Radikális párt nyerte a választást a világ egyik legnépesebb országában - előtte 15 évet töltöttek ellenzékben

A Bangladesi Nacionalista Párt győzelmet hirdetett az ország 2024-es felkelés utáni első választásán, ami lehetővé teszi számára a kormányalakítást és potenciálisan átformálhatja az ország politikai térképét - írja a HuffPost.

A bangladesi választáson győztes párt az X platformon közölte, hogy elegendő parlamenti mandátumot szerzett az önálló kormányzáshoz. Bár a Választási Bizottság még nem hirdette ki a végeredményt, több helyi médium is megerősítette a párt győzelmét.

A BNP-t Tarique Rahman, a párt miniszterelnök-jelöltje vezeti. A 60 éves politikus decemberben tért vissza Bangladesbe, miután 17 évet töltött önkéntes száműzetésben Londonban. Rahman a decemberben elhunyt korábbi miniszterelnök, Khaleda Zia fia.

Ruhul Kabir Rizvi, a BNP vezető főtitkár-helyettese közleményben gratulált Banglades népének a párt választási győzelméhez. Rahman sajtótitkára, Saleh Shibly elmondta, hogy a pártelnök arra kérte támogatóit, tartsanak különleges imákat a pénteki istentisztelet mellett, és ne szervezzenek ünneplő felvonulásokat.

Az Egyesült Államok dakkai nagykövetsége gratulált Rahmannak és pártjának a győzelemhez, amit "történelmi sikernek" nevezett. "Az Egyesült Államok örömmel működik együtt Önökkel a közös jóléti és biztonsági célok elérése érdekében mindkét országunk számára" - írta Brent T. Christensen amerikai nagykövet az X-en.

A választás főként kétszereplős verseny volt a BNP és a Jamaat-e-Islami iszlamista párt által vezetett 11 pártból álló szövetség között. A konzervatív vallási párt növekvő befolyása aggodalmat keltett, különösen a nők és kisebbségi közösségek körében.

A Jamaat-e-Islamit vezető Shafiqur Rahman Dakkában szerzett mandátumot, és várhatóan ő lesz a parlamenti ellenzék vezetője. Pártja azonban kifogásokat emelt a választási eredmények kezelésével kapcsolatban.

Az elmúlt 15 év nagy részében a BNP ellenzékben volt, több választást is bojkottált, és azzal vádolta Hasina kormányát, hogy rendszeresen manipulálja a szavazatokat és politikai elnyomást alkalmaz. Tarique Rahman maga is 17 évet töltött önkéntes száműzetésben, miután Hasina kormánya több korrupciós és bűnügyi eljárást indított ellene, amelyeket ő politikai indíttatásúnak nevezett és tagadott.

Ezeket az ügyeket Hasina kormányának összeomlása után ejtették, ami lehetővé tette Rahman visszatérését Bangladesbe. Kampánya során a demokrácia védelmezőjeként mutatta be magát egy olyan országban, amelynek politikáját régóta beágyazódott pártok, katonai beavatkozások és választási manipulációk vádjai formálták.