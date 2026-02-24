A történelmi amerikai hokis sikert Donald Trump amerikai elnök egy mesterséges intelligenciával generált videóval ünnepelte meg.
Újabb orosz üzletember ellen indított vizsgálatot Putyin: mi lesz a csúcsmilliárdos tech-alapító sorsa?
Oroszország büntetőeljárás részeként vizsgálja a Telegram alapítóját, Pavel Durovot – számolt be róla a Reuters az állami Rossiyskaya Gazeta értesüléseire hivatkozva. A jelentés szerint a nyomozás a „terrorizmus támogatásának” gyanújával indult, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) anyagai alapján.
A beszámoló szerint a hatóságok azt állítják, hogy Durov tevékenységét egy olyan büntetőügy keretében vizsgálják, amely az orosz büntető törvénykönyv terrorizmushoz kapcsolódó rendelkezéseire hivatkozik. Az állami lap úgy fogalmazott, hogy a Telegram vezetőjének lépéseit a terrorista tevékenységek elősegítésének gyanúja miatt elemzik a nyomozás során.
A Reuters szerint Durov egyelőre nem reagált a jelentésre, miközben a Telegram az elmúlt napokban több orosz vádat is visszautasított. A platform korábban tagadta, hogy a szolgáltatás a bűnözés vagy külföldi hírszerző szervek eszköze lenne, és azt is vitatta, hogy nem működne együtt a hatóságokkal.
Az ügy hátterében a Telegram és az orosz hatóságok közötti egyre feszültebb viszony áll. Moszkva régóta bírálja az üzenetküldő alkalmazást a tartalomszabályozás és az együttműködés hiánya miatt, és többször felmerült, hogy a platformot bűnözők, radikális csoportok vagy külföldi szereplők is használhatják.
A Reuters által idézett források szerint a Telegram világszerte több mint egymilliárd felhasználóval rendelkezik, és Oroszországban is széles körben használják, ami különösen érzékennyé teszi a hatóságok számára a platform működését. A vizsgálat egyben annak a szélesebb törekvésnek a része lehet, hogy Moszkva nagyobb kontrollt szerezzen a digitális kommunikációs csatornák felett.
Ma reggel szolgáltatáskiesés történt a Simple alkalmazásban, amely miatt több funkció is átmenetileg elérhetetlenné vált.
Az egyik legérdekesebb funkció a beépített arcfelismerő rendszer, amely az Apple Face ID technológiájához hasonló elven működhet.
Óriási átalakulás jöhet a hazai kiskereskedelemben: ez lehet a kkv-k csodafegyvere - retteghet a Lidl, Aldi, Penny?
Látványos eredményeket hozott a kiskereskedelmi szektorban zajló digitális átállás.
Egyre erősebbek a párhuzamok a kilencvenes évek dohányipari perei és a közösségi média ellen jelenleg zajló eljárások között.
A feltöltőkártyás felhasználók átlagosan havi 28 perc hanghívást indítanak, ami csupán tizede a havidíjasok átlagos hívásforgalmának.
Az eset rávilágít azokra a kockázatokra, amelyekkel a technológiai cégeknek kell szembenézniük, amikor saját AI-eszközeiket integrálják az éles infrastruktúra üzemeltetésébe.
Nagyarányú vezetőváltás zajlik a Microsoft játéküzletágánál.
Te is használsz ChatGPT-t? Most közölték róla, ilyen reklámokkal lesz tele hamarosan - sokan nem fognak örülni
A ChatGPT jelenleg a világ egyik leglátogatottabb weboldala.
Az Internet Hotline a digitális védőháló részeként elsősorban az interneten elérhető konkrét tartalmak, és az azokra mutató pontos hivatkozások ismeretében tud segítséget nyújtani az áldozatoknak.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
A legtöbb kibertámadás ma már nem úgy kezdődik, hogy a hackerek egy ritka technikai hibát keresnek egy programban.
A Malibu 2 kódnevű eszköz egészségügyi és AI-funkciókat kaphat, de kemény verseny vár rá.
Bár a DÁP fejlesztői már tavaly áprilisban bejelentették, hogy kijavították a külföldi telefonszámokkal kapcsolatos hibát, a probléma továbbra is fennáll.
A szakember kiemelte, hogy a mai nyelvtanulók komolyabban veszik a tanulást, mint a korábbi generációk.
A Nobel-díjas kutató a 169. helyen végzett, Jeff Bezos és Bill Gates társaságában szerepel a rangsorban.
Elképesztő újdonságok az Apple-től: olyan eszközök jönnek, amelyek megváltoztathatják a mindennapjainkat
Az Apple is AI-forradalmat indít: új AirPods és okosszemüveg is érkezik majd az iPhone felhasználóknak.
A felhasználókat már most figyelmeztető üzenet fogadja a belépéskor, amely szerint a webes felület a megadott dátum után nem lesz elérhető.
A gyanú szerint a szóban forgó platformok mesterséges intelligenciával generált, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló anyagokat terjesztenek.
Ez az elrendezés ellentmond a galaxisunkban és saját naprendszerünkben is megfigyelhető mintának.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-