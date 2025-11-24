2025. november 24. hétfő Emma
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás az Óvárosi híd tornyából (csehül: Staroměstská mostecká věž)
Világ

Súlyos májgyulladási járvány robbant ki ezeken a területeken: sorra halnak meg az emberek - ilyet évtizedek óta nem láttak

Pénzcentrum
2025. november 24. 09:32

Lengyelország óvatosságra inti állampolgárait a Csehországban terjedő hepatitis A járvány miatt, amely az elmúlt ötven év legsúlyosabb esetévé vált a szomszédos országban, ahol már közel 2700 megbetegedést és 29 halálesetet regisztráltak - tudósított az Infostart.

A lengyel külügyminisztérium azt javasolja állampolgárainak, hogy lehetőség szerint kerüljék a csehországi utazásokat. Akik mégis útra kelnek, fokozott higiéniai óvintézkedéseket tegyenek: ne fogyasszanak csapvizet és kerüljék az ismeretlen eredetű élelmiszereket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelenlegi járvány már meghaladta az 1989-es esetszámot, és közel áll az 1988-as rekord megdöntéséhez. Kérdéses, hogy eléri-e az 1979-es csehszlovákiai járvány mértékét, amikor szennyezett lengyel epertől több mint 32 ezren betegedtek meg.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a megnövekedett kereslet miatt gyakorlatilag elfogyott a hepatitis A elleni vakcina az országban. Az egészségügyi intézmények jelentései szerint sem a monovalens, sem a kombinált oltóanyagból nincs elegendő készlet. A kombinált vakcinák ráadásul költségesebbek, háromszori beadást igényelnek és lassabban alakítanak ki védettséget.

"Évtizedek óta nem tapasztaltam ilyen helyzetet. Amíg nem volt járvány, sokan nem is tudták, hogy létezik oltás a hepatitis A ellen. Most viszont rengetegen szeretnék beadatni, de nincs elég készlet, és azt sem tudjuk, mikor érkezik utánpótlás" - nyilatkozta Kateřina Remešová, egy prágai háziorvosi rendelő nővére az idnes hírportálnak.

Az oltóközpontok hetek óta nem fogadnak új időpontfoglalásokat, és csak decemberben tervezik újraindítani a rendszert. Számos beteg hónapos várakozási időről számolt be. Egy 62 éves ostravai férfi például, aki műtét előtt szeretett volna oltást kapni, csak jövő év márciusára kapott időpontot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A cseh egészségügyi minisztérium rendkívüli beszerzéseket indított a hiány enyhítésére. Külföldről is igyekeznek oltóanyagot beszerezni - az első szállítmányok már megérkeztek, és a következő hetekben további 65 ezer adag várható. Az eredeti éves rendelés mindössze 60 ezer adag volt, miközben az érdeklődők száma már meghaladta a 205 ezret.

A laborvizsgálatok iránti igény is jelentősen megnőtt. A SYNLAB adatai szerint idén több mint 24,5 ezer mintát elemeztek, ami 37 százalékkal haladja meg a tavalyi értéket.

A járvány tavaly áprilisban kezdődött Ostrava térségében, majd fokozatosan terjedt át más régiókra. Jelenleg Prágában a legmagasabb a fertőzöttek száma, ahol több mint 1100 esetet regisztráltak, ami az összes megbetegedés több mint 40 százalékát teszi ki.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #egészségügy #oltás #külügyminisztérium #csehország #betegség #vakcina #hiány #világ #lengyelország #hepatitis #fertőző májgyulladás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:43
09:32
09:15
09:03
08:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 24.
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
2025. november 23.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
2025. november 23.
Meg fogsz lepődni, milyen egyszerű szokásokat betartva nevelhetsz kivételes gyerekeket
2025. november 23.
Megkóstoltuk Kapu Tibor űrkajáit: na, ezért kulcsfontosságú az űrkutatás az agráriumnak!
2025. november 23.
Komoly útfejlesztés indult a horvátoknál: így csatlakozik a magyar közlekedés vérkeringésébe
NAPTÁR
Tovább
2025. november 24. hétfő
Emma
48. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
2
2 hete
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
3
3 napja
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
4
1 napja
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
5
3 hete
Rendkívüli! Izlandon kellett leszállnia Orbán Viktor Washingtonba tartó gépének: mi történhetett?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartás
az állam pénzügyi gazdálkodása. Részei: központi költségvetés, önkormányzatok költségvetése, elkülönített állami pénzalapok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 06:24
Döbbenet, mennyibe kerül egy példány az internet sztármacskájából: Magyarországon nem is tarthatja bárki
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 05:25
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
Agrárszektor  |  2025. november 24. 08:13
Akkora havazás kezdődött, amilyen már nagyon rég volt Magyarországon