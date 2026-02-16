Elment a legendás futballista: mindössze 54 éves volt, mi történhetett?

Ötvennégy éves korában váratlanul elhunyt Tre' Johnson korábbi NFL-játékos, akit pályafutása során a Pro Bowlba is beválasztottak - írta az USA Today.

A volt támadófalember vasárnap, egy családi kirándulás közben vesztette életét. A hírt felesége, Irene Johnson tette közzé a Facebookon. "Összetört szívvel tudatom, hogy férjem, Tre' Johnson hirtelen és váratlanul elhunyt" – írta az özvegy, hozzátéve, hogy négy gyermeküket és a tágabb családot is mélyen megrendítette a tragédia.

Johnson a Temple Egyetem csapatából került a profik közé: az 1994-es drafton a Washington választotta ki az első kör 31. helyén. Karrierje első hét szezonját a fővárosi gárdánál töltötte, majd 2001-ben a Cleveland Brownshoz igazolt. Utolsó idényét, 2002-ben ismét Washingtonban játszotta le. Összesen 93 mérkőzésen lépett pályára – ebből 72 alkalommal kezdőként –, 1999-ben pedig Pro Bowl-szereplést érdemelt ki.

A Washington Commanders a közösségi oldalán búcsúzott egykori játékosától. "Megtört szívvel értesültünk korábbi kiváló falemberünk, Tre' Johnson haláláról. Gondolataink a családdal és a szeretteivel vannak" – olvasható a csapat közleményében.

A visszavonulását követően Johnson történelemtanárként helyezkedett el a marylandi Bethesdában található Landon Schoolban. Felesége elmondása szerint a közelmúltban egészségügyi problémák miatt kényszerült szabadságot kivenni az iskolából.