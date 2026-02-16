Az SPD új alapprogram kidolgozásán dolgozik, amelyben az egészségpolitikát is újragondolnák.
Döbbenetes új részletek derültek ki Alekszej Navalnij haláláról: óriási a felháborodás, újabb szankciók jöhetnek
Az Egyesült Királyság újabb szankciókat fontolgat Oroszország ellen, miután öt európai ország megállapította, hogy Alekszej Navalnij halálát tényleg a Kreml által elrendelt mérgezés okozta - közölte a The Guardian.
A brit külügyminisztérium Svédországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával közösen szombaton bejelentette, hogy Navalnij halálát feltehetően egy dél-amerikai nyílméregbéka mérgével végrehajtott, orosz állam által megszervezett mérgezés okozta.
Yvette Cooper brit külügyminiszter a BBC műsorában kijelentette, hogy a vád "rendkívül súlyos", és kétéves bizonyítékgyűjtés eredménye. "Kizárólag az orosz rezsimnek volt eszköze, indítéka és lehetősége arra, hogy ezt a mérget beadja, miközben Navalnij orosz börtönben volt" – mondta Cooper.
A Navalnij testéből vett minták elemzése epibatidin nevű toxin jelenlétét mutatta ki, amelyet dél-amerikai nyílméregbékák termelnek. Az öt ország szerint Navalnij nem nyelhette le véletlenül a mérget, mivel az nem található meg Oroszországban, és általában csak a vadon élő békák termelik.
Az öt európai ország a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél jelentette fel a Kremlt, azzal vádolva Moszkvát, hogy megsértette a szervezet egyezményeit. Cooper jelezte, hogy további szankciók következhetnek, és hangsúlyozta, hogy "a hidegháborús békeosztalék, amelyben mindannyian hittünk és reméltünk, eltűnt, és fel kell készülnünk Oroszország Európa elleni agressziójának folytatására".
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy Washingtonnak nincs oka kétségbe vonni az öt európai szövetséges "nyugtalanító" következtetéseit, bár az USA nem vett részt a közös nyilatkozatban.
Az orosz nagykövetség Londonban tagadta, hogy Moszkva részt vett volna Navalnij halálában, és a bejelentést a "nyugati mesemondók gyengeelméjűségének" példájaként jellemezte. A közlemény szerint "nincs semmi ok arra, hogy hitelt adjunk a nyugati 'szakértők' ilyen 'megállapításainak'", és az ügyet "nekro-propagandának" minősítette.
A NASA kutatói olyan szerves molekulákat azonosítottak a Marson.
Az Arctic Sentry missziót valós védelmi képességekkel kellene megerősíteni, elsősorban Grönland védelmének fokozása érdekében.
Nem áll le Donald Trump: ennek a mondásának súlyos következménye lehet, ráadásul épp egy katonai támaszponton van
"A lehető legjobb dolog lenne" egy rendszerváltás Iránban - jelentette ki Donald Trump.
Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Olyan súlyos veszteségeket szenvedett el Oroszország, hogy a teljes összeomlás sem kizárt: lehet, hogy ez zárja le végleg a háborút?
Az orosz erők jelentős visszaesést szenvedtek el múlt héten, amikor Ukrajna elérte, hogy a SpaceX lekapcsolja a Starlink műholdas terminálokat.
Bár éves szinten 0,6%-kal nőtt a GDP, Románia két egymást követő negyedévben visszaesett, jelezve a gazdasági lassulást és a befektetők óvatosságát.
Kemény ultimátumot adott Brüsszel az EU-tagállamoknak: mindenkit érint, de Magyarországot külön kiemelték
Brüsszel becslései szerint egy teljesen integrált SIU évente további 470 milliárd eurót mozgósítana magánforrásokból.
Radikális párt nyerte a választást a világ egyik legnépesebb országában - előtte 15 évet töltöttek ellenzékben
Az elmúlt 15 év nagy részében a BNP ellenzékben volt, több választást is bojkottált.
Ez hihetetlen! Újabb durva bűntény történt a Louvre falai között: teljes sokkban vannak most a franciák
Októberben már a Louvre-ban történt koronaékszer-rablás világszerte felhívta a figyelmet a múzeumra.
A kéthetes tárgyalást Miamiban tartják majd.
Hoppá! Újabb országtól vonhatja meg a támogatást az Európai Unió: súlyos demokratikus problémákat találtak
A reformok korlátozzák a főügyészek mandátumát, és nagyobb hatalmat adnak a bíróságok elnökeinek a bírák felett.
Donald Trump megerősítette, hogy áprilisban Kínába utazik, de ez a bejelentés sem volt botrányoktól mentes.
Nem a látványos, becsapódáskor megsemmisülő FPV-kamikaze drónok jelentik a legnagyobb veszélyt az ukrajnai fronton, hanem a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok.
Miközben a frontokon alig mozdulnak a határvonalak, Oroszország helyzete látványosan romlik a háttérben.
A bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kell végrehajtani. A döntés jogerős.
Ha a globális felmelegedés folytatódik, olyan éghajlati billenési pontokat érhetünk el, amelyek láncreakciószerűen újabb billenési pontokat és visszacsatolási hurkokat indíthatnak el.
Kim Dzsongun észak-koreai vezető a most még kamasz lányát, Kim Dzsue-t jelölte ki hivatalos utódjának – erre utaló jeleket talált a dél-koreai hírszerzés.
Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította Oroszországot, hogy azonnal állítsa le az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra