Orosz katonai hajót észleltek Hawaii közelében, az amerikai parti őrség azonnal reagált a jelenlétre.
Feszült üzenetet küldött Berlin Zelenszkijnek: azért ennek még nagyon komoly következményei lehetnek
Friedrich Merz német kancellár arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy korlátozza a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását, és biztosítsa, hogy hazájukban maradjanak annak védelmére.
"Egy hosszú telefonbeszélgetés során ma arra kértem az ukrán elnököt, hogy gondoskodjon arról, hogy különösen a fiatal férfiak ne jöjjenek nagy - és egyre növekvő - számban Németországba, hanem szolgálják hazájukat" - mondta Merz csütörtökön. "Ott van szükség rájuk."
A Politico szerint a kancellár megjegyzései annak fényében hangzottak el, hogy Németországban - különösen Merz konzervatív körein belül - növekvő aggodalom tapasztalható amiatt, hogy az ukrán ügy iránti társadalmi támogatás csökkenhet, ha úgy tűnik, hogy a fiatal ukrán férfiak a Németországba való költözéssel kerülik el a katonai szolgálatot.
Az ukrán kilépési szabályok nyári enyhítését követően a Németországba érkező 18-22 éves ukrán férfiak száma az augusztus közepi heti 19-ről októberre heti 1400-1800-ra emelkedett a német belügyminisztérium adatai szerint.
Markus Söder, Bajorország konzervatív miniszterelnöke és Merz szövetségese az EU úgynevezett Ideiglenes Védelmi Irányelvének korlátozását javasolta, ha Kijev nem csökkenti önként az érkezők számát. A szabályok automatikus védett státuszt biztosítanak az ukránoknak.
Németország Ukrajna egyik leghatározottabb szövetségese az EU-n belül. Az ország több mint 1,2 millió ukrán menekültet fogadott be Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta, és az USA után a második legnagyobb katonai segélyezője abszolút számokban.
Merz kormánykoalíciójának tagjai attól tartanak, hogy a fiatal ukrán férfiak növekvő németországi jelenlétét politikai gyújtóponttá alakíthatja a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt, amely bírálja a kormány Kijev iránti folyamatos támogatását.
A felemelkedőben lévő, jelenleg a közvélemény-kutatásokban vezető AfD régóta követeli az ukránoknak nyújtott szociális juttatások leállítását. A német foglalkoztatási ügynökség adatai szerint mintegy 490 000 munkaképes korú ukrán állampolgár részesül hosszú távú munkanélküli segélyben Németországban.
Merz koalíciója - amely növekvő költségvetési nyomás alatt áll és általában csökkenteni kívánja a szociális kiadásokat - olyan törvénytervezeten dolgozik, amely csökkentené az ukránok ilyen juttatásokhoz való jogát, és ösztönözné a munkavállalást.
Németországban az ezeknek a menekülteknek nyújtott transzferkifizetések olyanok lesznek, hogy a munkára való ösztönzés nagyobb lesz, mint a szociális rendszerben maradás ösztönzése
- mondta Merz csütörtökön.
Ugyanebben a telefonbeszélgetésben Merz arra is sürgette Zelenszkijt, hogy rendezze az ország korrupciós problémáit, miközben Kijev egy hatalmas, kenőpénzekkel kapcsolatos botrány következményeivel néz szembe - ez egy újabb fejlemény, amely a német tisztviselők szerint alááshatja a bajba jutott ország iránti társadalmi támogatást.
A 435 tagú testület a republikánusok támogatásával és hat demokrata szavazatával szűk többséget ért el.
Japánban már iskolabezárásokhoz vezetett a H3N2 vírus terjedése, Ausztráliában rekordszintű influenzajárványt okoz.
Megkongatták a vészharangot a borászok: drámai a helyzet - mi lesz így sokak kedvenc ünnepi italával?
Ugyan 2025-ben egyhén nőtt a globális bortermelés, így is harmadik éve marad az átlag alatt a szélsőséges időjárás miatt.
Izland már a legrosszabb forgatókönyvre készül, nemzeti biztonsági kockázatnak minősítette az Atlanti-óceán fő áramlati rendszerének potenciális összeomlását.
Nagyon inog a miniszterelnök széke, egyre kevesebben bíznak benne: érik a totális politikai válság Nagy-Britanniában?
Lóg a levegőben Keir Starmer brit miniszterelnök leváltása. A kormányfő harcolni fog pozíciójáért.
A Sonder hétfőn csődöt jelentett, egy nappal azután, hogy a Marriott International közölte: véget ért a két vállalat közötti együttműködési megállapodás.
Tényleg időhatár nélkül kapott felmentést Magyarország a szankciók alól? Erről jobb tudni az orosz olaj kapcsán
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójával kapcsolatban továbbra is ellentmondásos információk keringenek az amerikai olajszankciók alóli magyar mentesség kérdéséről.
Olyan fegyvereket kért be Zelenszkij az amerikaiaktól, ami teljesen átírhatja a háborút: ez történne, ha megkapná
Az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen egyre hatékonyabbak.
Keményen üzent Putyin szóvivője: nem tudnak magyar javaslatokról, nincs egyeztetés az ukrajnai háború lezárásáról
Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin még nem értesült a magyar kezdeményezésekről.
Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze.
A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a több tízmilliárd fontos adóemelések csak tovább rontanák a helyzetet.
Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?
Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár.
Az orosz elnök távozása azonban nem jelenti automatikusan egy kevésbé veszélyes Oroszország létrejöttét.
A párizsi klímaegyezmény aláírása óta eltelt évtizedben a klímaváltozás gyorsabban súlyosbodott, mint ahogy a világ képes volt csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok használatát.
Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése
Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez.
Ezt nem láttuk jönni! Kihirdette a német államfő: Fenyegetést jelent az orosz agresszor, cselekednünk kell!
A német államfő a demokrácia védelmére szólított fel. "Cselekednünk kell. Képesek vagyunk rá. Demokráciánknak nem kell megadnia magát. A demokrácia meg tudja védeni magát."
A Kreml arra figyelmeztetett, hogy Oroszország kénytelen lesz hasonlóképpen cselekedni, ha az Egyesült Államok vagy bármely más ország ilyen kísérleteket hajtana végre.
Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben.
