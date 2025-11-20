A következő napokban szokatlanul korai, erőteljes sztratoszférikus felmelegedés gyengítheti meg a poláris örvényt. A jelenség a tél első komoly hidegbetörését is kiválthatja.
Teljesen kiakadt a béketerven Zelenszkij embere: súlyos következményekre figyelmeztet
Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke élesen bírálta a kiszivárgott amerikai béketervet, amely állítólag Ukrajna területi engedményeit és haderejének korlátozását tartalmazná.
Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke rendkívül kritikusan nyilatkozott a Sky News-nak a nemrég kiszivárgott 28 pontos amerikai békejavaslat kapcsán. A politikus szerint ez az "eddigi legfurcsább terv", amelyet "abszolút irreálisnak" tart.
"Még nem ismerjük a részleteket, de első látásra a valaha volt legfurcsább tervnek tűnik" – fogalmazott Merezsko. Hozzátette: "Számomra teljesen irreálisnak tűnik, és egyértelműen ellentétes Ukrajna vörös vonalaival."
A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pártjához tartozó politikus aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy esetleg Ukrajna kihagyásával folynak titkos egyeztetések. Véleménye szerint ez rendkívül veszélyes precedens lenne, amely az 1938-as müncheni egyezményre emlékeztetne, amikor a nyugati hatalmak Csehszlovákia háta mögött döntöttek az ország egy részének Németországhoz csatolásáról.
A szerdán napvilágra került információk szerint az Egyesült Államok egy 28 pontból álló béketervet dolgozott ki az orosz-ukrán konfliktus rendezésére, és állítólag Oroszországgal is folytatott titkos tárgyalásokat Ukrajna bevonása nélkül. A kiszivárgott dokumentum értelmében Ukrajna önként mondana le egyes területeiről, valamint korlátozná haderejének létszámát.
Az amerikai kormányzat hivatalosan nem reagált a kiszivárgott információkra, azonban Marco Rubio külügyminiszter közleményben jelezte, hogy mindkét félnek "nehéz, de szükséges" kompromisszumokat kell kötnie a béke érdekében.
Varsó súlyos állami terrorcselekménynek minősíti a hétvégi robbantást, és felszólította az uniós tagállamokat, hogy korlátozzák az orosz diplomaták utazását a schengeni övezetben.
Behatolt a román légtérbe szerdára virradó éjszaka egy drón a Duna-delta térségében az ukrán folyami kikötők elleni orosz légitámadás során.
Ez már tényleg az emberiség pusztulásának az előszobája: nagyon fontos lenne, ha ezt a 3 dolgot meglépnénk
A Cop30 klímacsúcson közzétett elemzés szerint három kulcsfontosságú klímaígéret betartása közel 1 Celsius-fokkal mérsékelhetné a globális felmelegedést.
A Reform további tervei között szerepel a külföldi segélyek évi 1 milliárd fontra való korlátozása, ami jelentős csökkentést jelentene a tavalyi 14 milliárd fontos kiadáshoz...
28 pontos amerikai béketervezet körvonalazódik az orosz–ukrán háború lezárására. Az USA már tájékoztatja az európai és ukrán vezetőket is.
Súlyos üzenetet küldött a politikusoknak XIV. Leó pápa: ilyet nem gyakran mond egyházfő, lesz foganatja?
XIV. Leó pápa hétfőn bírálta a politikai akarat hiányát a klímaválság kezelésében. A videóüzenet az ENSZ brazíliai klímakonferenciájának utolsó hetére készült.
Az új amerikai szankciók akár 500%-os vámmal sújthatják az orosz energiát vásárló országokat.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Trump 20 pontos gázai béketervét, amely nemzetközi stabilizációs erő létrehozását és átmeneti kormányzati testület felállítását tartalmazza.
Súlyos szabotázsakció Lengyelországban: bomba robbant az Ukrajnába tartó vasútvonalon, ki áll a háttérben?
Szabotázsakcióval zavarhatták meg a Varsó és Lublin közötti vasúti forgalmat Donald Tusk szerint.
Egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót talált el orosz drón az ukrajnai Izmajil kikötőjénél, robbanásveszély miatt evakuálták a határ menti román települést.
A látogatás során Zelenszkij részt vett különböző gyártók, köztük a Dassault tájékoztatóján, délután pedig egy külön fórumon ukrán és francia dróngyártó cégek találkoztak.
Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen.
A brit menekültügyi reform drasztikusan meghosszabbítja a letelepedéshez vezető utat, a státusz ideiglenessé válik, és a támogatások feltételekhez kötöttek.
Megállapodás a háború poklában: 1200 ukrán fogoly térhet haza miközben Kijevet rommá lövik az oroszok
A fogolycsere áttörést jelenthetne, de közben Oroszország minden eddiginél intenzívebben támadja Kijevet és az ukrán infrastruktúrát.
A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.
Az amerikai elnök szombat éjjel az Air Force One fedélzetén erősítette meg, hogy jogi lépéseket tesz a brit közszolgálati műsorszolgáltató ellen.
A szerbiai belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint Zavidince faluban egy 69 éves férfi és 41 éves fia vesztette életét.
A nemzetközi olajpiac azonnal reagált a hírekre, az olaj ára 2 százalékkal emelkedett.
