Vészharangot kongatnak a németek: egyre nagyobb bajban a gazdaság, Magyarország is megérezheti
A német gazdaság súlyos szerkezeti válsággal küzd, miközben a kormánykoalíció képtelen előrelépni a gazdaságélénkítési ígéreteinek megvalósításában. Katherina Reiche gazdasági miniszter sürgős reformokat sürget, miközben a politikai viták hátráltatják a megoldásokat - írja az Infostart.
Az Ifo kutatóintézet nemrég közzétett elemzése szerint a német ipar komoly szerkezeti válsággal néz szembe. Ezt a megállapítást a gazdasági miniszter is megerősítette, miközben a Friedrich Merz vezette konzervatív-szociáldemokrata koalíciós kormány hét hónapja tartó működése alatt nem tudta beváltani a gazdaság fellendítésére tett ígéreteit.
A CDU/CSU és az SPD közötti folyamatos nézeteltérések árnyékot vetnek a kormányzati munkára, amit a vezető német gazdasági szervezetek is egyre határozottabban kritizálnak. Ezen feszültségek közepette került sor arra a munkáltatói konferenciára, ahol Katherina Reiche kereszténydemokrata gazdasági miniszter ismertette javaslatait.
A tárcavezető egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a koalíció számára, hangsúlyozva, hogy az idő sürget, és azonnali reformintézkedésekre van szükség. "A gazdaság helyzete drámai, Németország alulteljesít. Mindezt nem szabad szépíteni" - jelentette ki Reiche.
A miniszter szokatlanul kritikus beszédében arra figyelmeztetett, hogy a demokratikus erőknek bizonyítaniuk kell reformképességüket, különben még súlyosabb válság fenyeget. Kiemelte, hogy nem a koalíción belüli legkisebb közös nevező megtalálása a cél, hanem az ország gazdaságának közös erővel történő megerősítése.
Reiche konkrét javaslatokat is megfogalmazott: csökkenteni kell az energiaköltségeket, korszerűsíteni a jóléti államot, munkaerőpiaci reformokat kell bevezetni, mérsékelni a bürokráciát és ösztönözni a beruházásokat. Aggasztónak nevezte, hogy a befektetések többsége külföldre irányul, ami szerinte már-már "tőkemenekülésnek" minősül.
A miniszter rámutatott, hogy más országok gyorsabban és hatékonyabban fejlődnek, miközben Németországnak az a célja, hogy ismét Európa növekedésének motorjává váljon. Ehhez az ország rendelkezik megfelelő erővel és tapasztalattal, de "bátor és adott esetben kellemetlen döntésekre" van szükség, beleértve a munkaidő meghosszabbítását és a felmondási védelem enyhítését.
Az IG Metall fémipari szakszervezet elnöke, Christiane Brenner ezzel szemben az elmúlt időszak elbocsátásait "gyógyító veszteségnek" nevezte, és rámutatott, hogy "a gyárakban gyenge a morál és rendkívüli a bizonytalanság".
A gazdaság állapota a Bundestag pénteki vitáján is napirendre került, ahol a kancellár elismerte a válság tényét és a komoly kihívásokat. Merz utalt a koalíció által már meghozott intézkedésekre, köztük az energiaköltségek csökkentésére, vállalati adókedvezményekre, bürokráciacsökkentésre és a digitalizáció erősítésére irányuló lépésekre.
A parlamenti vitában Alice Weidel, az AfD vezetője "legalább öt" válságterületet azonosított, beleértve a jóléti államot, a gazdaságot, az energiaellátást, a közpénzek kezelését és az ország hosszú távú eladósodását. Véleménye szerint a válság a rossz kormányzati döntések következménye, és a megoldást a szociális juttatások csökkentésében, a nukleáris energiához való visszatérésben, valamint az orosz energiahordozók importjának újraindításában látja.
A GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint novemberben alig változtak a vállalkozások kilátásai, a fogyasztók viszont valamivel borúlátóbbak lettek októberhez képest.
A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúrafejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt.
Közel a megállapodás a 2026-os béremelésekről a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs fórumán.
Az Nvidia cáfolja a beszállítói finanszírozással kapcsolatos vádakat, miközben neves befektetők kételkednek az AI-piac fenntarthatóságában.
Magyarország hivatalos figyelmeztetést kapott az ENSZ keretében létrejött Aarhusi Egyezmény alapján Paks II miatt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart csütörtökön.
Kemény 2026-os év elé néz Magyarország: jövőre is köhöghet a gazdaság, mi lesz a kamatcsökkentéssel?
Jövőre már pozitívabb kilátásai lehetnek a magyar gazdaságnak - derült ki az Erste bank szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
A Budapesti Értéktőzsde szerdán is folytathatja az emelkedést Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A Fitch Ratings tavaly meglepetésre negatívról stabilra javította a BBB osztályzat kilátását.
Vegyes mozgással indult a forint szerdán a főbb devizákkal szemben.
Magyarország egyre inkább a „dél-amerikanizálódás” útjára lépett, a társadalom a szegények és a szupergazdagok csoportjára szakadt?!
Erősödött a forint kedden estére a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az infláció visszavetette az amerikai jövedelmek növekedését a nagy recesszió utáni szintekre, ami korlátozhatja a fogyasztók vásárlóerejét az ünnepi szezon előtt.
rősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére
Irdatlan olajár-zuhanásnak nézünk az elébe: itt van az elemzés feketén-fehéren, minden egy irányba mutat
Az elemzők szerint a kínálatnövekedés mintegy fele az OPEC+ csoporton kívüli termelőktől származik majd.
Itt a bejelentés, 3000 forintos érmét vezetnek be Magyarországon: közzétette az MNB, hogy fog kinézni
Most egy sporttörténelmi témájú emlékérmét bocsát ki a jegybank, ezzel tisztelegve a 150 éve alapított sportegyesület előtt.
Az Európai Bizottság olyan új szabályozást készít elő, amely jelentősen szigorítaná a külföldi, elsősorban kínai befektetések működési feltételeit az EU-ban.
