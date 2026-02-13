Nem a látványos, becsapódáskor megsemmisülő FPV-kamikaze drónok jelentik a legnagyobb veszélyt az ukrajnai fronton, hanem a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok.
Nagyon fontos bejelentést tett Trump a látogatásáról: kiderült mikor kel útra az amerikai elnök
Donald Trump megerősítette, hogy áprilisban Kínába utazik, a bejelentést azonban éles bírálat kísérte Jichák Hercog izraeli államfő irányába. Az amerikai elnök nehezményezte, hogy izraeli kollégája nem adott államfői kegyelmet a korrupciós vádak miatt bíróság elé állított Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek - jelentette a Portfolio.
A Fehér Házban tartott csütörtöki eseményen az amerikai elnök tényként kezelte a korábbi sajtóértesüléseket, amelyek szerint április első hetében Kínába látogat. A tervek alapján az út során Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytat majd tárgyalásokat.
A tájékoztató jelentős részét azonban az izraeli belpolitikai helyzet értékelésére fordította. Trump Netanjahut kiváló háborús miniszterelnöknek nevezte, és szégyenteljesnek minősítette, hogy az államfő mindmáig nem avatkozott közbe a kormányfő ellen zajló büntetőeljárásba. Szerinte az államfői kegyelem megadása elkerülhetetlen lépés lenne, és arra biztatta az izraeli állampolgárokat, hogy Hercognál nyíltan fejezzék ki nemtetszésüket a döntés elmaradása miatt.
A szokatlanul nyílt állásfoglalásra azt követően került sor, hogy Trump és Netanjahu szerdán Washingtonban egyeztetett. Ez volt a hetedik hivatalos találkozó kettejük között Trump hivatalba lépése óta. A mostani tárgyalások középpontjában elsősorban az iráni atomprogram, valamint az iráni ballisztikusrakéta-program jelentette fenyegetések álltak.
Netanjahu helyzete példátlan az izraeli történelemben: ő az első hivatalban lévő miniszterelnök, aki ellen büntetőeljárás indult. A még 2019-ben megfogalmazott vádak között vesztegetés, csalás és hivatali visszaélés szerepel. A kormányfő következetesen tagadja bűnösségét. Bár az izraeli jog lehetővé teszi az államfői kegyelmet elítélt személyek számára, a joggyakorlat nem ismer olyan precedenst, amikor ezt még folyamatban lévő büntetőeljárás idején alkalmazták volna.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Nem ez az első alkalom, hogy Trump nyilvánosan sürgeti az ügy lezárását. December végén már azt állította, hogy Hercog ígéretet tett neki a kegyelem megadására, ezt az állítást azonban az izraeli elnöki hivatal akkor azonnal és határozottan cáfolta.
Miközben a frontokon alig mozdulnak a határvonalak, Oroszország helyzete látványosan romlik a háttérben.
Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította Oroszországot, hogy azonnal állítsa le az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat.
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
Varoufakis bírálta az EU vezetőit, mert "látványosan nem beszélnek arról az egy dologról, amiről beszélniük kellene".
Zelenszkij szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, ha azt akarja, hogy az ukrajnai háború legkésőbb nyárig véget érjen.
A prototípus már 7400 km/órás sebességet ért el, de a rendszer még kísérleti stádiumban van.
Scott Bessent szerint egy ilyen békekötés jelentős olajárcsökkenést hozna a világpiacon.
A következő egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülhetnek napirendre Zelenszkij szerint.
Drámai fordulat a légi közlekedésben: hazaszállítják a turistákat, aztán leállnak a járatok e két ország között
A következő napokban a Rosszija légitársaság több járatot is indít, amelyek csak visszafelé, Havannából és Varaderóból Moszkvába szállítanak majd utasokat.
A republikánusok rendkívül szűk többséggel irányítják a képviselőházat.
Hamarosan teljesülhet Donald Trump régi vágya Ukrajnában: közeleg Zelenszkij elnöki ciklusának a vége?
Szakértők figyelmeztetnek: ha a választási folyamatot elsietik, az komoly károkat okozhat az ukrán demokratikus rendszer hitelességében.
Oroszország ukrajnai inváziója átformálta az európai biztonságpolitikát, Svédország és Finnország csatlakozott a NATO-hoz, Norvégia pedig megerősítette északi határvidékét.
Döbbenet, milyen alacsony a fizetése ennek az európai kormányfőnek: nála jó eséllyel még te is több pénzt viszel haza
Miközben Európa politikai elitje luxuskörülmények között él, van egy államfő, aki még saját országának teljesítményéhez képest is döbbenetesen alacsony bért vesz fel havonta.
Azonnali vészhelyzetet hirdetett Európa erős embere: már konkrétan háborút folytat ellenünk Trump Amerikája
Macron arra fogja ösztönözni az uniós vezetőket, hogy használják ki az általa "grönlandi pillanatnak" nevezett ébredést.
A tartomány tavaly tiltakozásul távolította el az amerikai alkoholt a boltokból, válaszul az Egyesült Államok kanadai termékekre kivetett vámjaira.
Moszkva jelenlegi egyik fő célja ennek a folyamatnak a lassítása és akadályozása.
Dmitrij Peszkov kremli szóvivő szerint a kapcsolatfelvétel megtörtént, ami akár gyors elnöki szintű egyeztetésekhez is vezethet.
Macron érvelése szerint Európa földrajzi helyzete meghatározó tényező ebben a kérdésben.
A döntésről már tájékoztattak több NATO-tagállamot, valamint közvetlenül Ukrajnát is.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás