Mi folyik itt? A NATO tovább fokozza katonai jelenlétét Grönlandon

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a Müncheni Biztonsági Konferencián a NATO északi-sarkvidéki megfigyelő műveletének jelentős bővítését sürgette. A kormányfő szerint az Arctic Sentry missziót valós védelmi képességekkel kellene megerősíteni, elsősorban Grönland védelmének fokozása érdekében, miközben a térségben diplomáciai feszültségek érezhetők az Egyesült Államok területi igényei miatt.
A dán miniszterelnök rámutatott: bár az Arctic Sentry keretrendszere már rendelkezésre áll, a szövetségeseknek immár valódi katonai eszközökkel és ipari háttérrel kellene megtámogatniuk a programot. Ez különösen Grönland stratégiai jelentősége miatt lenne sürgető.
A művelet elsődleges célja, hogy a NATO folyamatos és jól látható jelenlétet biztosítson az Északi-sarkvidéken. Boris Pistorius német védelmi miniszter bejelentette: Németország harci repülőgépekkel és légi utántöltő kapacitással járul hozzá a misszióhoz, továbbá hamarosan P-8 Poseidon típusú tengeri felderítő repülőgépeket is hadrendbe állítanak a program keretében - számolt be az ATV.
Az Arctic Sentry egyúttal reakció Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos ambícióira is. Az elnök korábban azzal érvelt igénye mellett, hogy Washington védelme nélkül a Dán Királyság fennhatósága alatt álló sziget védtelen maradna az orosz és kínai fenyegetéssel szemben.
A biztonsági kihívások megítélése azonban nem egységes. Frederiksen és Nielsen álláspontja szerint Peking és Moszkva egyelőre inkább csak potenciális veszélyforrást jelent, amelyet megelőző intézkedésekkel lehet kezelni. Lisa Murkowski amerikai szenátor ezzel szemben arra figyelmeztetett, hogy Kína már jelenleg is aktív a térségben, és közös hírszerzési tevékenységgel, valamint légi és tengeri hadműveletekkel mélyíti el kapcsolatait Oroszországgal.
A szövetség sarkvidéki jelenlétét Nagy-Britannia is megerősíti. Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentése alapján London 2025-ben az észak-atlanti és az északi-sarkvidéki vizekre vezényli a HMS Prince of Wales repülőgép-hordozó vezette harci köteléket. Az egységhez amerikai, kanadai és más NATO-tagállamok hajói is csatlakoznak, amit a brit vezetés az euro-atlanti védelem iránti elkötelezettség jeleként értékelt.
A Grönland körüli diplomáciai nézeteltérések azonban továbbra sem rendeződtek. A dán kormányfő szerint Trump elnök területszerzési szándéka "változatlan", ugyanakkor hangsúlyozta az önrendelkezés és a szuverenitás elvének fontosságát, hozzátéve, hogy Grönland lakossága nem támogatja a csatlakozást az Egyesült Államokhoz. Washington, Koppenhága és Nuuk közös munkacsoportot hozott létre az amerikai biztonsági aggályok megvitatására, az Egyesült Államok pedig elállt a korábban kilátásba helyezett katonai és kereskedelmi szankcióktól.
