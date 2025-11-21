2025. november 21. péntek Olivér
3D render egy orvosi háttér Hepatitis A vírus sejtekkel
Egészség

Pusztító népbetegség jelent meg Magyarországon is: ezek a megyék a legfertőzöttebbek

Pénzcentrum
2025. november 21. 19:31

Ausztriához, Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is jelentősen emelkedett a hepatitis A megbetegedések száma: november 19-ig 1648 esetet regisztráltak, főként Budapesten és az északkeleti vármegyékben. A fertőzés leggyakrabban gyermekek körében fordul elő, terjedését pedig a higiénés szabályok betartásával lehet megelőzni.

A környező országokhoz – Ausztria, Csehország és Szlovákia – hasonlóan Magyarországon is megnövekedett az idei évben a regisztrált hepatitis A esetek száma - figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A járványügyi helyzetet több tényező befolyásolja, többek között a betegség ciklikus ingadozása, valamint a fogékony populáció arányának növekedése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hazánkban 2025. november 19-ig 1 648 megbetegedést jelentettek, a legtöbb beteget Budapestről, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. A betegek 56%-a férfi, 44%-a nő volt. A fertőzések leggyakrabban 3-14 éves gyermekek körében fordultak elő. A hepatitis A vírussal fertőzöttek közül négy felnőtt hunyt el, mind a négyen krónikus alapbetegséggel küzdöttek.

A hepatitis A vírus elsősorban orális–fekális úton terjed, vagyis piszkos kézzel, fertőzött széklettel szennyezett vízzel vagy ételek (például mosatlan zöldség, gyümölcs) fogyasztásával. A fertőzés kockázata különösen magas olyan helyeken, ahol nem megfelelőek a higiénés körülmények.

A fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, így a magát egészségesnek érző személy is továbbadhatja a vírust. A lappangási idő viszonylag hosszú, átlagosan egy hónap. Először általános tünetek jelentkeznek, mint hasi fájdalom, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom. A jellegzetes tünet a sárgaság, csak később alakul ki, mely során a bőr és a szemfehérje sárgás színűvé válik, és sok esetben ekkor merül fel először a hepatitis A fertőzés lehetősége.

Különösen a gyermekek körében gyakori a tünetmentes fertőzés. Általában enyhe lefolyású a betegség, de az életkor előrehaladtával, krónikus betegség esetén nagyobb a veszélye a súlyos megbetegedésnek.

Mivel a betegség székletszóródással terjed, a terjedés megelőzésében kulcsszerepe van a kézmosásnak és a személyi higiénének.  A beteg már a lappangási idő egy részében és a bevezető tünetek alatt is székletével üríti a vírust, másokat megfertőzhet, ezért nagyon fontos a higiénés szabályok folyamatos betartása függetlenül attól, hogy van-e hepatitis A beteg a környezetünkben. Kiemelt jelentőségű a helyes kézmosási szokások kialakítása már gyermekkorban, különös tekintettel a WC-használat utáni és étkezés előtti kézmosásra.

A hepatitis A-val fertőzött betegek szoros kontaktjai – például családtagok vagy egy háztartásban élők – térítésmentesen részesülnek védőoltásban. Ezt minden esetben az illetékes járványügyi hatóság szervezi meg, az oltóanyagot pedig a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) biztosítja.
Címlapkép: Getty Images
