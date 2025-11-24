Súlyos májgyulladási járvány robbant ki ezeken a területeken: sorra halnak meg az emberek - ilyet évtizedek óta nem láttak

Lengyelország óvatosságra inti állampolgárait a Csehországban terjedő hepatitis A járvány miatt, amely az elmúlt ötven év legsúlyosabb esetévé vált a szomszédos országban, ahol már közel 2700 megbetegedést és 29 halálesetet regisztráltak - tudósított az Infostart.

A lengyel külügyminisztérium azt javasolja állampolgárainak, hogy lehetőség szerint kerüljék a csehországi utazásokat. Akik mégis útra kelnek, fokozott higiéniai óvintézkedéseket tegyenek: ne fogyasszanak csapvizet és kerüljék az ismeretlen eredetű élelmiszereket.

A jelenlegi járvány már meghaladta az 1989-es esetszámot, és közel áll az 1988-as rekord megdöntéséhez. Kérdéses, hogy eléri-e az 1979-es csehszlovákiai járvány mértékét, amikor szennyezett lengyel epertől több mint 32 ezren betegedtek meg.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a megnövekedett kereslet miatt gyakorlatilag elfogyott a hepatitis A elleni vakcina az országban. Az egészségügyi intézmények jelentései szerint sem a monovalens, sem a kombinált oltóanyagból nincs elegendő készlet. A kombinált vakcinák ráadásul költségesebbek, háromszori beadást igényelnek és lassabban alakítanak ki védettséget.

"Évtizedek óta nem tapasztaltam ilyen helyzetet. Amíg nem volt járvány, sokan nem is tudták, hogy létezik oltás a hepatitis A ellen. Most viszont rengetegen szeretnék beadatni, de nincs elég készlet, és azt sem tudjuk, mikor érkezik utánpótlás" - nyilatkozta Kateřina Remešová, egy prágai háziorvosi rendelő nővére az idnes hírportálnak.

Az oltóközpontok hetek óta nem fogadnak új időpontfoglalásokat, és csak decemberben tervezik újraindítani a rendszert. Számos beteg hónapos várakozási időről számolt be. Egy 62 éves ostravai férfi például, aki műtét előtt szeretett volna oltást kapni, csak jövő év márciusára kapott időpontot.

A cseh egészségügyi minisztérium rendkívüli beszerzéseket indított a hiány enyhítésére. Külföldről is igyekeznek oltóanyagot beszerezni - az első szállítmányok már megérkeztek, és a következő hetekben további 65 ezer adag várható. Az eredeti éves rendelés mindössze 60 ezer adag volt, miközben az érdeklődők száma már meghaladta a 205 ezret.

A laborvizsgálatok iránti igény is jelentősen megnőtt. A SYNLAB adatai szerint idén több mint 24,5 ezer mintát elemeztek, ami 37 százalékkal haladja meg a tavalyi értéket.

A járvány tavaly áprilisban kezdődött Ostrava térségében, majd fokozatosan terjedt át más régiókra. Jelenleg Prágában a legmagasabb a fertőzöttek száma, ahol több mint 1100 esetet regisztráltak, ami az összes megbetegedés több mint 40 százalékát teszi ki.