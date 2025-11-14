2025. november 14. péntek Aliz
Berlin, Németország - 2020. január 9: A német szövetségi parlament (Deutscher Bundestag) üres plenáris üléstermének belseje. Középen a német címer (sas, úgynevezett Bundesadler). Eredetileg Paul Wallot építette, Sir Norman Foster terve
Világ

Feszült üzenetet küldött Berlin Zelenszkijnek: azért ennek még nagyon komoly következményei lehetnek

Pénzcentrum
2025. november 14. 11:14

Friedrich Merz német kancellár arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy korlátozza a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását, és biztosítsa, hogy hazájukban maradjanak annak védelmére.  

"Egy hosszú telefonbeszélgetés során ma arra kértem az ukrán elnököt, hogy gondoskodjon arról, hogy különösen a fiatal férfiak ne jöjjenek nagy - és egyre növekvő - számban Németországba, hanem szolgálják hazájukat" - mondta Merz csütörtökön. "Ott van szükség rájuk."

A Politico szerint a kancellár megjegyzései annak fényében hangzottak el, hogy Németországban - különösen Merz konzervatív körein belül - növekvő aggodalom tapasztalható amiatt, hogy az ukrán ügy iránti társadalmi támogatás csökkenhet, ha úgy tűnik, hogy a fiatal ukrán férfiak a Németországba való költözéssel kerülik el a katonai szolgálatot.

Az ukrán kilépési szabályok nyári enyhítését követően a Németországba érkező 18-22 éves ukrán férfiak száma az augusztus közepi heti 19-ről októberre heti 1400-1800-ra emelkedett a német belügyminisztérium adatai szerint.

Markus Söder, Bajorország konzervatív miniszterelnöke és Merz szövetségese az EU úgynevezett Ideiglenes Védelmi Irányelvének korlátozását javasolta, ha Kijev nem csökkenti önként az érkezők számát. A szabályok automatikus védett státuszt biztosítanak az ukránoknak.

Németország Ukrajna egyik leghatározottabb szövetségese az EU-n belül. Az ország több mint 1,2 millió ukrán menekültet fogadott be Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta, és az USA után a második legnagyobb katonai segélyezője abszolút számokban.

Merz kormánykoalíciójának tagjai attól tartanak, hogy a fiatal ukrán férfiak növekvő németországi jelenlétét politikai gyújtóponttá alakíthatja a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt, amely bírálja a kormány Kijev iránti folyamatos támogatását.

A felemelkedőben lévő, jelenleg a közvélemény-kutatásokban vezető AfD régóta követeli az ukránoknak nyújtott szociális juttatások leállítását. A német foglalkoztatási ügynökség adatai szerint mintegy 490 000 munkaképes korú ukrán állampolgár részesül hosszú távú munkanélküli segélyben Németországban.

Merz koalíciója - amely növekvő költségvetési nyomás alatt áll és általában csökkenteni kívánja a szociális kiadásokat - olyan törvénytervezeten dolgozik, amely csökkentené az ukránok ilyen juttatásokhoz való jogát, és ösztönözné a munkavállalást.

Németországban az ezeknek a menekülteknek nyújtott transzferkifizetések olyanok lesznek, hogy a munkára való ösztönzés nagyobb lesz, mint a szociális rendszerben maradás ösztönzése

- mondta Merz csütörtökön.

Ugyanebben a telefonbeszélgetésben Merz arra is sürgette Zelenszkijt, hogy rendezze az ország korrupciós problémáit, miközben Kijev egy hatalmas, kenőpénzekkel kapcsolatos botrány következményeivel néz szembe - ez egy újabb fejlemény, amely a német tisztviselők szerint alááshatja a bajba jutott ország iránti társadalmi támogatást.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #németország #eu #világ #bevándorlás #menekültek #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #Friedrich Merz

