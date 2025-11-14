Feszült üzenetet küldött Berlin Zelenszkijnek: azért ennek még nagyon komoly következményei lehetnek

Friedrich Merz német kancellár arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy korlátozza a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását, és biztosítsa, hogy hazájukban maradjanak annak védelmére.

"Egy hosszú telefonbeszélgetés során ma arra kértem az ukrán elnököt, hogy gondoskodjon arról, hogy különösen a fiatal férfiak ne jöjjenek nagy - és egyre növekvő - számban Németországba, hanem szolgálják hazájukat" - mondta Merz csütörtökön. "Ott van szükség rájuk."

A Politico szerint a kancellár megjegyzései annak fényében hangzottak el, hogy Németországban - különösen Merz konzervatív körein belül - növekvő aggodalom tapasztalható amiatt, hogy az ukrán ügy iránti társadalmi támogatás csökkenhet, ha úgy tűnik, hogy a fiatal ukrán férfiak a Németországba való költözéssel kerülik el a katonai szolgálatot.

Az ukrán kilépési szabályok nyári enyhítését követően a Németországba érkező 18-22 éves ukrán férfiak száma az augusztus közepi heti 19-ről októberre heti 1400-1800-ra emelkedett a német belügyminisztérium adatai szerint.

Markus Söder, Bajorország konzervatív miniszterelnöke és Merz szövetségese az EU úgynevezett Ideiglenes Védelmi Irányelvének korlátozását javasolta, ha Kijev nem csökkenti önként az érkezők számát. A szabályok automatikus védett státuszt biztosítanak az ukránoknak.

Németország Ukrajna egyik leghatározottabb szövetségese az EU-n belül. Az ország több mint 1,2 millió ukrán menekültet fogadott be Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta, és az USA után a második legnagyobb katonai segélyezője abszolút számokban.

Merz kormánykoalíciójának tagjai attól tartanak, hogy a fiatal ukrán férfiak növekvő németországi jelenlétét politikai gyújtóponttá alakíthatja a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt, amely bírálja a kormány Kijev iránti folyamatos támogatását.

A felemelkedőben lévő, jelenleg a közvélemény-kutatásokban vezető AfD régóta követeli az ukránoknak nyújtott szociális juttatások leállítását. A német foglalkoztatási ügynökség adatai szerint mintegy 490 000 munkaképes korú ukrán állampolgár részesül hosszú távú munkanélküli segélyben Németországban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Merz koalíciója - amely növekvő költségvetési nyomás alatt áll és általában csökkenteni kívánja a szociális kiadásokat - olyan törvénytervezeten dolgozik, amely csökkentené az ukránok ilyen juttatásokhoz való jogát, és ösztönözné a munkavállalást.

Németországban az ezeknek a menekülteknek nyújtott transzferkifizetések olyanok lesznek, hogy a munkára való ösztönzés nagyobb lesz, mint a szociális rendszerben maradás ösztönzése

- mondta Merz csütörtökön.

Ugyanebben a telefonbeszélgetésben Merz arra is sürgette Zelenszkijt, hogy rendezze az ország korrupciós problémáit, miközben Kijev egy hatalmas, kenőpénzekkel kapcsolatos botrány következményeivel néz szembe - ez egy újabb fejlemény, amely a német tisztviselők szerint alááshatja a bajba jutott ország iránti társadalmi támogatást.