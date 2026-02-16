A háttérben zajló katonai tervezés jelentősen növeli a feszültséget a már amúgy is érzékeny amerikai–iráni viszonyban.
Elindult Genfbe az ukrán küldöttség: sorsdöntő napok jöhetnek a háborúban
Az ukrán delegáció már elindult Svájcba, ahol Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével fog sor kerülni a béketárgyalás következő fordulójára, írja az Ukrinform.
Az ukrán küldöttség az elnöki kabinet vezetőjével, Kirilo Budanovval az élen már elindult Genfbe, ahol Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével megtartják a béketárgyalások következő fordulóját kedden és szerdán.
Erről Budanov számolt be a Telegramon. „Úton Genfbe. A következő tárgyalási forduló előtt állunk” – írta.
Az elnöki hivatal vezetője szerint az ukrán delegáció tagjai útközben megvitatják az ukrán történelem tanulságait, és megpróbálnak megfelelő következtetéseket levonni. „Ukrajna érdekeit védeni kell” – hangsúlyozta Budanov.
Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Olyan súlyos veszteségeket szenvedett el Oroszország, hogy a teljes összeomlás sem kizárt: lehet, hogy ez zárja le végleg a háborút?
Az orosz erők jelentős visszaesést szenvedtek el múlt héten, amikor Ukrajna elérte, hogy a SpaceX lekapcsolja a Starlink műholdas terminálokat.
Bár éves szinten 0,6%-kal nőtt a GDP, Románia két egymást követő negyedévben visszaesett, jelezve a gazdasági lassulást és a befektetők óvatosságát.
Kemény ultimátumot adott Brüsszel az EU-tagállamoknak: mindenkit érint, de Magyarországot külön kiemelték
Brüsszel becslései szerint egy teljesen integrált SIU évente további 470 milliárd eurót mozgósítana magánforrásokból.
Radikális párt nyerte a választást a világ egyik legnépesebb országában - előtte 15 évet töltöttek ellenzékben
Az elmúlt 15 év nagy részében a BNP ellenzékben volt, több választást is bojkottált.
Ez hihetetlen! Újabb durva bűntény történt a Louvre falai között: teljes sokkban vannak most a franciák
Októberben már a Louvre-ban történt koronaékszer-rablás világszerte felhívta a figyelmet a múzeumra.
A kéthetes tárgyalást Miamiban tartják majd.
Hoppá! Újabb országtól vonhatja meg a támogatást az Európai Unió: súlyos demokratikus problémákat találtak
A reformok korlátozzák a főügyészek mandátumát, és nagyobb hatalmat adnak a bíróságok elnökeinek a bírák felett.
Donald Trump megerősítette, hogy áprilisban Kínába utazik, de ez a bejelentés sem volt botrányoktól mentes.
Nem a látványos, becsapódáskor megsemmisülő FPV-kamikaze drónok jelentik a legnagyobb veszélyt az ukrajnai fronton, hanem a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok.
Miközben a frontokon alig mozdulnak a határvonalak, Oroszország helyzete látványosan romlik a háttérben.
A bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kell végrehajtani. A döntés jogerős.
Ha a globális felmelegedés folytatódik, olyan éghajlati billenési pontokat érhetünk el, amelyek láncreakciószerűen újabb billenési pontokat és visszacsatolási hurkokat indíthatnak el.
Kim Dzsongun észak-koreai vezető a most még kamasz lányát, Kim Dzsue-t jelölte ki hivatalos utódjának – erre utaló jeleket talált a dél-koreai hírszerzés.
Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította Oroszországot, hogy azonnal állítsa le az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat.
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
Varoufakis bírálta az EU vezetőit, mert "látványosan nem beszélnek arról az egy dologról, amiről beszélniük kellene".
Zelenszkij szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, ha azt akarja, hogy az ukrajnai háború legkésőbb nyárig véget érjen.
A prototípus már 7400 km/órás sebességet ért el, de a rendszer még kísérleti stádiumban van.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
