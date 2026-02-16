Mi lett vele? Megtörte a csendet a belga szupersztár: taxizik a foci után?

Közel három éve, hogy Eden Hazard visszavonult a profi labdarúgástól, azóta pedig feltűnően kerüli a nyilvánosságot. A belga válogatott korábbi csapatkapitánya most megtörte a csendet: mesélt a foci utáni életéről, pályafutásáról és arról, miért nem hiányzik neki a reflektorfény - tette mindezt a The Guardiannek.

A 35 éves Hazard családjával továbbra is Madridban él, amit nem a futball, hanem az időjárás, a gasztronómia és a gyerekek indokolnak. "Öt gyerekem van. Jelenleg inkább taxisofőr vagyok, mint focista, de ez így van jól" – mondta nevetve.

Míg sok játékos nehezen viseli a visszavonulással járó űrt, Hazard az egyszerűségben találta meg a nyugalmát. "Amikor játszol, állandóan utazol, de amikor abbahagyod, végre van időd a családodra stressz nélkül." A Premier League és a La Liga örök összehasonlításában határozott álláspontot képvisel.

A Premier League fizikálisabb, ott soha nem állhatsz meg, míg a La Liga technikásabb. Madridban tudod irányítani a meccset, de a Premier League-ben erre esélyed sincs, ott kilencven percig teljes gázzal kell menned

- mondta erről.

A Chelsea-nél töltött évekről szólva elkerülhetetlenül felmerült José Mourinho neve is. Hazard egy jellegzetes történetet elevenített fel: egyszer elutazott Lille-be meccset nézni, de elvesztette az útlevelét, így nem engedték vissza Angliába, és lekéste az edzést. Mourinho kihagyta a keretből, ám a következő hétvégén már ismét játszott. A portugál edzőről mindezek ellenére tisztelettel beszél:

A futball iránti szenvedélye, és ahogyan megbízott a játékosokban… ahogyan vele edzettünk, az hihetetlen volt

- dicsérte a portugál sztáredzőt Hazard.

A friss és élő eredmények, a sportvilág hírei a Pénzcentrum sportoldalán; KATTINTS IDE!

A 2018-as világbajnokságról szemmel látható büszkeséggel beszél; bár Belgium csak harmadik lett, Hazard ezt sikerként éli meg. Pályafutása legjobb mérkőzésének a brazilok elleni negyeddöntőt tartja. Kedvenc góljaként a Tottenham elleni, 2016-os találatát említi. A "Battle of the Bridge" néven elhíresült összecsapás utolsó perceiben egyenlített, ezzel gyakorlatilag eldöntve a bajnoki címet Claudio Ranieri Leicesterje javára.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Real Madriddal 2022-ben Bajnokok Ligáját nyert, annak ellenére, hogy keveset játszott.

Még ha nem is léptem sokat pályára, már az is hihetetlen érzés volt, hogy egy ilyen klubnál lehettem, ilyen játékosok mellett

- mondta erről.

A kétszeres Premier League-győzelmet ugyanolyan magasra értékeli. A leginkább alulértékelt csapattársát firtató kérdésre azonnal rávágta a választ:

Mindig úgy gondoltam, hogy Mousa Dembélé azon a generáción belül az egyik legjobb középpályás volt. Nem beszéltek róla eleget, mert nem szerzett gólokat, de a Premier League szurkolói tudják, hogy csúcsjátékos volt

- árulta el Eden Hazard. Azt is elmondta, hogy nem akar legendaként bevonulni a köztudatba.

Elég, ha úgy emlékeznek rám, mint egy jó játékosra és egy rendes srácra.