Teljesen kiakadt a béketerven Zelenszkij embere: súlyos következményekre figyelmeztet

Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke élesen bírálta a kiszivárgott amerikai béketervet, amely állítólag Ukrajna területi engedményeit és haderejének korlátozását tartalmazná.

Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke rendkívül kritikusan nyilatkozott a Sky News-nak a nemrég kiszivárgott 28 pontos amerikai békejavaslat kapcsán. A politikus szerint ez az "eddigi legfurcsább terv", amelyet "abszolút irreálisnak" tart.

"Még nem ismerjük a részleteket, de első látásra a valaha volt legfurcsább tervnek tűnik" – fogalmazott Merezsko. Hozzátette: "Számomra teljesen irreálisnak tűnik, és egyértelműen ellentétes Ukrajna vörös vonalaival."

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pártjához tartozó politikus aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy esetleg Ukrajna kihagyásával folynak titkos egyeztetések. Véleménye szerint ez rendkívül veszélyes precedens lenne, amely az 1938-as müncheni egyezményre emlékeztetne, amikor a nyugati hatalmak Csehszlovákia háta mögött döntöttek az ország egy részének Németországhoz csatolásáról.

A szerdán napvilágra került információk szerint az Egyesült Államok egy 28 pontból álló béketervet dolgozott ki az orosz-ukrán konfliktus rendezésére, és állítólag Oroszországgal is folytatott titkos tárgyalásokat Ukrajna bevonása nélkül. A kiszivárgott dokumentum értelmében Ukrajna önként mondana le egyes területeiről, valamint korlátozná haderejének létszámát.

Az amerikai kormányzat hivatalosan nem reagált a kiszivárgott információkra, azonban Marco Rubio külügyminiszter közleményben jelezte, hogy mindkét félnek "nehéz, de szükséges" kompromisszumokat kell kötnie a béke érdekében.