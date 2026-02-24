2026. február 24. kedd Mátyás
Koldus keze kevés érmével. A szegénység fogalma . Egy nyugdíjas idős ember tart érméket a fa asztalon háttérben
Nyugdíj

Ezt rengeteg magyar nem is tudja a nyugdíjszámításról: nagyon sokat bukhatnak, ha ezt elfelejtik

Pénzcentrum
2026. február 24. 16:33

A felsőoktatásban eltöltött évek szolgálati időnek minősülhetnek a nyugdíj megállapításakor, ám a szabályozás jelentősen eltér attól függően, hogy öregségi vagy hozzátartozói ellátásról van-e szó. 

Míg az 1998 előtti tanulmányok automatikusan beleszámítanak az öregségi nyugdíjba, az azt követő időszakok elismeréséhez már külön megállapodás megkötése és járulékfizetés szükséges. Fontos kivétel a nők kedvezményes nyugdíja, ahol ezek az évek egyáltalán nem vehetők figyelembe - írja legújabb hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyugdíjtörvény értelmében a nappali tagozaton folytatott felsőfokú tanulmányok ideje szolgálati időnek minősül, de legfeljebb a képesítés megszerzéséhez szükséges időtartam erejéig. Lényeges különbség azonban, hogy a hozzátartozói nyugellátásoknál – mint az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás vagy a szülői nyugdíj – ez az időszak minden esetben beszámít. Ezzel szemben az öregségi nyugdíj esetében csak az 1998. január 1-je előtt folytatott tanulmányokat veszik figyelembe automatikusan.

A szolgálati idő számításakor a tanulmányi időszak kezdetét magában foglaló hónap első napjától a záró hónap utolsó napjáig tartó időtartamot kell alapul venni. Ez magában foglalja a szemeszterek közötti szüneteket is. Osztott képzés esetén az alapképzés és a mesterképzés ideje egyaránt beszámít. Amennyiben a hallgató intézményt vált, és korábbi vizsgáit elfogadják, az összesített időtartam is érvényesíthető, de kizárólag a képesítéshez előírt hosszúságig. Lényeges korlátozás, hogy több diploma megszerzése esetén is csak az egyik képesítéshez szükséges idő vehető figyelembe.

A külföldi egyetemi évek akkor ismerhetők el szolgálati időként, ha a megszerzett oklevelet Magyarországon honosítják, vagy ha a kinti résztanulmányokat a hazai intézmény beszámította. Külön eljárás nélkül is érvényes az időszak, ha a hallgató magyar állami vagy nemzetközi ösztöndíjjal, illetve államközi egyezmény keretében tanult külföldön.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Az 1998. január 1-je utáni időszakra vonatkozóan a nappali tagozatos tanulmányok már nem keletkeztetnek automatikusan szolgálati időt az öregségi nyugdíjhoz. Aki azt szeretné, hogy ezek az évek is számítsanak, megállapodást köthet a nyugdíjbiztosítási szervekkel. Ez a lehetőség visszamenőleg is nyitva áll az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig bármikor. A szolgálati idő elismerésének feltétele ilyenkor a megállapodás napján érvényes minimálbér 22 százalékának megfelelő nyugdíjjárulék megfizetése.

Kiemelendő szabály, hogy a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíjába ("Nők 40") a felsőfokú tanulmányok ideje semmilyen formában nem számítható be. Ennek oka, hogy ez az időszak nem minősül keresőtevékenységgel járó jogviszonynak, így nem képez jogosultsági időt.
Címlapkép: Getty Images
