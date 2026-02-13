A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.
Hoppá! Újabb országtól vonhatja meg a támogatást az Európai Unió: súlyos demokratikus problémákat találtak
Az Európai Unió fontolgatja a Szerbiának szánt 1,6 milliárd eurós támogatás visszatartását, miután Belgrád olyan igazságügyi törvényeket fogadott el, amelyek aláássák a jogállamiságba vetett bizalmat - számolt be róla a Reuters.
Marta Kos, az EU bővítési biztosa csütörtökön a Reutersnek küldött e-mailben közölte, hogy a szerb igazságügyi reformok bizalomvesztést okoznak, és egyre nehezebb helyzetbe hozzák azokat, akik Brüsszelben Szerbia előrehaladását támogatnák.
A bizottság jelenleg felülvizsgálja a Nyugat-Balkánra vonatkozó EU Növekedési Terv keretében Szerbiának szánt finanszírozást. A program célja a régió EU-szabályokhoz való igazítása és végső soron az országok uniós csatlakozásának elősegítése.
"Ezek a támogatások jogállamisághoz kötött előfeltételeket tartalmaznak" - hangsúlyozta Kos biztos.
A héten életbe lépett igazságügyi reformok központosítják az igazságszolgáltatást, ami bírálatok szerint erősíti Aleksandar Vucic elnök hatalmát, gyengíti a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, és veszélyezteti Szerbia uniós csatlakozási törekvéseit.
A reformok korlátozzák a főügyészek mandátumát, és nagyobb hatalmat adnak a bíróságok elnökeinek a bírák felett. A kritikusok attól tartanak, hogy ezek a változtatások aláássák a bírói függetlenséget és veszélyeztethetik a Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség által felügyelt magas szintű korrupciós ügyeket.
A szerb igazságügyi minisztérium szerint az új törvények hatékonyabbá teszik az igazságszolgáltatást a döntéshozatali folyamat egyszerűsítésével.
A negatív visszhang után Szerbia kikérte a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogi szakértői testületének véleményét. "Amint ez a vélemény megszületik, elvárjuk, hogy ezeket a törvényeket ennek megfelelően és inkluzív módon felülvizsgálják" - mondta Kos.
