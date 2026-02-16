2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
A Mars bolygó nagy felbontású 3D-s közeli képe, amely megmutatja a bolygó zord felszínét, vöröses színű domborzatát és részletes geológiai jellemzőit. A megvilágított félgömbön kráterek, kanyonok, vulkanikus régiók és természetes szikl
Világ

Nem lehet tovább tagadni: igenis, van élet a Marson!

Pénzcentrum
2026. február 16. 08:42

A NASA kutatói olyan szerves molekulákat azonosítottak a Marson, amelyek koncentrációja meghaladja azt a mértéket, ami a bolygó ismert abiotikus folyamataival magyarázható lenne. A tavaly felfedezett hosszú szénláncú vegyületek elemzése arra utal, hogy ezek akár egykori marsi élet nyomai is lehetnek.

A vörös bolygót évmilliók óta érő intenzív kozmikus sugárzás ellenére a NASA marsjárója váratlan felfedezést tett. Olyan mennyiségben talált hosszú szénláncú szerves molekulákat, amely nehezen magyarázható a Mars ismert, nem biológiai eredetű forrásaival. A felfedezés azért is kiemelkedő jelentőségű, mert a szakértők korábban úgy vélték, hogy a folyamatos sugárterhelés miatt ezek a vegyületek nem maradhattak volna fenn a bolygó felszínén - jelentette az Index.

A Futurism beszámolója alapján a kutatók azt feltételezik, hogy a molekulák zsírsavakból származhatnak. Mivel ezek az anyagok a földi sejtmembránok alapvető építőkövei, jelenlétük felveti annak lehetőségét, hogy több milliárd évvel ezelőtt biológiai folyamatok zajlhattak a Marson.

A kutatócsoport 80 millió évnyi sugárterhelés szimulálásával próbálta feltárni a molekulák eredetét. Számításaik arra utalnak, hogy a Mars légkörének elvesztése előtt az alkánok koncentrációja a most mértnél lényegesen magasabb lehetett. A tudósok számos abiotikus folyamatot is megvizsgáltak, amelyek létrehozhatták volna ezeket a vegyületeket, ám az ismert mechanizmusok egyike sem adott kielégítő magyarázatot a talált mennyiségre.

A szakértők mindazonáltal óvatosan kezelik az eredményeket. Hangsúlyozták: előfordulhatnak olyan, eddig ismeretlen nem biológiai folyamatok, amelyekről jelenleg nincs tudomásunk, mégis ezek eredményezhették a Marson megfigyelt hosszú szénláncú molekulák magas koncentrációját. Éppen ezért további vizsgálatokra van szükség a végleges következtetések levonásához.

A felfedezés új távlatokat nyit a Mars-kutatásban. Közelebb vihet annak megválaszolásához, hogy a bolygó valaha otthont adhatott-e különböző életformáknak, illetve a jövőben alkalmas lehet-e az emberi kolonizációra.
Címlapkép: Getty Images
