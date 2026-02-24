Újabb orosz üzletember ellen indított vizsgálatot Putyin: mi lesz a csúcsmilliárdos tech-alapító sorsa?

Oroszország büntetőeljárás részeként vizsgálja a Telegram alapítóját, Pavel Durovot – számolt be róla a Reuters az állami Rossiyskaya Gazeta értesüléseire hivatkozva. A jelentés szerint a nyomozás a „terrorizmus támogatásának” gyanújával indult, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) anyagai alapján.

A beszámoló szerint a hatóságok azt állítják, hogy Durov tevékenységét egy olyan büntetőügy keretében vizsgálják, amely az orosz büntető törvénykönyv terrorizmushoz kapcsolódó rendelkezéseire hivatkozik. Az állami lap úgy fogalmazott, hogy a Telegram vezetőjének lépéseit a terrorista tevékenységek elősegítésének gyanúja miatt elemzik a nyomozás során.

A Reuters szerint Durov egyelőre nem reagált a jelentésre, miközben a Telegram az elmúlt napokban több orosz vádat is visszautasított. A platform korábban tagadta, hogy a szolgáltatás a bűnözés vagy külföldi hírszerző szervek eszköze lenne, és azt is vitatta, hogy nem működne együtt a hatóságokkal.

Az ügy hátterében a Telegram és az orosz hatóságok közötti egyre feszültebb viszony áll. Moszkva régóta bírálja az üzenetküldő alkalmazást a tartalomszabályozás és az együttműködés hiánya miatt, és többször felmerült, hogy a platformot bűnözők, radikális csoportok vagy külföldi szereplők is használhatják.

A Reuters által idézett források szerint a Telegram világszerte több mint egymilliárd felhasználóval rendelkezik, és Oroszországban is széles körben használják, ami különösen érzékennyé teszi a hatóságok számára a platform működését. A vizsgálat egyben annak a szélesebb törekvésnek a része lehet, hogy Moszkva nagyobb kontrollt szerezzen a digitális kommunikációs csatornák felett.