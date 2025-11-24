2025. november 24. hétfő Emma
Palm Beach, 2024. március 6.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök támogatóihoz beszél Mar-a-Lago birtokán, a floridai Palm Beachben 2024. március 5-én, az úgynevezett szuperkedden.
Világ

Orosz-ukrán béke 2025: komoly bejelentést tett Donald Trump - tényleg közel a megállapodás?

Pénzcentrum
2025. november 24. 14:54

Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában optimista hangvételű üzenetet tett közzé az orosz-ukrán béketárgyalásokról, miközben korábban Ukrajna hálátlanságát bírálta - írja a Sky News.

Az amerikai elnök a Truth Social platformon közzétett rövid bejegyzésében óvatos reményt fejezett ki a békefolyamattal kapcsolatban.

„Lehetséges, hogy valóban jelentős előrelépés történik Oroszország és Ukrajna között a béketárgyalásokon??? Nem akarom elkiabálni, de szerintem most jó dolgok történnek” - fogalmazott sejtelmesen Trump. 

Az elnök optimista hangvételű üzenete mindössze egy nappal azután jelent meg, hogy egy hosszabb bejegyzésben élesen bírálta az ukrán vezetést, amelyben azt állította, hogy Ukrajna nem mutatott hálát az Egyesült Államok erőfeszítéseiért.

Egyelőre nem világos, hogy Trump pontosan mire utalt a béketárgyalásokkal kapcsolatos pozitív fejleményeket illetően. Az eredeti, 28 pontos béketervet sem Kijev, sem európai szövetségesei nem fogadták el, a legfrissebb módosítást pedig valószínűleg az orosz fél fogja elutasítani.

Címlapfotó forrása: Rebecca Blackwell, MTI/MTVA 
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #közösségi média #vlagyimir putyin #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

