben javulnak a látási viszonyok.
Hírünk a világban: magyar turista rongált meg egy 5000 éves templomot Máltán, börtönbüntetés lehet a vége
A rongáló komoly büntetésre számíthat, az ilyen eseteket nagyon komolyan veszik a helyi hatóságok: 2023-ban egy olasz férfit börtönbüntetésre és kemény pénzbírságra ítéltek ugyanezért.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra