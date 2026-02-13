2026. február 13. péntek Ella, Linda
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
European Union flags waiving at Berlaymont building of the European Commission in Brussels, Belgium
Világ

Hoppá! Újabb országtól vonhatja meg a támogatást az Európai Unió: súlyos demokratikus problémákat találtak

Pénzcentrum
2026. február 13. 12:45

Az Európai Unió fontolgatja a Szerbiának szánt 1,6 milliárd eurós támogatás visszatartását, miután Belgrád olyan igazságügyi törvényeket fogadott el, amelyek aláássák a jogállamiságba vetett bizalmat - számolt be róla a Reuters.

Marta Kos, az EU bővítési biztosa csütörtökön a Reutersnek küldött e-mailben közölte, hogy a szerb igazságügyi reformok bizalomvesztést okoznak, és egyre nehezebb helyzetbe hozzák azokat, akik Brüsszelben Szerbia előrehaladását támogatnák.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bizottság jelenleg felülvizsgálja a Nyugat-Balkánra vonatkozó EU Növekedési Terv keretében Szerbiának szánt finanszírozást. A program célja a régió EU-szabályokhoz való igazítása és végső soron az országok uniós csatlakozásának elősegítése.

"Ezek a támogatások jogállamisághoz kötött előfeltételeket tartalmaznak" - hangsúlyozta Kos biztos.

A héten életbe lépett igazságügyi reformok központosítják az igazságszolgáltatást, ami bírálatok szerint erősíti Aleksandar Vucic elnök hatalmát, gyengíti a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, és veszélyezteti Szerbia uniós csatlakozási törekvéseit.

A reformok korlátozzák a főügyészek mandátumát, és nagyobb hatalmat adnak a bíróságok elnökeinek a bírák felett. A kritikusok attól tartanak, hogy ezek a változtatások aláássák a bírói függetlenséget és veszélyeztethetik a Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség által felügyelt magas szintű korrupciós ügyeket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szerb igazságügyi minisztérium szerint az új törvények hatékonyabbá teszik az igazságszolgáltatást a döntéshozatali folyamat egyszerűsítésével.

A negatív visszhang után Szerbia kikérte a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogi szakértői testületének véleményét. "Amint ez a vélemény megszületik, elvárjuk, hogy ezeket a törvényeket ennek megfelelően és inkluzív módon felülvizsgálják" - mondta Kos.
Címlapkép: Getty Images
#támogatás #európai unió #korrupció #európai bizottság #eu #szerbia #világ #jog #uniós támogatás #külpolitika #támogatások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:05
12:45
12:36
12:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 13.
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 13.
Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban
2026. február 13.
Óriási a baj, pár éven belül eltűnhet a magyar szőlő fele: mi lesz a legendás borainkkal?
2026. február 13.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 13. péntek
Ella, Linda
7. hét
Február 13.
Budapest ostroma végének emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
2
2 hete
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
3
2 hete
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
4
1 hete
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
5
23 órája
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Idegen forrású ügylet
Olyan hitelügylet, amely során a bank nem saját forrását helyezi ki az ügyfélnek, hanem valamely más pénzügyi intézménytől kapott forrást ad tovább.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 13:05
Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 10:04
Óriási a baj, pár éven belül eltűnhet a magyar szőlő fele: mi lesz a legendás borainkkal?
Agrárszektor  |  2026. február 13. 12:32
Lecsaptak a keszthelyi férfira: durva, milyen állatot találtak az otthonában