Elindult Genfbe az ukrán küldöttség: sorsdöntő napok jöhetnek a háborúban

Az ukrán küldöttség az elnöki kabinet vezetőjével, Kirilo Budanovval az élen már elindult Genfbe, ahol Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével megtartják a béketárgyalások következő fordulóját kedden és szerdán.

Erről Budanov számolt be a Telegramon. „Úton Genfbe. A következő tárgyalási forduló előtt állunk” – írta.

Az elnöki hivatal vezetője szerint az ukrán delegáció tagjai útközben megvitatják az ukrán történelem tanulságait, és megpróbálnak megfelelő következtetéseket levonni. „Ukrajna érdekeit védeni kell” – hangsúlyozta Budanov.