Oroszország megkapta az Egyesült Államok és Ukrajna által kidolgozott "frissített és finomított békekeretrendszert".
Kiderült: Orbán moszkvai útján a szankcionált orosz cégek kivásárlásáról is egyeztettek
Oroszország megerősítette, hogy tárgyalások folynak magyar vásárlók bevonásáról az orosz olajvállalatok szankciók által érintett külföldi eszközeinek értékesítésében. A diszkréten zajló egyeztetések során elsősorban a Mol Nyrt. szerepvállalása merült fel.
Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes az Interfax hírügynökségnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy a Putyin-Orbán moszkvai találkozón megvitatták azt a lehetőséget, hogy magyar szereplők - főként a Mol Nyrt. - vásárolhatnák meg orosz olajvállalatok balkáni és romániai érdekeltségeit. írta meg a Portfolio az Interfax alapján.
A miniszterelnök-helyettes szerint "a magyar fél már dolgozik a tranzakción, amelynek sorsa kereskedelmi tárgyalásokon múlik, és amelyet csendben, nagy nyilvánosság nélkül kívánnak végigvinni."
A háttérben felmerült, hogy a Mol részesedést szerezhet az amerikai szankciók alatt álló, Gazprom Nyeftyhez tartozó szerb NIS-ben. Emellett a szintén amerikai szankciós listára került Lukoil kénytelen vevőt találni bolgár és romániai hálózataira.
A pénteken lezajlott moszkvai csúcstalálkozóról kevés információ került nyilvánosságra. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin rövid nyilatkozatokban érintették a fő témákat, míg Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán csak annyit közölt: "amiért jöttünk, az megvan".
A megbeszélés egyik központi témája a békecsúcs lehetséges helyszíne volt. Szijjártó szerint az orosz elnök biztosította a magyar delegációt, hogy amennyiben sor kerül ilyen rendezvényre, azt "minden kétséget kizáróan Budapesten" tartanák meg.
A találkozó másik kulcsfontosságú területe az energetikai együttműködés volt, amelyen Novak is részt vett. A magyar fél nem említette a Lukoil és Gazprom Nyeft eszközeinek esetleges felvásárlását, csupán arról számolt be, hogy Oroszország vállalta a kőolaj- és földgázszállításokra vonatkozó szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Szijjártó kiemelte, hogy Orbán korábbi washingtoni tárgyalásain megállapodott az amerikai elnökkel arról, hogy Magyarország továbbra is vásárolhat orosz energiahordozókat, és ehhez Washington szankciómentességet biztosít, bár ennek hivatalos dokumentációja egyelőre nem található meg az OFAC rendszerében.
A moszkvai tárgyalásokon a paksi bővítés felgyorsításáról is megállapodás született. A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Paks II. projekt minden technikai előkészítése az ütemterv szerint halad, és február 5-én kerülhet sor az első betonöntésre, amelyhez most először jelöltek meg konkrét dátumot.
A találkozó kettős üzenetet hordoz: miközben Magyarország új szintre emelné energetikai együttműködését Oroszországgal, a háttérben az orosz olajcégek régiós eszközeinek magyar kézbe kerülése is valós lehetőséggé válhat.
Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Népszavazásra bocsátják a nagy vagyonok megadóztatásáról szóló javaslatot, amelyfinanszírozná a klímaváltozás elleni küzdelmet.
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre.
Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A Resolution Foundation szerint a költségvetés távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével.
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
Trump állítólag nem fogadja újra Zelenszkijt, amíg Ukrajna alá nem ír egy békemegállapodást.
A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül.
A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.
Újabb háború a láthatáron? Forrnak az indulatok Kína környékén - ennek bizony még nagyon rossz vége lehet
Tajvan 40 milliárd dolláros különleges védelmi költségvetést jelentett be, amely többek között egy fejlett légvédelmi rendszer kiépítését is tartalmazza.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.