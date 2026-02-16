Komoly háború készülhet az Egyesült Államok: mi lesz itt, ha tényleg meglépi Donald Trump?

A NASA kutatói olyan szerves molekulákat azonosítottak a Marson.
Az Egyesült Államok hadserege egy több hétig tartó katonai művelet lehetőségére készül Irán ellen, amennyiben erre politikai döntés születik – erről két amerikai tisztviselő beszélt a Reutersnek. A háttérben zajló katonai tervezés jelentősen növeli a feszültséget a már amúgy is érzékeny amerikai–iráni viszonyban.
A források szerint a Pentagon olyan forgatókönyvekkel számol, amelyek jóval kiterjedtebbek lehetnek a korábbi, célzott akcióknál. A tervek nemcsak nukleáris létesítmények elleni csapásokat foglalhatnak magukban, hanem iráni állami és biztonsági infrastruktúra elleni támadásokat is.
A katonai előkészületek azt feltételezik, hogy egy esetleges konfliktus elhúzódhat, és akár hetekig is tarthat, ami lényegesen súlyosabb eszkalációt jelentene a két ország eddigi közvetlen összecsapásaihoz képest.
A diplomáciai háttér is feszült. Washington és Teherán között továbbra is zajlanak tárgyalási kísérletek a nukleáris programról, miközben az amerikai vezetés nyomást gyakorol Iránra egy új megállapodás érdekében. A katonai jelenlét növelése ennek a nyomásgyakorlásnak is része.
A térségben közben erősödik az amerikai katonai jelenlét. Több haditengerészeti eszközt, köztük repülőgép-hordozókat és csapásmérő kapacitásokat helyeztek készenlétbe, ami lehetővé teszi a gyors reagálást egy esetleges támadási parancs esetén.
A tisztviselők arra is számítanak, hogy Irán megtorló lépéseket tehet egy amerikai támadás esetén, ami könnyen regionális konfliktussá szélesítheti az összecsapást a Közel-Keleten. A szakértők szerint az iráni rakétakapacitások és a proxy erők miatt a kockázat jelentősen magasabb lenne, mint korábbi műveletek során.
Politikai szinten az amerikai vezetés továbbra is a diplomáciai megoldást hangsúlyozza, ugyanakkor katonai opciókat is nyitva tart. A mostani tervezés inkább egy elhúzódó, komplex hadművelet lehetőségére készül fel, nem egy egyszeri, korlátozott csapásra.
"A lehető legjobb dolog lenne" egy rendszerváltás Iránban - jelentette ki Donald Trump.
Az orosz erők jelentős visszaesést szenvedtek el múlt héten, amikor Ukrajna elérte, hogy a SpaceX lekapcsolja a Starlink műholdas terminálokat.
Bár éves szinten 0,6%-kal nőtt a GDP, Románia két egymást követő negyedévben visszaesett, jelezve a gazdasági lassulást és a befektetők óvatosságát.
Brüsszel becslései szerint egy teljesen integrált SIU évente további 470 milliárd eurót mozgósítana magánforrásokból.
Az elmúlt 15 év nagy részében a BNP ellenzékben volt, több választást is bojkottált.
Októberben már a Louvre-ban történt koronaékszer-rablás világszerte felhívta a figyelmet a múzeumra.
A reformok korlátozzák a főügyészek mandátumát, és nagyobb hatalmat adnak a bíróságok elnökeinek a bírák felett.
Nem a látványos, becsapódáskor megsemmisülő FPV-kamikaze drónok jelentik a legnagyobb veszélyt az ukrajnai fronton, hanem a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok.
Miközben a frontokon alig mozdulnak a határvonalak, Oroszország helyzete látványosan romlik a háttérben.
Ha a globális felmelegedés folytatódik, olyan éghajlati billenési pontokat érhetünk el, amelyek láncreakciószerűen újabb billenési pontokat és visszacsatolási hurkokat indíthatnak el.
Kim Dzsongun észak-koreai vezető a most még kamasz lányát, Kim Dzsue-t jelölte ki hivatalos utódjának – erre utaló jeleket talált a dél-koreai hírszerzés.
Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította Oroszországot, hogy azonnal állítsa le az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat.
Varoufakis bírálta az EU vezetőit, mert "látványosan nem beszélnek arról az egy dologról, amiről beszélniük kellene".
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
