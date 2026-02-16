2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
1 °C Budapest
A tél első napja, erős havazás Bukarestben, Románia
Utazás

Már látni, jön a brutál fordulat az időjárásban: megismétlődhet a március 15-i óriási hókatasztrófa?

Pénzcentrum
2026. február 16. 13:10

A meggyengült poláris örvény következtében rendkívül szélsőséges időjárási helyzet alakulhat ki Magyarországon a hét második felében. Szakértők szerint ez akár a 2013. március 15-i viharos körülményeket is felidézheti, ugyanakkor a meteorológusok jelentős bizonytalanságról számolnak be az előrejelzések terén - írta a 24.hu.

A poláris örvény múlt heti gyengülése hatására sarkvidéki eredetű hideg légtömegek indultak meg hazánk felé, és vasárnap el is érték Magyarországot. A reggeli órákban országszerte viharos szél tombolt: Öskü térségében 135,7 kilométer/órás rekordértéket regisztráltak. Az átlaghőmérséklet rövid idő alatt mintegy 10 Celsius-fokkal zuhant, visszahozva a téli időjárást.

"A gyenge poláris örvény további hidegbetöréseket tartogat, így sok csapadékra, erős szélre, ónos esőre és jelentősebb havazásra is számíthatunk a hét második felében" – nyilatkozta a 24.hu-nak Molnár László meteorológus. A szakértő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a meteorológiai helyzet rendkívül bizonytalan, így még a rövid távú prognózisok megbízhatósága is kérdéses.

Az előttünk álló 6-8 napban további hideg légtömegek érkezése várható északról. Hétfőről keddre virradóan egy front vonul át az országon, amely jelentős mennyiségű, vegyes halmazállapotú csapadékot hoz. Az északi területeken havazás valószínű – a középső régiókban 3-5 centiméteres hótakaró is kialakulhat –, míg délen inkább esőre lehet számítani. Az átmeneti sávban ónos eső okozhat gondot, ám a csapadékfajták közötti pontos határvonalak meghatározása jelenleg lehetetlen.

Kedden és szerdán átmeneti csapadékszünet következik, legfeljebb szórványos záporok fordulhatnak elő, helyenként napos időszakokkal. Az éjszakai fagyokat követően északon 1-5, délen 5-10 fokos nappali maximumok várhatók.

Csütörtökön egy markáns ciklon éri el térségünket, amely a sarkvidéki hideg és a szubtrópusi meleg légtömegek találkozási zónájában alakul ki. Délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és országszerte esőzés kezdődik. Az Északi-középhegységben és a Dunakanyar térségében azonban beszorulhat a hideg levegő, így ezeken a területeken intenzív havazás várható.

Az éjszakai órákban észak felől betörő hidegfront drasztikus változást hoz: a csütörtöki 6-8 fokos hőmérséklet péntek reggelre mínusz 2 fok közelébe süllyed. Az eső havazásba vált, és különösen az északi országrészben várható jelentős mennyiségű hó. A szél is jelentősen megerősödik, a meteorológus szerint pedig olyan időjárási helyzet alakulhat ki, amely a 2013. március 15-i extrém körülményekhez hasonlítható.

A hétvége továbbra is hideg és szeles marad, szombat reggel mínusz 10 és mínusz 3 fok közötti értékek valószínűek. A nagyfokú bizonytalanság miatt pontosabb előrejelzés egyelőre nem adható. A poláris örvény várhatóan február 25. körül kezd megerősödni, addig azonban további frontátvonulás is lehetséges, feltehetően hétfőn.

A meteorológiai modellek között jelentős ellentmondások tapasztalhatók. Míg a hagyományos, fizikai alapú előrejelzések enyhülést jeleznek a jövő hét elejére, a gyengült poláris örvény viselkedése további hideg légtömegek érkezését vetíti előre. Az éghajlatváltozás okozta nemlineáris folyamatok jelentősen megnehezítik a prognózist, különösen az egy hétnél távolabbi időszakra vonatkozóan.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #vihar #szél #időjárás #hidegfront #ónos eső #klímaváltozás #lehűlés #időjárás előrejelzés #szélsőséges időjárás

