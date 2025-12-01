2025. december 1. hétfő Elza
The flags of the USA and Ukraine overlapping
Világ

Vadiúj erősember képviselte Ukrajnát az USA-val tartott megbeszélésen: erre számítanak most a tárgyaló felek

MTI
2025. december 1. 11:33

Az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői Floridában tárgyaltak a háború lezárásának lehetőségeiről és az amerikai békejavaslatról, folytatva a korábbi genfi egyeztetéseket.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a megbeszélés kezdetén hangsúlyozta, hogy a háború megállításán túl olyan megoldást keresnek, amely biztosítja Ukrajna szuverenitását, függetlenségét és a jólét lehetőségét. A miniszter további előrelépést vár a tárgyalásoktól, de jelezte, hogy a helyzet kényes és bonyolult, ezért további munkára van szükség.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai delegációban Rubio mellett részt vett Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje is, aki nemrég kapcsolódott be az ukrajnai békefolyamatba. Mindketten aktív szerepet játszottak a közelmúltban a közel-keleti békemegállapodásról szóló tárgyalásokon is.

A floridai egyeztetésen a genfi tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták a megbeszéléseket az amerikai béketerv pontjairól. Az ukrán delegációt Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács új titkára vezette, aki köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a támogatásért, hangsúlyozva: "Az Egyesült Államok hall bennünket, támogat bennünket, az Egyesült Államok az oldalunkon jár."

Kapcsolódó cikkeink:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előzetesen közölte, hogy delegációja rendelkezik a szükséges utasításokkal, és a világos ukrán prioritások mentén dolgozik. Az ukrán küldöttségben helyet kapott Andrij Szibiha külügyminiszter is. Korábban Andrij Jermak, az elnök kabinetfőnöke volt Ukrajna főtárgyalója, de ő a héten lemondott hivataláról, miután az ukrán korrupciós hivatal házkutatást tartott nála.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A béketárgyalások a jövő héten Moszkvában folytatódhatnak, ahol Steve Witkoff Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal majd az orosz igényekről a háború lezárása érdekében.
Címlapkép: Getty Images
TolllerBela
41 perce
Milyen diplomatikus fordítás, Amerika Ukrajna oldalán jár ! Igen, nincs ott tartósan, kitartóan, egyértelműen, ott járkál, ki és be, ide meg oda...
0
0
