Elment a legendás futballista: mindössze 54 éves volt, mi történhetett?
Ötvennégy éves korában váratlanul elhunyt Tre' Johnson korábbi NFL-játékos, akit pályafutása során a Pro Bowlba is beválasztottak - írta az USA Today.
A volt támadófalember vasárnap, egy családi kirándulás közben vesztette életét. A hírt felesége, Irene Johnson tette közzé a Facebookon. "Összetört szívvel tudatom, hogy férjem, Tre' Johnson hirtelen és váratlanul elhunyt" – írta az özvegy, hozzátéve, hogy négy gyermeküket és a tágabb családot is mélyen megrendítette a tragédia.
Johnson a Temple Egyetem csapatából került a profik közé: az 1994-es drafton a Washington választotta ki az első kör 31. helyén. Karrierje első hét szezonját a fővárosi gárdánál töltötte, majd 2001-ben a Cleveland Brownshoz igazolt. Utolsó idényét, 2002-ben ismét Washingtonban játszotta le. Összesen 93 mérkőzésen lépett pályára – ebből 72 alkalommal kezdőként –, 1999-ben pedig Pro Bowl-szereplést érdemelt ki.
A Washington Commanders a közösségi oldalán búcsúzott egykori játékosától. "Megtört szívvel értesültünk korábbi kiváló falemberünk, Tre' Johnson haláláról. Gondolataink a családdal és a szeretteivel vannak" – olvasható a csapat közleményében.
A visszavonulását követően Johnson történelemtanárként helyezkedett el a marylandi Bethesdában található Landon Schoolban. Felesége elmondása szerint a közelmúltban egészségügyi problémák miatt kényszerült szabadságot kivenni az iskolából.
Történelmi jelentőségű sporteseményre készül az Egyesült Államok: a UFC véglegesítette, hogy június 14-én a Fehér Ház kertjében rendez profi küzdősport-gálát.
Visszalépett Alexandre Pato befektetői csoportja a Colchester United megvásárlásától, így ismét meghiúsult az angol League Two-ban szereplő klub tulajdonosváltása.
A videóbíró-rendszer (VAR) használata túlságosan "mikroszkopikussá" vált, és kezd eltávolodni eredeti céljától – figyelmeztet az UEFA bíráskodásért felelős igazgatója.
Vasárnapi meccselőzetesekkel jövünk a Pénzcentrumon; lássuk, milyen meccseket rendeznek ma a topligákban?
A horvát tréner az idény végéig szóló megállapodást kötött az angol élvonalbeli együttessel.
A két helyszínen mindössze három nap alatt elfogyott az olimpiai faluban ingyenesen kiosztott óvszer.
Valentin-napon az öt topliga mellett a Fizz Liga is különleges programot kínál a futballrajongóknak.
A harmadosztályú Burton edzője meglepné Premier League-ellenfelét, a West Hamet a holnapi kupameccsen - ehhez minden eszközt bevet.
Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United társtulajdonosa bocsánatot kért, amiért korábban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Királyságot "gyarmatosították a bevándorlók".
El se kezdődött az idény, már egymásnak ugrottak a Forma-1 sztárjai: nagyon odapörkölt Norris Verstappennek
Éles vita bontakozott ki Max Verstappen és Lando Norris között a 2026-tól életbe lépő Forma–1-es erőforrás-szabályokról.
Félmillió dolláros pénzbírságot szabott ki az NBA a Utah Jazzre, mert a csapat szándékosan pihentette egészséges kulcsjátékosait.
Páros lábbal szállt bele az F1 vezéreibe Lewis Hamilton: nagyon durva üzenetet küldött a hétszeres világbajnok
Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma–1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken.
A milánói–cortinai téli olimpia pénteki versenynapján Brunner Blanca a snowboardkrossz nyolcaddöntőjében fejezte be szereplését.
Sorozatban negyedszer hódította el a Speed Chess Championship trófeáját a világelső Magnus Carlsen.
A magyar labdarúgó-válogatott szeptember végén rajtol a 2026/2027-es Nemzetek Ligájában: Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a házigazda Puskás Arénában Ukrajnával kezdi a sorozatot.
Ez nagyot szólna! Simeonét kerülgeti az edzőt kereső Tottenham, vajon elhagyja Madridot a kedvükért?
A hírek szerint a londoni klub már fel is vette a kapcsolatot az argentin edző képviselőivel - Simeone most a világ legjobban fizetett edzője Madridban.
Az Újpest FC sportigazgatója, Dárdai Pál szerint a lila-fehérek számára a tavaszi idényben a kiesés elkerülése a legfontosabb feladat.
Újabb két rendbeli nemi erőszak miatt emeltek vádat Thomas Partey, az Arsenal korábbi labdarúgója ellen, miután egy negyedik feltételezett áldozat is a hatóságokhoz fordult
