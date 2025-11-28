2025. november 28. péntek Stefánia
Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kezet fog (b2) a Vlagyimir Putyin orosz államfővel folytatott találkoz
Világ

Kiderült: Orbán moszkvai útján a szankcionált orosz cégek kivásárlásáról is egyeztettek

Portfolio
2025. november 28. 18:08

Oroszország megerősítette, hogy tárgyalások folynak magyar vásárlók bevonásáról az orosz olajvállalatok szankciók által érintett külföldi eszközeinek értékesítésében. A diszkréten zajló egyeztetések során elsősorban a Mol Nyrt. szerepvállalása merült fel.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes az Interfax hírügynökségnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy a Putyin-Orbán moszkvai találkozón megvitatták azt a lehetőséget, hogy magyar szereplők - főként a Mol Nyrt. - vásárolhatnák meg orosz olajvállalatok balkáni és romániai érdekeltségeit.  írta meg a Portfolio az Interfax alapján.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszterelnök-helyettes szerint "a magyar fél már dolgozik a tranzakción, amelynek sorsa kereskedelmi tárgyalásokon múlik, és amelyet csendben, nagy nyilvánosság nélkül kívánnak végigvinni."

A háttérben felmerült, hogy a Mol részesedést szerezhet az amerikai szankciók alatt álló, Gazprom Nyeftyhez tartozó szerb NIS-ben. Emellett a szintén amerikai szankciós listára került Lukoil kénytelen vevőt találni bolgár és romániai hálózataira.

Orbán–Putyin találkozó: váratlan mondatok hangzottak el Moszkvában, érkeznek a bejelentések
EZ IS ÉRDEKELHET
Orbán–Putyin találkozó: váratlan mondatok hangzottak el Moszkvában, érkeznek a bejelentések
Putyin szerint pragmatikus a magyar kormány hozzáállása, Orbán pedig bízik benne, hogy a friss békekezdeményezések valódi megoldást hozhatnak.

A pénteken lezajlott moszkvai csúcstalálkozóról kevés információ került nyilvánosságra. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin rövid nyilatkozatokban érintették a fő témákat, míg Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán csak annyit közölt: "amiért jöttünk, az megvan".

A megbeszélés egyik központi témája a békecsúcs lehetséges helyszíne volt. Szijjártó szerint az orosz elnök biztosította a magyar delegációt, hogy amennyiben sor kerül ilyen rendezvényre, azt "minden kétséget kizáróan Budapesten" tartanák meg.

A találkozó másik kulcsfontosságú területe az energetikai együttműködés volt, amelyen Novak is részt vett. A magyar fél nem említette a Lukoil és Gazprom Nyeft eszközeinek esetleges felvásárlását, csupán arról számolt be, hogy Oroszország vállalta a kőolaj- és földgázszállításokra vonatkozó szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem.

Szijjártó kiemelte, hogy Orbán korábbi washingtoni tárgyalásain megállapodott az amerikai elnökkel arról, hogy Magyarország továbbra is vásárolhat orosz energiahordozókat, és ehhez Washington szankciómentességet biztosít, bár ennek hivatalos dokumentációja egyelőre nem található meg az OFAC rendszerében.

A moszkvai tárgyalásokon a paksi bővítés felgyorsításáról is megállapodás született. A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Paks II. projekt minden technikai előkészítése az ütemterv szerint halad, és február 5-én kerülhet sor az első betonöntésre, amelyhez most először jelöltek meg konkrét dátumot.

A találkozó kettős üzenetet hordoz: miközben Magyarország új szintre emelné energetikai együttműködését Oroszországgal, a háttérben az orosz olajcégek régiós eszközeinek magyar kézbe kerülése is valós lehetőséggé válhat.

Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Címlapkép: Getty Images
#mol #paks #oroszország #lukoil #világ #szankció #olaj #orbán viktor #szíjjártó péter #vlagyimir putyin #gazprom

