Háború Kelet-Ukrajnában, Donbász, a donyecki régió Avdijivka városához közeli frontállások - aknamezők közötti sáros út a Butovka katonai állásnál.
Világ

Elindult Genfbe az ukrán küldöttség: sorsdöntő napok jöhetnek a háborúban

Pénzcentrum
2026. február 16. 09:44

Az ukrán delegáció már elindult Svájcba, ahol Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével fog sor kerülni a béketárgyalás következő fordulójára, írja az Ukrinform.

Az ukrán küldöttség az elnöki kabinet vezetőjével, Kirilo Budanovval az élen már elindult Genfbe, ahol Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével megtartják a béketárgyalások következő fordulóját kedden és szerdán.

Erről Budanov számolt be a Telegramon. „Úton Genfbe. A következő tárgyalási forduló előtt állunk” – írta.

Az elnöki hivatal vezetője szerint az ukrán delegáció tagjai útközben megvitatják az ukrán történelem tanulságait, és megpróbálnak megfelelő következtetéseket levonni. „Ukrajna érdekeit védeni kell” – hangsúlyozta Budanov.

 
Címlapkép: Getty Images
#svájc #egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #konfliktus #külpolitika #orosz-ukrán háború #orosz-ukrán #diplomácia #béketárgyalás

Pénzcentrum  |  2026. február 16. 10:11
Hamarosan zár a Városligeti Műjégpálya: közeleg a szezon vége, eddig csúszhatnak még
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 10:01
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Agrárszektor  |  2026. február 16. 09:02
Akkora tűz ütött ki a Balatonnál, hogy a túlparton is látni a lángokat