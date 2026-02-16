Az Arctic Sentry missziót valós védelmi képességekkel kellene megerősíteni, elsősorban Grönland védelmének fokozása érdekében.
Nem lehet tovább tagadni: igenis, van élet a Marson!
A NASA kutatói olyan szerves molekulákat azonosítottak a Marson, amelyek koncentrációja meghaladja azt a mértéket, ami a bolygó ismert abiotikus folyamataival magyarázható lenne. A tavaly felfedezett hosszú szénláncú vegyületek elemzése arra utal, hogy ezek akár egykori marsi élet nyomai is lehetnek.
A vörös bolygót évmilliók óta érő intenzív kozmikus sugárzás ellenére a NASA marsjárója váratlan felfedezést tett. Olyan mennyiségben talált hosszú szénláncú szerves molekulákat, amely nehezen magyarázható a Mars ismert, nem biológiai eredetű forrásaival. A felfedezés azért is kiemelkedő jelentőségű, mert a szakértők korábban úgy vélték, hogy a folyamatos sugárterhelés miatt ezek a vegyületek nem maradhattak volna fenn a bolygó felszínén - jelentette az Index.
A Futurism beszámolója alapján a kutatók azt feltételezik, hogy a molekulák zsírsavakból származhatnak. Mivel ezek az anyagok a földi sejtmembránok alapvető építőkövei, jelenlétük felveti annak lehetőségét, hogy több milliárd évvel ezelőtt biológiai folyamatok zajlhattak a Marson.
A kutatócsoport 80 millió évnyi sugárterhelés szimulálásával próbálta feltárni a molekulák eredetét. Számításaik arra utalnak, hogy a Mars légkörének elvesztése előtt az alkánok koncentrációja a most mértnél lényegesen magasabb lehetett. A tudósok számos abiotikus folyamatot is megvizsgáltak, amelyek létrehozhatták volna ezeket a vegyületeket, ám az ismert mechanizmusok egyike sem adott kielégítő magyarázatot a talált mennyiségre.
A szakértők mindazonáltal óvatosan kezelik az eredményeket. Hangsúlyozták: előfordulhatnak olyan, eddig ismeretlen nem biológiai folyamatok, amelyekről jelenleg nincs tudomásunk, mégis ezek eredményezhették a Marson megfigyelt hosszú szénláncú molekulák magas koncentrációját. Éppen ezért további vizsgálatokra van szükség a végleges következtetések levonásához.
A felfedezés új távlatokat nyit a Mars-kutatásban. Közelebb vihet annak megválaszolásához, hogy a bolygó valaha otthont adhatott-e különböző életformáknak, illetve a jövőben alkalmas lehet-e az emberi kolonizációra.
A háttérben zajló katonai tervezés jelentősen növeli a feszültséget a már amúgy is érzékeny amerikai–iráni viszonyban.
A kéthetes tárgyalást Miamiban tartják majd.
A reformok korlátozzák a főügyészek mandátumát, és nagyobb hatalmat adnak a bíróságok elnökeinek a bírák felett.
Donald Trump megerősítette, hogy áprilisban Kínába utazik, de ez a bejelentés sem volt botrányoktól mentes.
Nem a látványos, becsapódáskor megsemmisülő FPV-kamikaze drónok jelentik a legnagyobb veszélyt az ukrajnai fronton, hanem a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok.
Miközben a frontokon alig mozdulnak a határvonalak, Oroszország helyzete látványosan romlik a háttérben.
A bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kell végrehajtani. A döntés jogerős.
Ha a globális felmelegedés folytatódik, olyan éghajlati billenési pontokat érhetünk el, amelyek láncreakciószerűen újabb billenési pontokat és visszacsatolási hurkokat indíthatnak el.
Kim Dzsongun észak-koreai vezető a most még kamasz lányát, Kim Dzsue-t jelölte ki hivatalos utódjának – erre utaló jeleket talált a dél-koreai hírszerzés.
Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította Oroszországot, hogy azonnal állítsa le az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat.
Zelenszkij szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, ha azt akarja, hogy az ukrajnai háború legkésőbb nyárig véget érjen.
A prototípus már 7400 km/órás sebességet ért el, de a rendszer még kísérleti stádiumban van.
Scott Bessent szerint egy ilyen békekötés jelentős olajárcsökkenést hozna a világpiacon.
A következő egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülhetnek napirendre Zelenszkij szerint.
