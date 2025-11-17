2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Közelkép vasúti sínek. Alacsony mélységű mező.
Világ

Súlyos szabotázsakció Lengyelországban: bomba robbant az Ukrajnába tartó vasútvonalon, ki áll a háttérben?

Pénzcentrum
2025. november 17. 18:26

Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy a Varsó és Lublin közötti vasútvonalon robbanószerkezet robbant fel, amit szabotázsakciónak minősítettek. A történtek szerencsére nem jártak áldozattal, de a vonal fontos az Ukrajnába vezető útvonal szempontjából, írja a Telex.

Sínen felrobbantott robbanószerkezet okozott zavart a Varsó és kelet-lengyelországi Lublin közötti vasútvonalon vasárnap – számolt be Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn.

Tusk közlése szerint a vonalon szabotázs történt, a robbanás egy szakaszon teljesen megsemmisítette a pályát. A Reuters szerint a vonal az Ukrajnába vezető fontos útvonal része.

A miniszterelnök szerint a szabotázs „valószínűleg egy Varsó–Dęblin útvonalon közlekedő vonat felrobbantására irányult”. Hasonló incidensről is érkeztek jelentések keletebbre ugyanazon a vonalon. Tusk hangsúlyozta, hogy a történteket a vasúti infrastruktúra destabilizálására tett kísérletnek tekintik, ami akár vasúti katasztrófához is vezethetett volna.

Sajtóértesülések szerint a másik incidens egy 475 utast szállító személyvonatot érintett a délkelet-lengyelországi Puławy közelében.
Címlapkép: Getty Images
#vasút #biztonság #robbanás #ukrajna #bomba #világ #infrastruktúra #lengyelország #szabotázs

