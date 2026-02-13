2026. február 13. péntek Ella, Linda
Egy Trump, Make America Great Again felirat a Donald Trump elnökválasztási kampánygyűlés előtt San Diego belvárosában.
Világ

Nagyon fontos bejelentést tett Trump a látogatásáról: kiderült mikor kel útra az amerikai elnök

Pénzcentrum
2026. február 13. 09:30

Donald Trump megerősítette, hogy áprilisban Kínába utazik, a bejelentést azonban éles bírálat kísérte Jichák Hercog izraeli államfő irányába. Az amerikai elnök nehezményezte, hogy izraeli kollégája nem adott államfői kegyelmet a korrupciós vádak miatt bíróság elé állított Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek - jelentette a Portfolio.

A Fehér Házban tartott csütörtöki eseményen az amerikai elnök tényként kezelte a korábbi sajtóértesüléseket, amelyek szerint április első hetében Kínába látogat. A tervek alapján az út során Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytat majd tárgyalásokat.

A tájékoztató jelentős részét azonban az izraeli belpolitikai helyzet értékelésére fordította. Trump Netanjahut kiváló háborús miniszterelnöknek nevezte, és szégyenteljesnek minősítette, hogy az államfő mindmáig nem avatkozott közbe a kormányfő ellen zajló büntetőeljárásba. Szerinte az államfői kegyelem megadása elkerülhetetlen lépés lenne, és arra biztatta az izraeli állampolgárokat, hogy Hercognál nyíltan fejezzék ki nemtetszésüket a döntés elmaradása miatt.

A szokatlanul nyílt állásfoglalásra azt követően került sor, hogy Trump és Netanjahu szerdán Washingtonban egyeztetett. Ez volt a hetedik hivatalos találkozó kettejük között Trump hivatalba lépése óta. A mostani tárgyalások középpontjában elsősorban az iráni atomprogram, valamint az iráni ballisztikusrakéta-program jelentette fenyegetések álltak.

Netanjahu helyzete példátlan az izraeli történelemben: ő az első hivatalban lévő miniszterelnök, aki ellen büntetőeljárás indult. A még 2019-ben megfogalmazott vádak között vesztegetés, csalás és hivatali visszaélés szerepel. A kormányfő következetesen tagadja bűnösségét. Bár az izraeli jog lehetővé teszi az államfői kegyelmet elítélt személyek számára, a joggyakorlat nem ismer olyan precedenst, amikor ezt még folyamatban lévő büntetőeljárás idején alkalmazták volna.

Nem ez az első alkalom, hogy Trump nyilvánosan sürgeti az ügy lezárását. December végén már azt állította, hogy Hercog ígéretet tett neki a kegyelem megadására, ezt az állítást azonban az izraeli elnöki hivatal akkor azonnal és határozottan cáfolta.
Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #donald trump #kína #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #benjamin netanjahu #washington #fehér ház

1
2 hete
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
2 hete
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
2 hete
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
4
2 hete
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
5
2 hete
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
