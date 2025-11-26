2025. november 26. szerda Virág
Sport

Újabb botrány a sportban: transznemű erőemelő indult a nők között, elvették a bajnoki címét

Pénzcentrum
2025. november 26. 14:13

Andrea Thompson brit erőemelő lett a világ legerősebb nője, miután kiderült, hogy az eredeti győztes egy transznemű versenyző volt, aki nem is indulhatott volna a versenyen - jelentette a BBC.

Andrea Thompson, a 43 éves brit versenyző két nappal a november 20-23. között Texasban megrendezett verseny után kapta meg a címet a szervező Strongman szervezettől. A Strongman szabályzata szerint a versenyzők csak a születési nemüknek megfelelő kategóriában indulhatnak.

A szervezet közleményben tudatta, hogy nem voltak tudatában annak, hogy az eredeti győztes biológiailag férfi, aki nőként azonosítja magát, ezért utólag kizárták a versenyzőt.

Thompson, aki a hat erőemelő számból álló női nyílt kategóriában eredetileg a második helyen végzett, 2018-ban már elnyerte a világ legerősebb nője címet. A brit versenyző közösségi oldalán elmondta, hogy az eset beárnyékolta a győzelmét, de méltatta a Strongman szervezetet, amiért gyorsan kivizsgálták és orvosolták a helyzetet. Thompson hozzátette, hogy nemcsak a saját ünneplési lehetősége miatt frusztrált, hanem azokért a versenyzőkért is, akiktől elvették a dobogóra állás vagy a döntőbe jutás lehetőségét.

A Suffolk-ból származó Thompson szerint ő és versenyzőtársai "mentálisan kimerültek" a döntés óta kapott támadások miatt. "Ez volt a karrierem legkimerítőbb élménye" – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy közösségként kiállnak a női sport védelme mellett, amiért oly keményen harcoltak.
Címlapkép: Getty Images
#sport #verseny #szabályok #usa #kizárás #döntés #világbajnokság #győzelem #közösségi média #brit #texas #transznemű #súlyemelés

