Pusztító népbetegség jelent meg Magyarországon is: ezek a megyék a legfertőzöttebbek

Ausztriához, Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is jelentősen emelkedett a hepatitis A megbetegedések száma: november 19-ig 1648 esetet regisztráltak, főként Budapesten és az északkeleti vármegyékben. A fertőzés leggyakrabban gyermekek körében fordul elő, terjedését pedig a higiénés szabályok betartásával lehet megelőzni.

A környező országokhoz – Ausztria, Csehország és Szlovákia – hasonlóan Magyarországon is megnövekedett az idei évben a regisztrált hepatitis A esetek száma - figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A járványügyi helyzetet több tényező befolyásolja, többek között a betegség ciklikus ingadozása, valamint a fogékony populáció arányának növekedése.

Hazánkban 2025. november 19-ig 1 648 megbetegedést jelentettek, a legtöbb beteget Budapestről, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. A betegek 56%-a férfi, 44%-a nő volt. A fertőzések leggyakrabban 3-14 éves gyermekek körében fordultak elő. A hepatitis A vírussal fertőzöttek közül négy felnőtt hunyt el, mind a négyen krónikus alapbetegséggel küzdöttek.

A hepatitis A vírus elsősorban orális–fekális úton terjed, vagyis piszkos kézzel, fertőzött széklettel szennyezett vízzel vagy ételek (például mosatlan zöldség, gyümölcs) fogyasztásával. A fertőzés kockázata különösen magas olyan helyeken, ahol nem megfelelőek a higiénés körülmények.

A fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, így a magát egészségesnek érző személy is továbbadhatja a vírust. A lappangási idő viszonylag hosszú, átlagosan egy hónap. Először általános tünetek jelentkeznek, mint hasi fájdalom, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom. A jellegzetes tünet a sárgaság, csak később alakul ki, mely során a bőr és a szemfehérje sárgás színűvé válik, és sok esetben ekkor merül fel először a hepatitis A fertőzés lehetősége.

Különösen a gyermekek körében gyakori a tünetmentes fertőzés. Általában enyhe lefolyású a betegség, de az életkor előrehaladtával, krónikus betegség esetén nagyobb a veszélye a súlyos megbetegedésnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mivel a betegség székletszóródással terjed, a terjedés megelőzésében kulcsszerepe van a kézmosásnak és a személyi higiénének. A beteg már a lappangási idő egy részében és a bevezető tünetek alatt is székletével üríti a vírust, másokat megfertőzhet, ezért nagyon fontos a higiénés szabályok folyamatos betartása függetlenül attól, hogy van-e hepatitis A beteg a környezetünkben. Kiemelt jelentőségű a helyes kézmosási szokások kialakítása már gyermekkorban, különös tekintettel a WC-használat utáni és étkezés előtti kézmosásra.

A hepatitis A-val fertőzött betegek szoros kontaktjai – például családtagok vagy egy háztartásban élők – térítésmentesen részesülnek védőoltásban. Ezt minden esetben az illetékes járványügyi hatóság szervezi meg, az oltóanyagot pedig a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) biztosítja.