Rettenetes felmérési adatokat kapott Németország: 80 éve rettegnek attól, hogy ez bekövetkezik

Friedrich Merz kancellár és kormánya támogatottsága folyamatosan csökken, miközben az ellenzéki AfD őrzi vezető pozícióját a német politikai életben.

A Bild megbízásából készült legfrissebb Insa közvélemény-kutatás szerint a CDU/CSU és SPD alkotta koalíció népszerűsége minden eddiginél alacsonyabb, annak ellenére, hogy a hat és fél hónapja hivatalban lévő kancellár nemrég új kezdetet hirdetett.

Friedrich Merzet régóta kritizálják, hogy túlzottan a külpolitikára koncentrál a belpolitika és gazdaság rovására. Próbálkozásai a helyzet javítására nem hoztak sikert, sőt, legutóbbi kijelentése a menekültekről, miszerint "ártanak a városképnek", még konzervatív körökben is felháborodást keltett. Emellett a nyugdíjreform tervezete is komoly vitákat váltott ki.

Bár a koalíciós pártok közötti kezdeti éles nézeteltérések valamelyest enyhültek, ez nem javított a kormány megítélésén. A felmérés szerint a válaszadók 67 százaléka elégedetlen a kormány munkájával, és mindössze 22 százalékuk nyilatkozott pozitívan. Merz személyes népszerűsége is tovább csökkent: a megkérdezettek csupán 25 százaléka elégedett a kancellár teljesítményével, ami 2 százalékpontos visszaesés a korábbi felméréshez képest.

Ha most vasárnap tartanák a választásokat, az AfD 26 százalékkal nyerne, szorosan követve a CDU/CSU 25 százalékával. A koalíciós partner SPD 15 százalékot szerezne, míg a Zöldek 11 százalékon állnak, alig megelőzve a Baloldal Pártját.

Bár Németországban sokáig lehetetlennek hitték, hogy újra szélsőjobboldali párt kerüljön hatalomra - ez ugyanis a rivális pártok közötti politikai minimum volt, amely, mint a legtubbi választáson, stabil koalíciós győzelmet eredményezett -, jelenleg a realitás azt mutatja, hogy az AfD egyedül is képes lenne kormányra kerülni.

A liberális FDP 3 százalékkal továbbra sem jutna be a parlamentbe, ahogy a Sahra Wagenknecht nevét viselő BSW párt sem, amely a kezdeti sikerek után veszített támogatottságából, különösen miután Wagenknecht lemondott a pártelnöki tisztségről.