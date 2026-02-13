2026. február 13. péntek Ella, Linda
6 °C Budapest
European Union flags at Berlaymont building of the European Commission in Brussels, Belgium
Világ

Kemény ultimátumot adott Brüsszel az EU-tagállamoknak: mindenkit érint, de Magyarországot külön kiemelték

Pénzcentrum
2026. február 13. 17:15

Az Európai Bizottság 2026 végéig adott határidőt a tőkepiaci integráció megvalósítására, ennek hiányában a hajlandó tagállamok külön utakon haladhatnak tovább - írja az Euractiv.

Ursula von der Leyen szerdán bejelentette, hogy az Európai Bizottság arra fogja ösztönözni a hajlandó tagállamokat, hogy haladjanak előre a tőkepiacaik integrálásával, amennyiben 2026 végéig nem jön létre az EU-szintű 'Megtakarítási és Befektetési Unió' (SIU).

Az SIU – amely a régóta megrekedt 'Tőkepiaci Unió' új elnevezése – célja, hogy az uniós polgárok több tízbillió eurónyi magánmegtakarítását produktív befektetések felé terelje, ezzel fellendítve a blokk gyengélkedő gazdaságát és felzárkózva Kínához és az USA-hoz.

Brüsszel becslései szerint egy teljesen integrált SIU évente további 470 milliárd eurót mozgósítana magánforrásokból – ez több mint fele annak a 800 milliárd eurós többletbefektetésnek, amelyet Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke követelt az EU versenyképességéről szóló 2024-es jelentésében.

"Eltökélt vagyok, hogy ezúttal megvalósítsuk, miután legalább tíz éve vitatkozunk a Tőkepiaci Unióról" – mondta von der Leyen egy antwerpeni iparági csúcstalálkozón, amely egy nappal az uniós vezetők gazdasági fókuszú találkozója előtt zajlott, amelyen Draghi is részt vesz.

"Ezt mind a 27 tagállammal szeretnénk megvalósítani" – jegyezte meg az Európai Bizottság elnöke. "De ha ez nem lehetséges az év végéig, javasolni fogom, hogy azokkal haladjunk, akik fel akarják gyorsítani" az integrációt, az EU-szerződések "megerősített együttműködés" rendelkezésére hivatkozva – tette hozzá von der Leyen.

Az SIU megvalósítását régóta hátráltatja az uniós fővárosok ellenállása a pénzügyi szektoruk feletti szuverenitás feladásával szemben. A felügyelet központosítására vonatkozó javaslatokat például sokan Franciaország által támogatott cselnek tekintik, amelynek célja a tőkepiacok feletti nagyobb ellenőrzés megszerzése. Az EU pénzügyi piacfelügyeleti hatósága, az ESMA Párizsban székel.

A megerősített együttműködés rendelkezése – amelyet nemrég Ukrajna 90 milliárd eurós hitelének biztosítására használtak – lehetővé teszi legalább kilenc uniós ország számára, hogy bizonyos szakpolitikai intézkedésekkel haladjanak előre olyan esetekben, amikor egyébként uniós egyhangúság lenne szükséges.

Von der Leyen megjegyzései a héten már harmadszor vetik fel a "kétsebességes" Európa gondolatát – bár korábban nem határozott meg konkrét határidőt arra vonatkozóan, hogy ez mikor következhet be.

Bart De Wever belga miniszterelnök, aki a szerdai csúcstalálkozóra meghívta az uniós vezetőket, szintén nemrég fejezte ki támogatását a többsebességes Európa mellett. "Szerintem pontosan erre van szüksége Európának: egy többrétegű hagymára" – mondta De Wever a múlt hónapban. "És a hagyma közepén funkcionálisan sokkal gyorsabban kell integrálódnunk."
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #unió #európai unió #európai bizottság #gazdaság #ukrajna #világ #politika #megtakarítások #ursula von der leyen #2026

