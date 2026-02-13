A kéthetes tárgyalást Miamiban tartják majd.
Ez hihetetlen! Újabb durva bűntény történt a Louvre falai között: teljes sokkban vannak most a franciák
A Louvre-ban tízmillió eurós jegycsalást lepleztek le, kilenc embert vettek őrizetbe a francia hatóságok a világ leglátogatottabb múzeumában zajló, évtizedes csalássorozat miatt - jelentette a The Independent.
A párizsi ügyészség csütörtökön jelentette be, hogy kilenc személyt vettek őrizetbe egy feltételezett jegycsalási ügyben, amely a becslések szerint több mint 10 millió euró (8,7 millió font) kárt okozott a Louvre-nak az elmúlt évtizedben.
A keddi letartóztatások egy olyan nyomozás részét képezik, amely azután indult, hogy a múzeum 2024 decemberében hivatalos panaszt tett. Az őrizetbe vettek között két múzeumi alkalmazott, több idegenvezető és a csalás feltételezett kitervelője is megtalálható.
A múzeum azután riasztotta a hatóságokat, hogy feltűnt két kínai idegenvezető gyakori jelenléte, akik kínai turistacsoportokat kísértek be a múzeumba ugyanazon jegyek többszöri, jogosulatlan felhasználásával. Később más idegenvezetőket is hasonló gyakorlattal gyanúsítottak meg.
Az ügyészség közlése szerint a megfigyelések és lehallgatások megerősítették a jegyek ismételt felhasználását, valamint azt a stratégiát, hogy a turistacsoportokat felosztották az idegenvezetőkre vonatkozó "beszélési díj" elkerülése érdekében. A nyomozás a Louvre-on belüli feltételezett bűntársakra is rámutatott, akiknek az idegenvezetők állítólag készpénzt fizettek a jegyellenőrzések elkerüléséért.
Tavaly júniusban hivatalos nyomozás indult szervezett csalás, pénzmosás, korrupció, szervezett csoportként történő illegális belépés elősegítése és hamis közigazgatási dokumentumok használata miatt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A nyomozók szerint a hálózat naponta akár 20 turistacsoportot is bevihetett a múzeumba az elmúlt évtizedben. A gyanúsítottak a pénz egy részét feltételezhetően franciaországi és dubaji ingatlanokba fektették. A hatóságok több mint 957 ezer euró (833 226 font) készpénzt foglaltak le, beleértve 67 ezer euró (58 334 font) külföldi valutát, valamint 486 ezer eurót (423 145 fontot) bankszámlákról.
Az ügyészség megemlítette, hogy hasonló jegycsalás gyanúja merült fel a Versailles-i kastélyban is, de erről további részleteket nem közöltek.
Októberben a Louvre-ban történt koronaékszer-rablás világszerte felhívta a figyelmet a múzeumra, amikor négy fős csapat a látogatási idő alatt egy ablakon keresztül betört, és mintegy 88 millió euró (76,6 millió font) értékű kinccsel menekült el. A hatóságok ebben az ügyben is letartóztattak több gyanúsítottat, de az ellopott tárgyak továbbra is hiányoznak.
Nem a látványos, becsapódáskor megsemmisülő FPV-kamikaze drónok jelentik a legnagyobb veszélyt az ukrajnai fronton, hanem a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok.
Miközben a frontokon alig mozdulnak a határvonalak, Oroszország helyzete látványosan romlik a háttérben.
A bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kell végrehajtani. A döntés jogerős.
Ha a globális felmelegedés folytatódik, olyan éghajlati billenési pontokat érhetünk el, amelyek láncreakciószerűen újabb billenési pontokat és visszacsatolási hurkokat indíthatnak el.
Kim Dzsongun észak-koreai vezető a most még kamasz lányát, Kim Dzsue-t jelölte ki hivatalos utódjának – erre utaló jeleket talált a dél-koreai hírszerzés.
Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította Oroszországot, hogy azonnal állítsa le az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat.
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
Varoufakis bírálta az EU vezetőit, mert "látványosan nem beszélnek arról az egy dologról, amiről beszélniük kellene".
Zelenszkij szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, ha azt akarja, hogy az ukrajnai háború legkésőbb nyárig véget érjen.
A prototípus már 7400 km/órás sebességet ért el, de a rendszer még kísérleti stádiumban van.
Scott Bessent szerint egy ilyen békekötés jelentős olajárcsökkenést hozna a világpiacon.
A következő egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülhetnek napirendre Zelenszkij szerint.
Drámai fordulat a légi közlekedésben: hazaszállítják a turistákat, aztán leállnak a járatok e két ország között
A következő napokban a Rosszija légitársaság több járatot is indít, amelyek csak visszafelé, Havannából és Varaderóból Moszkvába szállítanak majd utasokat.
A republikánusok rendkívül szűk többséggel irányítják a képviselőházat.
Hamarosan teljesülhet Donald Trump régi vágya Ukrajnában: közeleg Zelenszkij elnöki ciklusának a vége?
Szakértők figyelmeztetnek: ha a választási folyamatot elsietik, az komoly károkat okozhat az ukrán demokratikus rendszer hitelességében.
Oroszország ukrajnai inváziója átformálta az európai biztonságpolitikát, Svédország és Finnország csatlakozott a NATO-hoz, Norvégia pedig megerősítette északi határvidékét.
Döbbenet, milyen alacsony a fizetése ennek az európai kormányfőnek: nála jó eséllyel még te is több pénzt viszel haza
Miközben Európa politikai elitje luxuskörülmények között él, van egy államfő, aki még saját országának teljesítményéhez képest is döbbenetesen alacsony bért vesz fel havonta.
Azonnali vészhelyzetet hirdetett Európa erős embere: már konkrétan háborút folytat ellenünk Trump Amerikája
Macron arra fogja ösztönözni az uniós vezetőket, hogy használják ki az általa "grönlandi pillanatnak" nevezett ébredést.
A tartomány tavaly tiltakozásul távolította el az amerikai alkoholt a boltokból, válaszul az Egyesült Államok kanadai termékekre kivetett vámjaira.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás