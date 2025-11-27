2025. november 27. csütörtök Virgil
Németország, Berlin, Reichstag, a Parlament épülete és a nemzeti lobogó
Gazdaság

Vészharangot kongatnak a németek: egyre nagyobb bajban a gazdaság, Magyarország is megérezheti

infostart.hu
2025. november 27. 09:38

A német gazdaság súlyos szerkezeti válsággal küzd, miközben a kormánykoalíció képtelen előrelépni a gazdaságélénkítési ígéreteinek megvalósításában. Katherina Reiche gazdasági miniszter sürgős reformokat sürget, miközben a politikai viták hátráltatják a megoldásokat - írja az Infostart.

Az Ifo kutatóintézet nemrég közzétett elemzése szerint a német ipar komoly szerkezeti válsággal néz szembe. Ezt a megállapítást a gazdasági miniszter is megerősítette, miközben a Friedrich Merz vezette konzervatív-szociáldemokrata koalíciós kormány hét hónapja tartó működése alatt nem tudta beváltani a gazdaság fellendítésére tett ígéreteit.

A CDU/CSU és az SPD közötti folyamatos nézeteltérések árnyékot vetnek a kormányzati munkára, amit a vezető német gazdasági szervezetek is egyre határozottabban kritizálnak. Ezen feszültségek közepette került sor arra a munkáltatói konferenciára, ahol Katherina Reiche kereszténydemokrata gazdasági miniszter ismertette javaslatait.

A tárcavezető egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a koalíció számára, hangsúlyozva, hogy az idő sürget, és azonnali reformintézkedésekre van szükség. "A gazdaság helyzete drámai, Németország alulteljesít. Mindezt nem szabad szépíteni" - jelentette ki Reiche.

A miniszter szokatlanul kritikus beszédében arra figyelmeztetett, hogy a demokratikus erőknek bizonyítaniuk kell reformképességüket, különben még súlyosabb válság fenyeget. Kiemelte, hogy nem a koalíción belüli legkisebb közös nevező megtalálása a cél, hanem az ország gazdaságának közös erővel történő megerősítése.

Reiche konkrét javaslatokat is megfogalmazott: csökkenteni kell az energiaköltségeket, korszerűsíteni a jóléti államot, munkaerőpiaci reformokat kell bevezetni, mérsékelni a bürokráciát és ösztönözni a beruházásokat. Aggasztónak nevezte, hogy a befektetések többsége külföldre irányul, ami szerinte már-már "tőkemenekülésnek" minősül.

A miniszter rámutatott, hogy más országok gyorsabban és hatékonyabban fejlődnek, miközben Németországnak az a célja, hogy ismét Európa növekedésének motorjává váljon. Ehhez az ország rendelkezik megfelelő erővel és tapasztalattal, de "bátor és adott esetben kellemetlen döntésekre" van szükség, beleértve a munkaidő meghosszabbítását és a felmondási védelem enyhítését.

Az IG Metall fémipari szakszervezet elnöke, Christiane Brenner ezzel szemben az elmúlt időszak elbocsátásait "gyógyító veszteségnek" nevezte, és rámutatott, hogy "a gyárakban gyenge a morál és rendkívüli a bizonytalanság".

A gazdaság állapota a Bundestag pénteki vitáján is napirendre került, ahol a kancellár elismerte a válság tényét és a komoly kihívásokat. Merz utalt a koalíció által már meghozott intézkedésekre, köztük az energiaköltségek csökkentésére, vállalati adókedvezményekre, bürokráciacsökkentésre és a digitalizáció erősítésére irányuló lépésekre.

A parlamenti vitában Alice Weidel, az AfD vezetője "legalább öt" válságterületet azonosított, beleértve a jóléti államot, a gazdaságot, az energiaellátást, a közpénzek kezelését és az ország hosszú távú eladósodását. Véleménye szerint a válság a rossz kormányzati döntések következménye, és a megoldást a szociális juttatások csökkentésében, a nukleáris energiához való visszatérésben, valamint az orosz energiahordozók importjának újraindításában látja.
