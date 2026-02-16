Komoly háború készülhet az Egyesült Államok: mi lesz itt, ha tényleg meglépi Donald Trump?

Az Egyesült Államok hadserege egy több hétig tartó katonai művelet lehetőségére készül Irán ellen, amennyiben erre politikai döntés születik – erről két amerikai tisztviselő beszélt a Reutersnek. A háttérben zajló katonai tervezés jelentősen növeli a feszültséget a már amúgy is érzékeny amerikai–iráni viszonyban.

A források szerint a Pentagon olyan forgatókönyvekkel számol, amelyek jóval kiterjedtebbek lehetnek a korábbi, célzott akcióknál. A tervek nemcsak nukleáris létesítmények elleni csapásokat foglalhatnak magukban, hanem iráni állami és biztonsági infrastruktúra elleni támadásokat is.

A katonai előkészületek azt feltételezik, hogy egy esetleges konfliktus elhúzódhat, és akár hetekig is tarthat, ami lényegesen súlyosabb eszkalációt jelentene a két ország eddigi közvetlen összecsapásaihoz képest.

A diplomáciai háttér is feszült. Washington és Teherán között továbbra is zajlanak tárgyalási kísérletek a nukleáris programról, miközben az amerikai vezetés nyomást gyakorol Iránra egy új megállapodás érdekében. A katonai jelenlét növelése ennek a nyomásgyakorlásnak is része.

A térségben közben erősödik az amerikai katonai jelenlét. Több haditengerészeti eszközt, köztük repülőgép-hordozókat és csapásmérő kapacitásokat helyeztek készenlétbe, ami lehetővé teszi a gyors reagálást egy esetleges támadási parancs esetén.

A tisztviselők arra is számítanak, hogy Irán megtorló lépéseket tehet egy amerikai támadás esetén, ami könnyen regionális konfliktussá szélesítheti az összecsapást a Közel-Keleten. A szakértők szerint az iráni rakétakapacitások és a proxy erők miatt a kockázat jelentősen magasabb lenne, mint korábbi műveletek során.

Politikai szinten az amerikai vezetés továbbra is a diplomáciai megoldást hangsúlyozza, ugyanakkor katonai opciókat is nyitva tart. A mostani tervezés inkább egy elhúzódó, komplex hadművelet lehetőségére készül fel, nem egy egyszeri, korlátozott csapásra.