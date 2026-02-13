Nagyon fontos bejelentést tett Trump a látogatásáról: kiderült mikor kel útra az amerikai elnök

Donald Trump megerősítette, hogy áprilisban Kínába utazik, a bejelentést azonban éles bírálat kísérte Jichák Hercog izraeli államfő irányába. Az amerikai elnök nehezményezte, hogy izraeli kollégája nem adott államfői kegyelmet a korrupciós vádak miatt bíróság elé állított Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek - jelentette a Portfolio.

A Fehér Házban tartott csütörtöki eseményen az amerikai elnök tényként kezelte a korábbi sajtóértesüléseket, amelyek szerint április első hetében Kínába látogat. A tervek alapján az út során Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytat majd tárgyalásokat.

A tájékoztató jelentős részét azonban az izraeli belpolitikai helyzet értékelésére fordította. Trump Netanjahut kiváló háborús miniszterelnöknek nevezte, és szégyenteljesnek minősítette, hogy az államfő mindmáig nem avatkozott közbe a kormányfő ellen zajló büntetőeljárásba. Szerinte az államfői kegyelem megadása elkerülhetetlen lépés lenne, és arra biztatta az izraeli állampolgárokat, hogy Hercognál nyíltan fejezzék ki nemtetszésüket a döntés elmaradása miatt.

A szokatlanul nyílt állásfoglalásra azt követően került sor, hogy Trump és Netanjahu szerdán Washingtonban egyeztetett. Ez volt a hetedik hivatalos találkozó kettejük között Trump hivatalba lépése óta. A mostani tárgyalások középpontjában elsősorban az iráni atomprogram, valamint az iráni ballisztikusrakéta-program jelentette fenyegetések álltak.

Netanjahu helyzete példátlan az izraeli történelemben: ő az első hivatalban lévő miniszterelnök, aki ellen büntetőeljárás indult. A még 2019-ben megfogalmazott vádak között vesztegetés, csalás és hivatali visszaélés szerepel. A kormányfő következetesen tagadja bűnösségét. Bár az izraeli jog lehetővé teszi az államfői kegyelmet elítélt személyek számára, a joggyakorlat nem ismer olyan precedenst, amikor ezt még folyamatban lévő büntetőeljárás idején alkalmazták volna.

Nem ez az első alkalom, hogy Trump nyilvánosan sürgeti az ügy lezárását. December végén már azt állította, hogy Hercog ígéretet tett neki a kegyelem megadására, ezt az állítást azonban az izraeli elnöki hivatal akkor azonnal és határozottan cáfolta.