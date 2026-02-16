Döbbenetes új részletek derültek ki Alekszej Navalnij haláláról: óriási a felháborodás, újabb szankciók jöhetnek

Az Egyesült Királyság újabb szankciókat fontolgat Oroszország ellen, miután öt európai ország megállapította, hogy Alekszej Navalnij halálát tényleg a Kreml által elrendelt mérgezés okozta - közölte a The Guardian.

A brit külügyminisztérium Svédországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával közösen szombaton bejelentette, hogy Navalnij halálát feltehetően egy dél-amerikai nyílméregbéka mérgével végrehajtott, orosz állam által megszervezett mérgezés okozta.

Yvette Cooper brit külügyminiszter a BBC műsorában kijelentette, hogy a vád "rendkívül súlyos", és kétéves bizonyítékgyűjtés eredménye. "Kizárólag az orosz rezsimnek volt eszköze, indítéka és lehetősége arra, hogy ezt a mérget beadja, miközben Navalnij orosz börtönben volt" – mondta Cooper.

A Navalnij testéből vett minták elemzése epibatidin nevű toxin jelenlétét mutatta ki, amelyet dél-amerikai nyílméregbékák termelnek. Az öt ország szerint Navalnij nem nyelhette le véletlenül a mérget, mivel az nem található meg Oroszországban, és általában csak a vadon élő békák termelik.

Az öt európai ország a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél jelentette fel a Kremlt, azzal vádolva Moszkvát, hogy megsértette a szervezet egyezményeit. Cooper jelezte, hogy további szankciók következhetnek, és hangsúlyozta, hogy "a hidegháborús békeosztalék, amelyben mindannyian hittünk és reméltünk, eltűnt, és fel kell készülnünk Oroszország Európa elleni agressziójának folytatására".

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy Washingtonnak nincs oka kétségbe vonni az öt európai szövetséges "nyugtalanító" következtetéseit, bár az USA nem vett részt a közös nyilatkozatban.

Az orosz nagykövetség Londonban tagadta, hogy Moszkva részt vett volna Navalnij halálában, és a bejelentést a "nyugati mesemondók gyengeelméjűségének" példájaként jellemezte. A közlemény szerint "nincs semmi ok arra, hogy hitelt adjunk a nyugati 'szakértők' ilyen 'megállapításainak'", és az ügyet "nekro-propagandának" minősítette.