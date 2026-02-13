Félmillió dolláros pénzbírságot szabott ki az NBA a Utah Jazzre, mert a csapat szándékosan pihentette egészséges kulcsjátékosait.
Radikális párt nyerte a választást a világ egyik legnépesebb országában - előtte 15 évet töltöttek ellenzékben
A Bangladesi Nacionalista Párt győzelmet hirdetett az ország 2024-es felkelés utáni első választásán, ami lehetővé teszi számára a kormányalakítást és potenciálisan átformálhatja az ország politikai térképét - írja a HuffPost.
A bangladesi választáson győztes párt az X platformon közölte, hogy elegendő parlamenti mandátumot szerzett az önálló kormányzáshoz. Bár a Választási Bizottság még nem hirdette ki a végeredményt, több helyi médium is megerősítette a párt győzelmét.
A BNP-t Tarique Rahman, a párt miniszterelnök-jelöltje vezeti. A 60 éves politikus decemberben tért vissza Bangladesbe, miután 17 évet töltött önkéntes száműzetésben Londonban. Rahman a decemberben elhunyt korábbi miniszterelnök, Khaleda Zia fia.
Ruhul Kabir Rizvi, a BNP vezető főtitkár-helyettese közleményben gratulált Banglades népének a párt választási győzelméhez. Rahman sajtótitkára, Saleh Shibly elmondta, hogy a pártelnök arra kérte támogatóit, tartsanak különleges imákat a pénteki istentisztelet mellett, és ne szervezzenek ünneplő felvonulásokat.
Az Egyesült Államok dakkai nagykövetsége gratulált Rahmannak és pártjának a győzelemhez, amit "történelmi sikernek" nevezett. "Az Egyesült Államok örömmel működik együtt Önökkel a közös jóléti és biztonsági célok elérése érdekében mindkét országunk számára" - írta Brent T. Christensen amerikai nagykövet az X-en.
A választás főként kétszereplős verseny volt a BNP és a Jamaat-e-Islami iszlamista párt által vezetett 11 pártból álló szövetség között. A konzervatív vallási párt növekvő befolyása aggodalmat keltett, különösen a nők és kisebbségi közösségek körében.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Jamaat-e-Islamit vezető Shafiqur Rahman Dakkában szerzett mandátumot, és várhatóan ő lesz a parlamenti ellenzék vezetője. Pártja azonban kifogásokat emelt a választási eredmények kezelésével kapcsolatban.
Az elmúlt 15 év nagy részében a BNP ellenzékben volt, több választást is bojkottált, és azzal vádolta Hasina kormányát, hogy rendszeresen manipulálja a szavazatokat és politikai elnyomást alkalmaz. Tarique Rahman maga is 17 évet töltött önkéntes száműzetésben, miután Hasina kormánya több korrupciós és bűnügyi eljárást indított ellene, amelyeket ő politikai indíttatásúnak nevezett és tagadott.
Ezeket az ügyeket Hasina kormányának összeomlása után ejtették, ami lehetővé tette Rahman visszatérését Bangladesbe. Kampánya során a demokrácia védelmezőjeként mutatta be magát egy olyan országban, amelynek politikáját régóta beágyazódott pártok, katonai beavatkozások és választási manipulációk vádjai formálták.
Bár éves szinten 0,6%-kal nőtt a GDP, Románia két egymást követő negyedévben visszaesett, jelezve a gazdasági lassulást és a befektetők óvatosságát.
Kemény ultimátumot adott Brüsszel az EU-tagállamoknak: mindenkit érint, de Magyarországot külön kiemelték
Brüsszel becslései szerint egy teljesen integrált SIU évente további 470 milliárd eurót mozgósítana magánforrásokból.
Donald Trump megerősítette, hogy áprilisban Kínába utazik, de ez a bejelentés sem volt botrányoktól mentes.
Nem a látványos, becsapódáskor megsemmisülő FPV-kamikaze drónok jelentik a legnagyobb veszélyt az ukrajnai fronton, hanem a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok.
Miközben a frontokon alig mozdulnak a határvonalak, Oroszország helyzete látványosan romlik a háttérben.
A bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kell végrehajtani. A döntés jogerős.
Ha a globális felmelegedés folytatódik, olyan éghajlati billenési pontokat érhetünk el, amelyek láncreakciószerűen újabb billenési pontokat és visszacsatolási hurkokat indíthatnak el.
Kim Dzsongun észak-koreai vezető a most még kamasz lányát, Kim Dzsue-t jelölte ki hivatalos utódjának – erre utaló jeleket talált a dél-koreai hírszerzés.
Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította Oroszországot, hogy azonnal állítsa le az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat.
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
Varoufakis bírálta az EU vezetőit, mert "látványosan nem beszélnek arról az egy dologról, amiről beszélniük kellene".
Zelenszkij szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, ha azt akarja, hogy az ukrajnai háború legkésőbb nyárig véget érjen.
A prototípus már 7400 km/órás sebességet ért el, de a rendszer még kísérleti stádiumban van.
Scott Bessent szerint egy ilyen békekötés jelentős olajárcsökkenést hozna a világpiacon.
A következő egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülhetnek napirendre Zelenszkij szerint.
Drámai fordulat a légi közlekedésben: hazaszállítják a turistákat, aztán leállnak a járatok e két ország között
A következő napokban a Rosszija légitársaság több járatot is indít, amelyek csak visszafelé, Havannából és Varaderóból Moszkvába szállítanak majd utasokat.
A republikánusok rendkívül szűk többséggel irányítják a képviselőházat.
Hamarosan teljesülhet Donald Trump régi vágya Ukrajnában: közeleg Zelenszkij elnöki ciklusának a vége?
Szakértők figyelmeztetnek: ha a választási folyamatot elsietik, az komoly károkat okozhat az ukrán demokratikus rendszer hitelességében.
Oroszország ukrajnai inváziója átformálta az európai biztonságpolitikát, Svédország és Finnország csatlakozott a NATO-hoz, Norvégia pedig megerősítette északi határvidékét.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás