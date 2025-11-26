Ursula von der Leyen: a következő napok veszélyekkel teliek, háborús fordulat jöhet.
Olaszország bekeményít: brutálisan szigorítanak a nőket célzó erőszak miatt
Az olasz parlament új törvényt fogadott el, amely bevezeti a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát a büntetőjogba, és életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtja az elkövetőket - tudósított az Associated Press.
A jogszabályt kedden szavazták meg, éppen a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napján. A törvényt széles körű támogatás övezte: a kormánypárti és ellenzéki képviselők is mellette szavaztak, így 237 igen szavazattal fogadták el.
Giorgia Meloni konzervatív kormánya által támogatott törvény válasz az Olaszországban elszaporodott nők elleni erőszakos cselekményekre. Az új szabályozás szigorúbb intézkedéseket tartalmaz a nemi alapú bűncselekmények, köztük a zaklatás és a bosszúpornó ellen is.
A törvény elfogadásához nagyban hozzájárultak az olyan nagy nyilvánosságot kapott esetek, mint Giulia Cecchettin egyetemi hallgató 2023-as meggyilkolása, amely széles körű társadalmi vitát indított a nők elleni erőszak okairól az olasz patriarchális kultúrában.
"Megdupláztuk az erőszak elleni központok és menedékhelyek finanszírozását, népszerűsítettük a segélyvonalat, és innovatív oktatási és figyelemfelkeltő tevékenységeket vezettünk be" - nyilatkozta Meloni. "Ezek konkrét előrelépések, de nem állunk meg itt. Folytatnunk kell, és sokkal többet kell tennünk, minden nap."
Bár a balközép ellenzék támogatta a törvényt, hangsúlyozta, hogy a kormány megközelítése csak a probléma büntetőjogi aspektusával foglalkozik, miközben a gazdasági és kulturális különbségeket nem kezeli.
Az olasz statisztikai hivatal, az Istat adatai szerint 2024-ben 106 nőgyilkosság történt, ebből 62-t partnerek vagy volt partnerek követtek el.
Olaszországban heves vita alakult ki a szexuális és érzelmi nevelés iskolai bevezetéséről, mint a nemi alapú erőszak megelőzésének egyik eszközéről. A kormány által javasolt törvény megtiltaná a szexuális és érzelmi nevelést az általános iskolákban, és a középiskolai oktatáshoz kifejezett szülői beleegyezést írna elő.
A kormánykoalíció szerint az intézkedés a gyermekek ideológiai aktivizmustól való védelmét szolgálja, míg az ellenzéki pártok és aktivisták "középkorinak" nevezték a törvényjavaslatot.
"Olaszország egyike annak a hét európai országnak, ahol a szexuális és párkapcsolati nevelés még nem kötelező az iskolákban, és mi azt követeljük, hogy minden iskolai ciklusban legyen kötelező" - mondta az olasz Demokrata Párt vezetője, Elly Schlein. "A büntetés önmagában nem elég megelőzés nélkül, amely csak az iskolákban kezdődhet."
Macron szerint Trump Ukrajna-béketerve javításra szorul: a jelenlegi formájában nem elfogadható Ukrajna és Európa számára.
Ukrajna elfogadta a Trump-adminisztráció által közvetített béketervet Oroszországgal, bár még néhány kisebb részlet tisztázásra vár. Oroszország eddig nem reagált.
Az Egyesült Államok megerősítette, hogy amerikai tisztviselők Abu-Dzabiban találkoznak orosz képviselőkkel.
Bár a koalíciós pártok közötti kezdeti éles nézeteltérések valamelyest enyhültek, ez nem javított a kormány megítélésén.
Zelenszkij szerint a genfi egyeztetések után kevesebb pontból áll a béketerv, de a legnehezebb kérdések még Trumpra várnak.
Hszi Csin-ping kínai elnök telefonbeszélgetésben közölte Donald Trumppal, hogy Peking Tajvannal kapcsolatos álláspontja változatlan
Hogy lesz így ebből béke? Brutális támadást intéztek az oroszok Kijev ellen éjszaka, civileket is céloztak
Az ukrán energiaügyi minisztérium megerősítette, hogy a csapások energetikai infrastruktúrát is érintettek.
A 2024-es tűzszüneti megállapodás értelmében a Hezbollahnak ki kellett vonulnia Dél-Libanonból.
A tárgyalások majdnem kudarcba fulladtak a kezdés előtt.
Exkluzív! Megszólaltak a fronton harcoló ukrán katonák a békejavaslatról: ezt gondolják Trump tervéről
Az amerikai terv szerint a háború befejezése után 100 napon belül új választásokat kellene tartani Ukrajnában.
Az elnök optimista hangvételű üzenete mindössze egy nappal azután jelent meg, hogy egy hosszabb bejegyzésben élesen bírálta az ukrán vezetést.
Több európai ország, köztük Ausztria, Belgium, Hollandia és Svájc már engedélyezi a gyógyíthatatlan betegek számára, hogy orvosi segítséget kapjanak életük befejezéséhez.
A biztonsági erők, köztük a hadsereg és a rendőrség lezárták a területet.
Megszólalt a német külügyminiszter a friss béketerv kapcsán: ez döntő siker, sok mindent megváltoztat
Johann Wadephul, Németország külügyminisztere ma reggel kijelentette, hogy a genfi tárgyalások "döntő sikert" hoztak az európaiak számára.
Súlyos májgyulladási járvány robbant ki ezeken a területeken: sorra halnak meg az emberek - ilyet évtizedek óta nem láttak
Csehországban brutális hepatitis A járvány terjed, rengeteg a megbetegedés. Vannak, akik azt mondják, ne is nagyon menjen senki most Csehországba.
Végre közel a béke? Megszólalt az amerikai külügyminiszter, így állnak most a béketerv előkészületei
Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentős előrelépésről számolt be az ukrán delegációval folytatott genfi béketárgyalások után.
Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről.
Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken.
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.