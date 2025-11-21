Vendéglátóhelyeket és aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek.
Pusztító népbetegség jelent meg Magyarországon is: ezek a megyék a legfertőzöttebbek
Ausztriához, Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is jelentősen emelkedett a hepatitis A megbetegedések száma: november 19-ig 1648 esetet regisztráltak, főként Budapesten és az északkeleti vármegyékben. A fertőzés leggyakrabban gyermekek körében fordul elő, terjedését pedig a higiénés szabályok betartásával lehet megelőzni.
A környező országokhoz – Ausztria, Csehország és Szlovákia – hasonlóan Magyarországon is megnövekedett az idei évben a regisztrált hepatitis A esetek száma - figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A járványügyi helyzetet több tényező befolyásolja, többek között a betegség ciklikus ingadozása, valamint a fogékony populáció arányának növekedése.
Hazánkban 2025. november 19-ig 1 648 megbetegedést jelentettek, a legtöbb beteget Budapestről, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. A betegek 56%-a férfi, 44%-a nő volt. A fertőzések leggyakrabban 3-14 éves gyermekek körében fordultak elő. A hepatitis A vírussal fertőzöttek közül négy felnőtt hunyt el, mind a négyen krónikus alapbetegséggel küzdöttek.
A hepatitis A vírus elsősorban orális–fekális úton terjed, vagyis piszkos kézzel, fertőzött széklettel szennyezett vízzel vagy ételek (például mosatlan zöldség, gyümölcs) fogyasztásával. A fertőzés kockázata különösen magas olyan helyeken, ahol nem megfelelőek a higiénés körülmények.
A fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, így a magát egészségesnek érző személy is továbbadhatja a vírust. A lappangási idő viszonylag hosszú, átlagosan egy hónap. Először általános tünetek jelentkeznek, mint hasi fájdalom, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom. A jellegzetes tünet a sárgaság, csak később alakul ki, mely során a bőr és a szemfehérje sárgás színűvé válik, és sok esetben ekkor merül fel először a hepatitis A fertőzés lehetősége.
Különösen a gyermekek körében gyakori a tünetmentes fertőzés. Általában enyhe lefolyású a betegség, de az életkor előrehaladtával, krónikus betegség esetén nagyobb a veszélye a súlyos megbetegedésnek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mivel a betegség székletszóródással terjed, a terjedés megelőzésében kulcsszerepe van a kézmosásnak és a személyi higiénének. A beteg már a lappangási idő egy részében és a bevezető tünetek alatt is székletével üríti a vírust, másokat megfertőzhet, ezért nagyon fontos a higiénés szabályok folyamatos betartása függetlenül attól, hogy van-e hepatitis A beteg a környezetünkben. Kiemelt jelentőségű a helyes kézmosási szokások kialakítása már gyermekkorban, különös tekintettel a WC-használat utáni és étkezés előtti kézmosásra.
A hepatitis A-val fertőzött betegek szoros kontaktjai – például családtagok vagy egy háztartásban élők – térítésmentesen részesülnek védőoltásban. Ezt minden esetben az illetékes járványügyi hatóság szervezi meg, az oltóanyagot pedig a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) biztosítja.
Több százezer magyar kaphatja meg idén ezt a fertőzést: lenne védelem akár ingyen is, túl kevesen kérik
Több szezon óta egyre kevesebb a beadott influenza elleni oltások száma.
Egy kutatás szerint a négy vagy több oltást kapóknál kevesebb influenzaszerű betegség és szamárköhögés fordult elő, míg egy másik tanulmány a vakcinázást heveny veseelégtelenséggel hozta...
Új influenzavariáns jelent meg Európában, amely ellen a jelenlegi oltások csak részleges védelmet nyújtanak.
A harmincas éveinkben meghozott életmódbeli döntések jelentősen befolyásolhatják, milyen egészségi állapotban érjük meg a hetvenes éveinket.
Sokkoló, ami kiderült sokak kedvenc élelmiszereiről: kongatják a vészharangot, veszeélyes lehet ezeket fogyasztani
Szakértők szerint az élelmiszeripar hatalmas profitot termel az egészségtelen élelmiszerek értékesítéséből, miközben ezek a termékek világszerte hozzájárulnak az elhízáshoz.
Lesújtó, hány gyermeket hagynak kórházban a szülei: itt vannak a friss számok, durván romlott a helyzet
A kórházakban lévő kisbabák többsége nem elhagyott vagy bántalmazott családból származó gyermek, hanem olyan csecsemő, akit indokolatlanul emeltek ki a családjából.
Húsz év alatt megduplázódott az Alzheimer-kórban elhunytak száma! Mi áll a jelenség hátterében? És milyen gazdasági terheket ró a társadalomra? Mutatjuk!
A kórház szerint csak átmeneti ingadozás történt a fűtésben, mégis három tervezett műtétet el kellett tolni a biztonság érdekében.
Ha van ilyen étel a hűtődben, inkább dobd ki: ezek miatt lehet ennyi krónikus beteg Magyarországon is
A világ legnagyobb tudományos áttekintése szerint az ultra-feldolgozott élelmiszerek (UPF) fogyasztása károsítja az emberi test minden főbb szervrendszerét.
Az OECD legfrissebb egészségügyi jelentése szerint Magyarország továbbra is jelentős lemaradással küzd az egészségügyi mutatók terén.
A szigorítást a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemért felelős kormánybiztos is üdvözölte.
A legfrissebb adatok szerint a 45 év feletti magyar férfiak közel fele krónikus betegséggel él.
Árháborút indít a Novo Nordisk, ennyiért adja mostantól a hírhedt fogyasztószerét: de jó lesz ez nekünk?
A Novo Nordisk jelentősen csökkenti a Wegovy árát az Egyesült Államokban,
Katasztrófa szélén táncol a magyar egészségügy: rengeteg állami szolgáltatás szűnt meg, ezt már a betegek is érzik
Az egészségügyi ellátórendszerben egyre súlyosabb problémákat okoz a szakemberhiány, ami miatt a betegek jelentős része nem jut időben orvosi ellátáshoz.
Az Egyesült Államokban egy embernél is kimutatták a H5N5 madárinfluenza-vírust, az illetőt jelenleg kórházban kezelik.
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
Több betegtől származó mintában calicivírust és enterotoxin pozitív Staphylococcus aureus baktériumot mutattak ki.
Hosszú ideje kérdés, hogy mikor vehetünk be egyszerűen egy tablettát a fogyás érdekében.
Óriási változás élesedett a magyar kórházakban: már most hatalmas a felháborodás - mi lesz ennek a vége?
Késik az egységes kórházi beléptetőrendszer bevezetése, amely a dolgozók kamerás azonosítását szolgálná.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.