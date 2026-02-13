Ez hihetetlen! Újabb durva bűntény történt a Louvre falai között: teljes sokkban vannak most a franciák

A Louvre-ban tízmillió eurós jegycsalást lepleztek le, kilenc embert vettek őrizetbe a francia hatóságok a világ leglátogatottabb múzeumában zajló, évtizedes csalássorozat miatt - jelentette a The Independent.

A párizsi ügyészség csütörtökön jelentette be, hogy kilenc személyt vettek őrizetbe egy feltételezett jegycsalási ügyben, amely a becslések szerint több mint 10 millió euró (8,7 millió font) kárt okozott a Louvre-nak az elmúlt évtizedben.

A keddi letartóztatások egy olyan nyomozás részét képezik, amely azután indult, hogy a múzeum 2024 decemberében hivatalos panaszt tett. Az őrizetbe vettek között két múzeumi alkalmazott, több idegenvezető és a csalás feltételezett kitervelője is megtalálható.

A múzeum azután riasztotta a hatóságokat, hogy feltűnt két kínai idegenvezető gyakori jelenléte, akik kínai turistacsoportokat kísértek be a múzeumba ugyanazon jegyek többszöri, jogosulatlan felhasználásával. Később más idegenvezetőket is hasonló gyakorlattal gyanúsítottak meg.

EZ IS ÉRDEKELHET Ők nyúlták le a Louvre koronaékszereit: a rendőrség újabb négy főt letartóztatott a bandából A francia hatóságok négy újabb személyt vettek őrizetbe a Louvre-ból ellopott, mintegy 88 millió euró (77 millió font) értékű koronaékszerek ügyében.

Az ügyészség közlése szerint a megfigyelések és lehallgatások megerősítették a jegyek ismételt felhasználását, valamint azt a stratégiát, hogy a turistacsoportokat felosztották az idegenvezetőkre vonatkozó "beszélési díj" elkerülése érdekében. A nyomozás a Louvre-on belüli feltételezett bűntársakra is rámutatott, akiknek az idegenvezetők állítólag készpénzt fizettek a jegyellenőrzések elkerüléséért.

Tavaly júniusban hivatalos nyomozás indult szervezett csalás, pénzmosás, korrupció, szervezett csoportként történő illegális belépés elősegítése és hamis közigazgatási dokumentumok használata miatt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A nyomozók szerint a hálózat naponta akár 20 turistacsoportot is bevihetett a múzeumba az elmúlt évtizedben. A gyanúsítottak a pénz egy részét feltételezhetően franciaországi és dubaji ingatlanokba fektették. A hatóságok több mint 957 ezer euró (833 226 font) készpénzt foglaltak le, beleértve 67 ezer euró (58 334 font) külföldi valutát, valamint 486 ezer eurót (423 145 fontot) bankszámlákról.

Az ügyészség megemlítette, hogy hasonló jegycsalás gyanúja merült fel a Versailles-i kastélyban is, de erről további részleteket nem közöltek.

Októberben a Louvre-ban történt koronaékszer-rablás világszerte felhívta a figyelmet a múzeumra, amikor négy fős csapat a látogatási idő alatt egy ablakon keresztül betört, és mintegy 88 millió euró (76,6 millió font) értékű kinccsel menekült el. A hatóságok ebben az ügyben is letartóztattak több gyanúsítottat, de az ellopott tárgyak továbbra is hiányoznak.