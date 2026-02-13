2026. február 13. péntek Ella, Linda
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
The image shows a group of people at a public event, holding up the national flags of Bangladesh. This scene likely represents a moment of national pride or a significant cultural or political event. The unity and collective identity o
Világ

Radikális párt nyerte a választást a világ egyik legnépesebb országában - előtte 15 évet töltöttek ellenzékben

Pénzcentrum
2026. február 13. 16:45

A Bangladesi Nacionalista Párt győzelmet hirdetett az ország 2024-es felkelés utáni első választásán, ami lehetővé teszi számára a kormányalakítást és potenciálisan átformálhatja az ország politikai térképét - írja a HuffPost.

A bangladesi választáson győztes párt az X platformon közölte, hogy elegendő parlamenti mandátumot szerzett az önálló kormányzáshoz. Bár a Választási Bizottság még nem hirdette ki a végeredményt, több helyi médium is megerősítette a párt győzelmét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BNP-t Tarique Rahman, a párt miniszterelnök-jelöltje vezeti. A 60 éves politikus decemberben tért vissza Bangladesbe, miután 17 évet töltött önkéntes száműzetésben Londonban. Rahman a decemberben elhunyt korábbi miniszterelnök, Khaleda Zia fia.

Ruhul Kabir Rizvi, a BNP vezető főtitkár-helyettese közleményben gratulált Banglades népének a párt választási győzelméhez. Rahman sajtótitkára, Saleh Shibly elmondta, hogy a pártelnök arra kérte támogatóit, tartsanak különleges imákat a pénteki istentisztelet mellett, és ne szervezzenek ünneplő felvonulásokat.

Az Egyesült Államok dakkai nagykövetsége gratulált Rahmannak és pártjának a győzelemhez, amit "történelmi sikernek" nevezett. "Az Egyesült Államok örömmel működik együtt Önökkel a közös jóléti és biztonsági célok elérése érdekében mindkét országunk számára" - írta Brent T. Christensen amerikai nagykövet az X-en.

A választás főként kétszereplős verseny volt a BNP és a Jamaat-e-Islami iszlamista párt által vezetett 11 pártból álló szövetség között. A konzervatív vallási párt növekvő befolyása aggodalmat keltett, különösen a nők és kisebbségi közösségek körében.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Jamaat-e-Islamit vezető Shafiqur Rahman Dakkában szerzett mandátumot, és várhatóan ő lesz a parlamenti ellenzék vezetője. Pártja azonban kifogásokat emelt a választási eredmények kezelésével kapcsolatban.

Az elmúlt 15 év nagy részében a BNP ellenzékben volt, több választást is bojkottált, és azzal vádolta Hasina kormányát, hogy rendszeresen manipulálja a szavazatokat és politikai elnyomást alkalmaz. Tarique Rahman maga is 17 évet töltött önkéntes száműzetésben, miután Hasina kormánya több korrupciós és bűnügyi eljárást indított ellene, amelyeket ő politikai indíttatásúnak nevezett és tagadott.

Ezeket az ügyeket Hasina kormányának összeomlása után ejtették, ami lehetővé tette Rahman visszatérését Bangladesbe. Kampánya során a demokrácia védelmezőjeként mutatta be magát egy olyan országban, amelynek politikáját régóta beágyazódott pártok, katonai beavatkozások és választási manipulációk vádjai formálták.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #külföld #parlament #országok #világ #miniszterelnök #usa #választás #politika #amerikai egyesült államok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:59
17:45
17:29
17:15
16:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 13.
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 13.
Nagy a baj: ebben a vármegyében tízezer lakosra mindössze huszonhárom orvos jut
2026. február 13.
Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban
2026. február 13.
Óriási a baj, pár éven belül eltűnhet a magyar szőlő fele: mi lesz a legendás borainkkal?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 13. péntek
Ella, Linda
7. hét
Február 13.
Budapest ostroma végének emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
2
2 hete
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
3
2 hete
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
4
1 hete
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
5
1 napja
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó alapja
az adó tárgyának az az egységnyi mennyisége, amely alapján az adót meghatározzák.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 17:59
Kvíz: Emlékszel még a magyar költők legszebb szerelmes verseire? Teszteld, jól ismered-e őket!
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 16:57
Nagy a baj: ebben a vármegyében tízezer lakosra mindössze huszonhárom orvos jut
Agrárszektor  |  2026. február 13. 17:27
Horror a Balatonnál: állattetemek lepték el a partokat