Négy gyanúsítottat vettek őrizetbe a párizsi Louvre múzeumból ellopott, több mint 100 millió dollár értékű francia koronaékszerek ügyében.
Kiszivárgott az USA béketerve: Trump olyan ukrán területeket is az oroszoknak adna, amit nem foglaltak el?
Donald Trump új béketerve szerint Oroszország megkapná Kelet-Ukrajna egyes, jelenleg ukrán kézen lévő területeit, cserébe az Egyesült Államok biztonsági garanciákat nyújtana Ukrajnának és Európának a jövőbeli orosz agresszióval szemben - írta meg a Telex.
A 28 pontos javaslat értelmében Oroszország teljes ellenőrzést szerezne Luhanszk és Donyeck (együttesen Donbász) felett, annak ellenére, hogy Ukrajna jelenleg a terület 14,5 százalékát még birtokolja. Az Axios információi szerint a tervben szerepel, hogy az ukrán kivonulás után ezek a területek demilitarizált övezetté válnának, ahol Oroszország nem állomásoztathatna katonai erőket.
Herszon és Zaporizzsja régiókban a jelenlegi frontvonalak nagyrészt változatlanok maradnának, bizonyos területeket azonban Oroszország a tárgyalások függvényében visszaadna Ukrajnának.
A terv szerint az Egyesült Államok és szövetségesei elismernék a Krímet és a Donbászt orosz területként, de Ukrajnát erre nem köteleznék. Egy ukrán tisztviselő állítása szerint a javaslat korlátozná az ukrán hadsereg méretét és a hosszú hatótávolságú fegyverek használatát, cserébe az amerikai biztonsági garanciákért, bár ezek pontos tartalma egyelőre nem ismert.
Trump megbízottjai szerint a terv mögött az a megfontolás áll, hogy a háború folytatódása esetén Ukrajna valószínűleg így is elveszítené ezeket a területeket.
A Reform további tervei között szerepel a külföldi segélyek évi 1 milliárd fontra való korlátozása, ami jelentős csökkentést jelentene a tavalyi 14 milliárd fontos kiadáshoz...
28 pontos amerikai béketervezet körvonalazódik az orosz–ukrán háború lezárására. Az USA már tájékoztatja az európai és ukrán vezetőket is.
Súlyos üzenetet küldött a politikusoknak XIV. Leó pápa: ilyet nem gyakran mond egyházfő, lesz foganatja?
XIV. Leó pápa hétfőn bírálta a politikai akarat hiányát a klímaválság kezelésében. A videóüzenet az ENSZ brazíliai klímakonferenciájának utolsó hetére készült.
Az új amerikai szankciók akár 500%-os vámmal sújthatják az orosz energiát vásárló országokat.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Trump 20 pontos gázai béketervét, amely nemzetközi stabilizációs erő létrehozását és átmeneti kormányzati testület felállítását tartalmazza.
Súlyos szabotázsakció Lengyelországban: bomba robbant az Ukrajnába tartó vasútvonalon, ki áll a háttérben?
Szabotázsakcióval zavarhatták meg a Varsó és Lublin közötti vasúti forgalmat Donald Tusk szerint.
Egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót talált el orosz drón az ukrajnai Izmajil kikötőjénél, robbanásveszély miatt evakuálták a határ menti román települést.
A látogatás során Zelenszkij részt vett különböző gyártók, köztük a Dassault tájékoztatóján, délután pedig egy külön fórumon ukrán és francia dróngyártó cégek találkoztak.
Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen.
A brit menekültügyi reform drasztikusan meghosszabbítja a letelepedéshez vezető utat, a státusz ideiglenessé válik, és a támogatások feltételekhez kötöttek.
Megállapodás a háború poklában: 1200 ukrán fogoly térhet haza miközben Kijevet rommá lövik az oroszok
A fogolycsere áttörést jelenthetne, de közben Oroszország minden eddiginél intenzívebben támadja Kijevet és az ukrán infrastruktúrát.
A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.
Az amerikai elnök szombat éjjel az Air Force One fedélzetén erősítette meg, hogy jogi lépéseket tesz a brit közszolgálati műsorszolgáltató ellen.
A szerbiai belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint Zavidince faluban egy 69 éves férfi és 41 éves fia vesztette életét.
A nemzetközi olajpiac azonnal reagált a hírekre, az olaj ára 2 százalékkal emelkedett.
Az influenza elleni védőoltást az NHS minden évben ingyenesen biztosítja
Sokkoló, milyen épületet talált el Oroszország Kijevben: óriási a perpatvar, ennek nagyon nem lesz jó vége
Azerbajdzsán bekérette az orosz nagykövetet, miután egy orosz rakéta megrongálta kijevi nagykövetségét.
A Wind Information adatbázisa szerint Kína utoljára 2020-ban, a pandémia idején regisztrált csökkenést a tárgyi eszközökbe történő beruházásokban.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.