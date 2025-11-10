Olyan fegyvereket kért be Zelenszkij az amerikaiaktól, ami teljesen átírhatja a háborút: ez történne, ha megkapná

Zelenszkij 25 Patriot légvédelmi rendszert kér az Egyesült Államoktól, miközben Ukrajna az orosz légi támadások miatt áramkimaradásokkal küzd a tél közeledtével - írja az The Independent.

Az ukrán elnök elismerte, hogy a Patriot rendszerek költségesek és gyártásuk időigényes, ezért azt javasolta, hogy európai országok adományozzák meglévő rendszereiket, és várjanak a pótlásukra. "Nem szeretnénk várni" - hangsúlyozta Zelenszkij.

Az orosz rakéta- és dróntámadások az energetikai infrastruktúra ellen egybeesnek azzal, hogy Ukrajna igyekszik visszaverni az orosz előrenyomulást a keleti Pokrovszk erőd felé. A nemzetközi béketörekvések elhalványultak, közel négy évvel az orosz invázió után.

Ukrajna nemrég kapott további Patriot rendszereket Németországtól, bár az országban lévő ilyen védelmi eszközök pontos száma nem ismert. A légvédelem azonban továbbra is túlságosan szétterül Ukrajna hatalmas területein, és a fűtés és folyóvíz biztosítása a kemény téli időszakban súlyos veszélyben van.

A NATO rendszeres nagy fegyverszállítmányokat koordinál Ukrajnának. Az európai szövetségesek és Kanada az Egyesült Államoktól vásárolja a felszerelések nagy részét. A Trump-adminisztráció - ellentétben a korábbi Biden-kormányzattal - nem ad fegyvereket Ukrajnának.

Az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen egyre hatékonyabbak. Oroszország százával indít drónokat, némelyiket kamerákkal felszerelve a célzás javítása érdekében, amelyek túlterhelik Ukrajna légvédelmét, különösen a gyengébben védett régiókban.

Idén régiónként támadnak, helyi kapcsolóállomásokat és alállomásokat célozva, a központosított nemzeti hálózat helyett. Az ukrán Energiaügyi Minisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz támadások további károkat okoztak az energetikai infrastruktúrában, ami tervezett áramszünetekhez vezetett az ország legtöbb régiójában.

A minisztérium arra kérte az ukránokat, hogy észszerűen használják az áramot, különösen a reggeli és esti csúcsfogyasztási órákban.

Eközben a két fél harcban áll Pokrovszkért, Ukrajna keleti Donyeck régiójában, ahol Zelenszkij szerint Oroszország 170 000 katonát vont össze egy megújult támadáshoz. Az elmúlt napokban viszonylagos szünet volt a harcokban a Háború Tanulmányozásának Intézete által gyűjtött jelentések szerint.

A washingtoni székhelyű agytröszt azonban arra számít, hogy az orosz erők a következő napokban felgyorsítják támadásaik ütemét, ahogy több csapatot vonnak be a városba.

