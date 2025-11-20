Kiszivárgott az USA béketerve: Trump olyan ukrán területeket is az oroszoknak adna, amit nem foglaltak el?

Donald Trump új béketerve szerint Oroszország megkapná Kelet-Ukrajna egyes, jelenleg ukrán kézen lévő területeit, cserébe az Egyesült Államok biztonsági garanciákat nyújtana Ukrajnának és Európának a jövőbeli orosz agresszióval szemben - írta meg a Telex.

A 28 pontos javaslat értelmében Oroszország teljes ellenőrzést szerezne Luhanszk és Donyeck (együttesen Donbász) felett, annak ellenére, hogy Ukrajna jelenleg a terület 14,5 százalékát még birtokolja. Az Axios információi szerint a tervben szerepel, hogy az ukrán kivonulás után ezek a területek demilitarizált övezetté válnának, ahol Oroszország nem állomásoztathatna katonai erőket.

Herszon és Zaporizzsja régiókban a jelenlegi frontvonalak nagyrészt változatlanok maradnának, bizonyos területeket azonban Oroszország a tárgyalások függvényében visszaadna Ukrajnának.

A terv szerint az Egyesült Államok és szövetségesei elismernék a Krímet és a Donbászt orosz területként, de Ukrajnát erre nem köteleznék. Egy ukrán tisztviselő állítása szerint a javaslat korlátozná az ukrán hadsereg méretét és a hosszú hatótávolságú fegyverek használatát, cserébe az amerikai biztonsági garanciákért, bár ezek pontos tartalma egyelőre nem ismert.

Trump megbízottjai szerint a terv mögött az a megfontolás áll, hogy a háború folytatódása esetén Ukrajna valószínűleg így is elveszítené ezeket a területeket.