2025 III. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 1,4%-kal bővült, importja 4,1%-kal mérséklődött.
Vadiúj erősember képviselte Ukrajnát az USA-val tartott megbeszélésen: erre számítanak most a tárgyaló felek
Az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői Floridában tárgyaltak a háború lezárásának lehetőségeiről és az amerikai békejavaslatról, folytatva a korábbi genfi egyeztetéseket.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter a megbeszélés kezdetén hangsúlyozta, hogy a háború megállításán túl olyan megoldást keresnek, amely biztosítja Ukrajna szuverenitását, függetlenségét és a jólét lehetőségét. A miniszter további előrelépést vár a tárgyalásoktól, de jelezte, hogy a helyzet kényes és bonyolult, ezért további munkára van szükség.
Az amerikai delegációban Rubio mellett részt vett Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje is, aki nemrég kapcsolódott be az ukrajnai békefolyamatba. Mindketten aktív szerepet játszottak a közelmúltban a közel-keleti békemegállapodásról szóló tárgyalásokon is.
A floridai egyeztetésen a genfi tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták a megbeszéléseket az amerikai béketerv pontjairól. Az ukrán delegációt Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács új titkára vezette, aki köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a támogatásért, hangsúlyozva: "Az Egyesült Államok hall bennünket, támogat bennünket, az Egyesült Államok az oldalunkon jár."
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előzetesen közölte, hogy delegációja rendelkezik a szükséges utasításokkal, és a világos ukrán prioritások mentén dolgozik. Az ukrán küldöttségben helyet kapott Andrij Szibiha külügyminiszter is. Korábban Andrij Jermak, az elnök kabinetfőnöke volt Ukrajna főtárgyalója, de ő a héten lemondott hivataláról, miután az ukrán korrupciós hivatal házkutatást tartott nála.
A béketárgyalások a jövő héten Moszkvában folytatódhatnak, ahol Steve Witkoff Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal majd az orosz igényekről a háború lezárása érdekében.
Putyin végre tárgyalóasztalhoz ül? Amerikai különmegbízott indul Moszkvába – fordulóponthoz érhet a háború
Az amerikai különmegbízott Oroszországba utazik, ahol Putyinnal fogják megvitatni az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet.
Reagált a Morrison's 2 a szombat esti incindensre, amelyben egy 28 éves fiatal is az életét vesztette.
Az amerikai hadsereg szeptember 2-án egy második csapást is mért egy feltételezett drogcsempész hajó túlélőire a Karib-tengeren.
Kemény üzenetet kapott a pápa: egy iszlamista csoport szólította fel a közel-keleti látogatása előtt
XIV. Leó pápa törökországi látogatásának harmadik napján első isztambuli miséjét mutatta be, miután meglátogatta a Kék Mecsetet.
Ukrajna új összetételű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra.
Donald Trump bejelentette, hogy Venezuela légterét és környékét teljes egészében lezárják.
Több mint 600 ezer ember maradt áram nélkül Kijev térségében az éjszakai orosz támadások következtében
Trump kijelentette, hogy érvénytelennek tekinti azokat a Biden által kiadott döntéseket és végrehajtói rendeleteket, amelyek az értelmezése szerint autopen segítségével készültek.
Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében.
A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.
Oroszország megerősítette, hogy tárgyalások folynak magyar vásárlók bevonásáról az orosz olajvállalatok szankciók által érintett külföldi eszközeinek értékesítésében.
Oroszország megkapta az Egyesült Államok és Ukrajna által kidolgozott "frissített és finomított békekeretrendszert".
Ukrajna és az Egyesült Államok visszatartja a genfi béketárgyalásokon kidolgozott terv részleteit európai szövetségeseiktől,
Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után
Az Európai Bizottság közölte, hogy Orbán Viktor moszkvai útja kizárólag saját kezdeményezés volt, és nem képviselhette az EU álláspontját Putyinnál.
Népszavazásra bocsátják a nagy vagyonok megadóztatásáról szóló javaslatot, amelyfinanszírozná a klímaváltozás elleni küzdelmet.
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre.
