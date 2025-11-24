Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentős előrelépésről számolt be az ukrán delegációval folytatott genfi béketárgyalások után.
Súlyos májgyulladási járvány robbant ki ezeken a területeken: sorra halnak meg az emberek - ilyet évtizedek óta nem láttak
Lengyelország óvatosságra inti állampolgárait a Csehországban terjedő hepatitis A járvány miatt, amely az elmúlt ötven év legsúlyosabb esetévé vált a szomszédos országban, ahol már közel 2700 megbetegedést és 29 halálesetet regisztráltak - tudósított az Infostart.
A lengyel külügyminisztérium azt javasolja állampolgárainak, hogy lehetőség szerint kerüljék a csehországi utazásokat. Akik mégis útra kelnek, fokozott higiéniai óvintézkedéseket tegyenek: ne fogyasszanak csapvizet és kerüljék az ismeretlen eredetű élelmiszereket.
A jelenlegi járvány már meghaladta az 1989-es esetszámot, és közel áll az 1988-as rekord megdöntéséhez. Kérdéses, hogy eléri-e az 1979-es csehszlovákiai járvány mértékét, amikor szennyezett lengyel epertől több mint 32 ezren betegedtek meg.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a megnövekedett kereslet miatt gyakorlatilag elfogyott a hepatitis A elleni vakcina az országban. Az egészségügyi intézmények jelentései szerint sem a monovalens, sem a kombinált oltóanyagból nincs elegendő készlet. A kombinált vakcinák ráadásul költségesebbek, háromszori beadást igényelnek és lassabban alakítanak ki védettséget.
"Évtizedek óta nem tapasztaltam ilyen helyzetet. Amíg nem volt járvány, sokan nem is tudták, hogy létezik oltás a hepatitis A ellen. Most viszont rengetegen szeretnék beadatni, de nincs elég készlet, és azt sem tudjuk, mikor érkezik utánpótlás" - nyilatkozta Kateřina Remešová, egy prágai háziorvosi rendelő nővére az idnes hírportálnak.
Az oltóközpontok hetek óta nem fogadnak új időpontfoglalásokat, és csak decemberben tervezik újraindítani a rendszert. Számos beteg hónapos várakozási időről számolt be. Egy 62 éves ostravai férfi például, aki műtét előtt szeretett volna oltást kapni, csak jövő év márciusára kapott időpontot.
A cseh egészségügyi minisztérium rendkívüli beszerzéseket indított a hiány enyhítésére. Külföldről is igyekeznek oltóanyagot beszerezni - az első szállítmányok már megérkeztek, és a következő hetekben további 65 ezer adag várható. Az eredeti éves rendelés mindössze 60 ezer adag volt, miközben az érdeklődők száma már meghaladta a 205 ezret.
A laborvizsgálatok iránti igény is jelentősen megnőtt. A SYNLAB adatai szerint idén több mint 24,5 ezer mintát elemeztek, ami 37 százalékkal haladja meg a tavalyi értéket.
A járvány tavaly áprilisban kezdődött Ostrava térségében, majd fokozatosan terjedt át más régiókra. Jelenleg Prágában a legmagasabb a fertőzöttek száma, ahol több mint 1100 esetet regisztráltak, ami az összes megbetegedés több mint 40 százalékát teszi ki.
A Trump-adminisztráció ultimátumot adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, kihasználva Zelenszkij elnök meggyengült belpolitikai helyzetét.
Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra.
Az ukrán elnök pénteki közlése szerint megvitatták a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet.
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
Az elnök hangsúlyozta, hogy konstruktívan fog hozzáállni a tárgyalásokhoz, még akkor is, ha a kiszivárgott részletek nem előnyösek Ukrajna számára.
A Covid-áldozatok családjainak szervezete jogi lépéseket is fontolgat.
Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat.
A természeti katasztrófák idén január és október között becslések szerint 2 milliárd dolláros kárt okoztak.
Az oroszok számára mesés forgatókönyvet vázol fel Donald Trump kiszivárgott terve: mit lép erre az EU?
A javaslat szerint Oroszországot "visszaintegrálnák a világgazdaságba" közel négy év szigorú szankciói után.
A döntés egy hasonló intézkedést követ, amelyben a Trump-adminisztráció múlt pénteken más országok mezőgazdasági termékeire vonatkozó vámokat vont vissza.
Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet az állítólagos 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlataként azonosított.
Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal a háború lezárását célzó béketerven,
Oroszország több mint 240 gyermeket toborzott szabotázsakciókra Ukrajnában.
Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke élesen bírálta a kiszivárgott amerikai béketervet, amely állítólag Ukrajna területi engedményeit és haderejének korlátozását tartalmazná.
Kiszivárgott az USA béketerve: Trump olyan ukrán területeket is az oroszoknak adna, amit nem foglaltak el?
Donald Trump új béketerve szerint Oroszország megkapná Kelet-Ukrajna egyes, jelenleg ukrán kézen lévő területeit.
