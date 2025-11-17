11 587 város adatai alapján megállapítható, hogy egyes helyek egyszerűen alkalmasabbak a kerékpárosok és gyalogosok számára.
Súlyos szabotázsakció Lengyelországban: bomba robbant az Ukrajnába tartó vasútvonalon, ki áll a háttérben?
Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy a Varsó és Lublin közötti vasútvonalon robbanószerkezet robbant fel, amit szabotázsakciónak minősítettek. A történtek szerencsére nem jártak áldozattal, de a vonal fontos az Ukrajnába vezető útvonal szempontjából, írja a Telex.
Sínen felrobbantott robbanószerkezet okozott zavart a Varsó és kelet-lengyelországi Lublin közötti vasútvonalon vasárnap – számolt be Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn.
Tusk közlése szerint a vonalon szabotázs történt, a robbanás egy szakaszon teljesen megsemmisítette a pályát. A Reuters szerint a vonal az Ukrajnába vezető fontos útvonal része.
A miniszterelnök szerint a szabotázs „valószínűleg egy Varsó–Dęblin útvonalon közlekedő vonat felrobbantására irányult”. Hasonló incidensről is érkeztek jelentések keletebbre ugyanazon a vonalon. Tusk hangsúlyozta, hogy a történteket a vasúti infrastruktúra destabilizálására tett kísérletnek tekintik, ami akár vasúti katasztrófához is vezethetett volna.
Sajtóértesülések szerint a másik incidens egy 475 utast szállító személyvonatot érintett a délkelet-lengyelországi Puławy közelében.
Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen.
A brit menekültügyi reform drasztikusan meghosszabbítja a letelepedéshez vezető utat, a státusz ideiglenessé válik, és a támogatások feltételekhez kötöttek.
Megállapodás a háború poklában: 1200 ukrán fogoly térhet haza miközben Kijevet rommá lövik az oroszok
A fogolycsere áttörést jelenthetne, de közben Oroszország minden eddiginél intenzívebben támadja Kijevet és az ukrán infrastruktúrát.
A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.
Az amerikai elnök szombat éjjel az Air Force One fedélzetén erősítette meg, hogy jogi lépéseket tesz a brit közszolgálati műsorszolgáltató ellen.
A szerbiai belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint Zavidince faluban egy 69 éves férfi és 41 éves fia vesztette életét.
A nemzetközi olajpiac azonnal reagált a hírekre, az olaj ára 2 százalékkal emelkedett.
Az influenza elleni védőoltást az NHS minden évben ingyenesen biztosítja
Sokkoló, milyen épületet talált el Oroszország Kijevben: óriási a perpatvar, ennek nagyon nem lesz jó vége
Azerbajdzsán bekérette az orosz nagykövetet, miután egy orosz rakéta megrongálta kijevi nagykövetségét.
A Wind Information adatbázisa szerint Kína utoljára 2020-ban, a pandémia idején regisztrált csökkenést a tárgyi eszközökbe történő beruházásokban.
Trump ügyvédei 1 milliárd dolláros (759 millió font) kártérítéssel fenyegetőztek.
A város több pontján is tüzeket okoztak a lehulló törmelékek.
Feszült üzenetet küldött Berlin Zelenszkijnek: azért ennek még nagyon komoly következményei lehetnek
Friedrich Merz német kancellár arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy korlátozza a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását, és biztosítsa, hogy hazájukban maradjanak annak védelmére.
Küszöbön a világméretű háború? Már az amerikai partoknál is orosz hajó bukkant fel, azonnal reagáltak
Orosz katonai hajót észleltek Hawaii közelében, az amerikai parti őrség azonnal reagált a jelenlétre.
Ezt biztos nem így tervezte Donald Trump: nem kívánt szövetségest találhatott Kínának, a közös ellenség ő lesz
Trump kereskedelmi háborúja Kanadát Kína felé tereli: a két ország vezetői nyolc év után először találkoztak, és a gazdasági együttműködés új lehetőségeit keresik.
Több mint 200 kenyai állampolgár harcolhat Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, gyakran megtévesztő toborzási módszerek áldozataként.
Sokkoló forgatókönyvet vázol fel a cseh elnök az oroszok ellen: ha ez bekövetkezik, ki tudja, mi lesz itt
Petr Pavel szerint Oroszország csak az erőt tiszteli – a cseh elnök radikálisabb NATO-választ sürget a provokációkra.
A 435 tagú testület a republikánusok támogatásával és hat demokrata szavazatával szűk többséget ért el.
