Rettenetes felmérési adatokat kapott Németország: 80 éve rettegnek attól, hogy ez bekövetkezik
Friedrich Merz kancellár és kormánya támogatottsága folyamatosan csökken, miközben az ellenzéki AfD őrzi vezető pozícióját a német politikai életben.
A Bild megbízásából készült legfrissebb Insa közvélemény-kutatás szerint a CDU/CSU és SPD alkotta koalíció népszerűsége minden eddiginél alacsonyabb, annak ellenére, hogy a hat és fél hónapja hivatalban lévő kancellár nemrég új kezdetet hirdetett.
Friedrich Merzet régóta kritizálják, hogy túlzottan a külpolitikára koncentrál a belpolitika és gazdaság rovására. Próbálkozásai a helyzet javítására nem hoztak sikert, sőt, legutóbbi kijelentése a menekültekről, miszerint "ártanak a városképnek", még konzervatív körökben is felháborodást keltett. Emellett a nyugdíjreform tervezete is komoly vitákat váltott ki.
Bár a koalíciós pártok közötti kezdeti éles nézeteltérések valamelyest enyhültek, ez nem javított a kormány megítélésén. A felmérés szerint a válaszadók 67 százaléka elégedetlen a kormány munkájával, és mindössze 22 százalékuk nyilatkozott pozitívan. Merz személyes népszerűsége is tovább csökkent: a megkérdezettek csupán 25 százaléka elégedett a kancellár teljesítményével, ami 2 százalékpontos visszaesés a korábbi felméréshez képest.
Ha most vasárnap tartanák a választásokat, az AfD 26 százalékkal nyerne, szorosan követve a CDU/CSU 25 százalékával. A koalíciós partner SPD 15 százalékot szerezne, míg a Zöldek 11 százalékon állnak, alig megelőzve a Baloldal Pártját.
Bár Németországban sokáig lehetetlennek hitték, hogy újra szélsőjobboldali párt kerüljön hatalomra - ez ugyanis a rivális pártok közötti politikai minimum volt, amely, mint a legtubbi választáson, stabil koalíciós győzelmet eredményezett -, jelenleg a realitás azt mutatja, hogy az AfD egyedül is képes lenne kormányra kerülni.
A liberális FDP 3 százalékkal továbbra sem jutna be a parlamentbe, ahogy a Sahra Wagenknecht nevét viselő BSW párt sem, amely a kezdeti sikerek után veszített támogatottságából, különösen miután Wagenknecht lemondott a pártelnöki tisztségről.
A 2024-es tűzszüneti megállapodás értelmében a Hezbollahnak ki kellett vonulnia Dél-Libanonból.
A tárgyalások majdnem kudarcba fulladtak a kezdés előtt.
Exkluzív! Megszólaltak a fronton harcoló ukrán katonák a békejavaslatról: ezt gondolják Trump tervéről
Az amerikai terv szerint a háború befejezése után 100 napon belül új választásokat kellene tartani Ukrajnában.
Az elnök optimista hangvételű üzenete mindössze egy nappal azután jelent meg, hogy egy hosszabb bejegyzésben élesen bírálta az ukrán vezetést.
Több európai ország, köztük Ausztria, Belgium, Hollandia és Svájc már engedélyezi a gyógyíthatatlan betegek számára, hogy orvosi segítséget kapjanak életük befejezéséhez.
A biztonsági erők, köztük a hadsereg és a rendőrség lezárták a területet.
Megszólalt a német külügyminiszter a friss béketerv kapcsán: ez döntő siker, sok mindent megváltoztat
Johann Wadephul, Németország külügyminisztere ma reggel kijelentette, hogy a genfi tárgyalások "döntő sikert" hoztak az európaiak számára.
Súlyos májgyulladási járvány robbant ki ezeken a területeken: sorra halnak meg az emberek - ilyet évtizedek óta nem láttak
Csehországban brutális hepatitis A járvány terjed, rengeteg a megbetegedés. Vannak, akik azt mondják, ne is nagyon menjen senki most Csehországba.
Végre közel a béke? Megszólalt az amerikai külügyminiszter, így állnak most a béketerv előkészületei
Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentős előrelépésről számolt be az ukrán delegációval folytatott genfi béketárgyalások után.
Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről.
Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken.
Jair Bolsonaro volt brazil elnököt szombaton őrizetbe vette a szövetségi rendőrség.
A Trump-adminisztráció ultimátumot adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, kihasználva Zelenszkij elnök meggyengült belpolitikai helyzetét.
Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra.
Az ukrán elnök pénteki közlése szerint megvitatták a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet.
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
Az elnök hangsúlyozta, hogy konstruktívan fog hozzáállni a tárgyalásokhoz, még akkor is, ha a kiszivárgott részletek nem előnyösek Ukrajna számára.
Megvonnák a volt miniszterelnök életjáradékát: durva felelősségrevonás jöhet, a COVID-19-hez is köze van a dolognak
A Covid-áldozatok családjainak szervezete jogi lépéseket is fontolgat.
Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat.
