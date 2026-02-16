Az olimpiai bajnok úszó veszi át Lovász László helyét a Retro Rádió népszerű reggeli műsorában.
Mi lett vele? Megtörte a csendet a belga szupersztár: taxizik a foci után?
Közel három éve, hogy Eden Hazard visszavonult a profi labdarúgástól, azóta pedig feltűnően kerüli a nyilvánosságot. A belga válogatott korábbi csapatkapitánya most megtörte a csendet: mesélt a foci utáni életéről, pályafutásáról és arról, miért nem hiányzik neki a reflektorfény - tette mindezt a The Guardiannek.
A 35 éves Hazard családjával továbbra is Madridban él, amit nem a futball, hanem az időjárás, a gasztronómia és a gyerekek indokolnak. "Öt gyerekem van. Jelenleg inkább taxisofőr vagyok, mint focista, de ez így van jól" – mondta nevetve.
Míg sok játékos nehezen viseli a visszavonulással járó űrt, Hazard az egyszerűségben találta meg a nyugalmát. "Amikor játszol, állandóan utazol, de amikor abbahagyod, végre van időd a családodra stressz nélkül." A Premier League és a La Liga örök összehasonlításában határozott álláspontot képvisel.
A Premier League fizikálisabb, ott soha nem állhatsz meg, míg a La Liga technikásabb. Madridban tudod irányítani a meccset, de a Premier League-ben erre esélyed sincs, ott kilencven percig teljes gázzal kell menned
- mondta erről.
A Chelsea-nél töltött évekről szólva elkerülhetetlenül felmerült José Mourinho neve is. Hazard egy jellegzetes történetet elevenített fel: egyszer elutazott Lille-be meccset nézni, de elvesztette az útlevelét, így nem engedték vissza Angliába, és lekéste az edzést. Mourinho kihagyta a keretből, ám a következő hétvégén már ismét játszott. A portugál edzőről mindezek ellenére tisztelettel beszél:
A futball iránti szenvedélye, és ahogyan megbízott a játékosokban… ahogyan vele edzettünk, az hihetetlen volt
- dicsérte a portugál sztáredzőt Hazard.
A 2018-as világbajnokságról szemmel látható büszkeséggel beszél; bár Belgium csak harmadik lett, Hazard ezt sikerként éli meg. Pályafutása legjobb mérkőzésének a brazilok elleni negyeddöntőt tartja. Kedvenc góljaként a Tottenham elleni, 2016-os találatát említi. A "Battle of the Bridge" néven elhíresült összecsapás utolsó perceiben egyenlített, ezzel gyakorlatilag eldöntve a bajnoki címet Claudio Ranieri Leicesterje javára.
A Real Madriddal 2022-ben Bajnokok Ligáját nyert, annak ellenére, hogy keveset játszott.
Még ha nem is léptem sokat pályára, már az is hihetetlen érzés volt, hogy egy ilyen klubnál lehettem, ilyen játékosok mellett
- mondta erről.
A kétszeres Premier League-győzelmet ugyanolyan magasra értékeli. A leginkább alulértékelt csapattársát firtató kérdésre azonnal rávágta a választ:
Mindig úgy gondoltam, hogy Mousa Dembélé azon a generáción belül az egyik legjobb középpályás volt. Nem beszéltek róla eleget, mert nem szerzett gólokat, de a Premier League szurkolói tudják, hogy csúcsjátékos volt
- árulta el Eden Hazard. Azt is elmondta, hogy nem akar legendaként bevonulni a köztudatba.
Elég, ha úgy emlékeznek rám, mint egy jó játékosra és egy rendes srácra.
