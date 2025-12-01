Vadiúj erősember képviselte Ukrajnát az USA-val tartott megbeszélésen: erre számítanak most a tárgyaló felek

Az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői Floridában tárgyaltak a háború lezárásának lehetőségeiről és az amerikai békejavaslatról, folytatva a korábbi genfi egyeztetéseket.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a megbeszélés kezdetén hangsúlyozta, hogy a háború megállításán túl olyan megoldást keresnek, amely biztosítja Ukrajna szuverenitását, függetlenségét és a jólét lehetőségét. A miniszter további előrelépést vár a tárgyalásoktól, de jelezte, hogy a helyzet kényes és bonyolult, ezért további munkára van szükség.

Az amerikai delegációban Rubio mellett részt vett Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje is, aki nemrég kapcsolódott be az ukrajnai békefolyamatba. Mindketten aktív szerepet játszottak a közelmúltban a közel-keleti békemegállapodásról szóló tárgyalásokon is.

A floridai egyeztetésen a genfi tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták a megbeszéléseket az amerikai béketerv pontjairól. Az ukrán delegációt Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács új titkára vezette, aki köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a támogatásért, hangsúlyozva: "Az Egyesült Államok hall bennünket, támogat bennünket, az Egyesült Államok az oldalunkon jár."

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előzetesen közölte, hogy delegációja rendelkezik a szükséges utasításokkal, és a világos ukrán prioritások mentén dolgozik. Az ukrán küldöttségben helyet kapott Andrij Szibiha külügyminiszter is. Korábban Andrij Jermak, az elnök kabinetfőnöke volt Ukrajna főtárgyalója, de ő a héten lemondott hivataláról, miután az ukrán korrupciós hivatal házkutatást tartott nála.

A béketárgyalások a jövő héten Moszkvában folytatódhatnak, ahol Steve Witkoff Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal majd az orosz igényekről a háború lezárása érdekében.