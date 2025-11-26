2025. november 26. szerda Virág
Egy gyönyörű nő portréja, aki egy törött tükörbe néz.
Világ

Olaszország bekeményít: brutálisan szigorítanak a nőket célzó erőszak miatt

Pénzcentrum
2025. november 26. 17:11

Az olasz parlament új törvényt fogadott el, amely bevezeti a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát a büntetőjogba, és életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtja az elkövetőket - tudósított az Associated Press.

A jogszabályt kedden szavazták meg, éppen a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napján. A törvényt széles körű támogatás övezte: a kormánypárti és ellenzéki képviselők is mellette szavaztak, így 237 igen szavazattal fogadták el.

Giorgia Meloni konzervatív kormánya által támogatott törvény válasz az Olaszországban elszaporodott nők elleni erőszakos cselekményekre. Az új szabályozás szigorúbb intézkedéseket tartalmaz a nemi alapú bűncselekmények, köztük a zaklatás és a bosszúpornó ellen is.

A törvény elfogadásához nagyban hozzájárultak az olyan nagy nyilvánosságot kapott esetek, mint Giulia Cecchettin egyetemi hallgató 2023-as meggyilkolása, amely széles körű társadalmi vitát indított a nők elleni erőszak okairól az olasz patriarchális kultúrában.

"Megdupláztuk az erőszak elleni központok és menedékhelyek finanszírozását, népszerűsítettük a segélyvonalat, és innovatív oktatási és figyelemfelkeltő tevékenységeket vezettünk be" - nyilatkozta Meloni. "Ezek konkrét előrelépések, de nem állunk meg itt. Folytatnunk kell, és sokkal többet kell tennünk, minden nap."

Bár a balközép ellenzék támogatta a törvényt, hangsúlyozta, hogy a kormány megközelítése csak a probléma büntetőjogi aspektusával foglalkozik, miközben a gazdasági és kulturális különbségeket nem kezeli.

Az olasz statisztikai hivatal, az Istat adatai szerint 2024-ben 106 nőgyilkosság történt, ebből 62-t partnerek vagy volt partnerek követtek el.

Olaszországban heves vita alakult ki a szexuális és érzelmi nevelés iskolai bevezetéséről, mint a nemi alapú erőszak megelőzésének egyik eszközéről. A kormány által javasolt törvény megtiltaná a szexuális és érzelmi nevelést az általános iskolákban, és a középiskolai oktatáshoz kifejezett szülői beleegyezést írna elő.

A kormánykoalíció szerint az intézkedés a gyermekek ideológiai aktivizmustól való védelmét szolgálja, míg az ellenzéki pártok és aktivisták "középkorinak" nevezték a törvényjavaslatot.

"Olaszország egyike annak a hét európai országnak, ahol a szexuális és párkapcsolati nevelés még nem kötelező az iskolákban, és mi azt követeljük, hogy minden iskolai ciklusban legyen kötelező" - mondta az olasz Demokrata Párt vezetője, Elly Schlein. "A büntetés önmagában nem elég megelőzés nélkül, amely csak az iskolákban kezdődhet."
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #parlament #bűncselekmény #törvény #olaszország #nők #erőszak #világ #zaklatás #börtönbüntetés

1
3 napja
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
2
5 napja
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
3
2 hete
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
4
5 napja
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
5 napja
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
