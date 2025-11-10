Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin még nem értesült a magyar kezdeményezésekről.
Olyan fegyvereket kért be Zelenszkij az amerikaiaktól, ami teljesen átírhatja a háborút: ez történne, ha megkapná
Zelenszkij 25 Patriot légvédelmi rendszert kér az Egyesült Államoktól, miközben Ukrajna az orosz légi támadások miatt áramkimaradásokkal küzd a tél közeledtével - írja az The Independent.
Az ukrán elnök elismerte, hogy a Patriot rendszerek költségesek és gyártásuk időigényes, ezért azt javasolta, hogy európai országok adományozzák meglévő rendszereiket, és várjanak a pótlásukra. "Nem szeretnénk várni" - hangsúlyozta Zelenszkij.
Az orosz rakéta- és dróntámadások az energetikai infrastruktúra ellen egybeesnek azzal, hogy Ukrajna igyekszik visszaverni az orosz előrenyomulást a keleti Pokrovszk erőd felé. A nemzetközi béketörekvések elhalványultak, közel négy évvel az orosz invázió után.
Ukrajna nemrég kapott további Patriot rendszereket Németországtól, bár az országban lévő ilyen védelmi eszközök pontos száma nem ismert. A légvédelem azonban továbbra is túlságosan szétterül Ukrajna hatalmas területein, és a fűtés és folyóvíz biztosítása a kemény téli időszakban súlyos veszélyben van.
A NATO rendszeres nagy fegyverszállítmányokat koordinál Ukrajnának. Az európai szövetségesek és Kanada az Egyesült Államoktól vásárolja a felszerelések nagy részét. A Trump-adminisztráció - ellentétben a korábbi Biden-kormányzattal - nem ad fegyvereket Ukrajnának.
Az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen egyre hatékonyabbak. Oroszország százával indít drónokat, némelyiket kamerákkal felszerelve a célzás javítása érdekében, amelyek túlterhelik Ukrajna légvédelmét, különösen a gyengébben védett régiókban.
Idén régiónként támadnak, helyi kapcsolóállomásokat és alállomásokat célozva, a központosított nemzeti hálózat helyett. Az ukrán Energiaügyi Minisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz támadások további károkat okoztak az energetikai infrastruktúrában, ami tervezett áramszünetekhez vezetett az ország legtöbb régiójában.
A minisztérium arra kérte az ukránokat, hogy észszerűen használják az áramot, különösen a reggeli és esti csúcsfogyasztási órákban.
Eközben a két fél harcban áll Pokrovszkért, Ukrajna keleti Donyeck régiójában, ahol Zelenszkij szerint Oroszország 170 000 katonát vont össze egy megújult támadáshoz. Az elmúlt napokban viszonylagos szünet volt a harcokban a Háború Tanulmányozásának Intézete által gyűjtött jelentések szerint.
A washingtoni székhelyű agytröszt azonban arra számít, hogy az orosz erők a következő napokban felgyorsítják támadásaik ütemét, ahogy több csapatot vonnak be a városba.
Címlapfotó: Purger Tamás, MTI/MTVA
A párizsi klímaegyezmény aláírása óta eltelt évtizedben a klímaváltozás gyorsabban súlyosbodott, mint ahogy a világ képes volt csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok használatát.
Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése
Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez.
Ezt nem láttuk jönni! Kihirdette a német államfő: Fenyegetést jelent az orosz agresszor, cselekednünk kell!
A német államfő a demokrácia védelmére szólított fel. "Cselekednünk kell. Képesek vagyunk rá. Demokráciánknak nem kell megadnia magát. A demokrácia meg tudja védeni magát."
A Kreml arra figyelmeztetett, hogy Oroszország kénytelen lesz hasonlóképpen cselekedni, ha az Egyesült Államok vagy bármely más ország ilyen kísérleteket hajtana végre.
Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben.
Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól, amely a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszere.
Törökország népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu és kormányának 36 magas rangú tisztviselője ellen.
Orbán Viktor sajtótájékoztatón számolt be az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg.
Orbán úgy látja, az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely valóban a béke mellett áll, miközben Ukrajna katonai győzelmében szerinte már kevesen hisznek.
Gazában a lakosok megkezdték a helyreállítási munkálatokat, miközben különböző újjáépítési tervek versenyeznek egymással a háború sújtotta terület jövőjének alakításáért.
Az oroszok mostantól nem kaphatnak többszöri beutazásra jogosító vízumot – csak kivételes esetekben enyhíthet az EU.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfit a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei fogták el a helyszínen.
Tovább szűkült Németország külkereskedelmi többlete 2025 szeptemberében, a vártnál erőteljesebb importnövekedés miatt.
2025 októbere a harmadik legmelegebb október volt a globális mérések történetében az EU Copernicus Klímaváltozási Szolgálatának (C3S) adatai szerint.
A lövöldözésben egy 33 éves csecsen férfi életét vesztette, egy 55 éves szerb férfi pedig életveszélyesen megsebesült.
Kína exportja 1,1%-kal csökkent októberben az előző év azonos időszakához képest, miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok 25%-kal zuhantak.
A Kreml szóvivője nyilatkozott a tervezett budapesti Trump-Putyin találkozó lehetséges időpontjáról, miután az amerikai elnök korábban elhalasztotta a megbeszélést.
Az Egyesült Államok újabb halálos csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra a Karib-tengeren.
