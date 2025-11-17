Most érkezett! Száz vadiúj szuperfegyverhez jut Ukrajna hamarosan: meglepő ország a beszállító

Ukrajna 100 Rafale vadászgépet szerez be Franciaországtól a következő 10 évben, jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök párizsi látogatása során - tudósított a Reuters.

Zelenszkij hétfőn Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott tárgyalásokat, miközben Ukrajna fokozott orosz drón- és rakétatámadásokkal néz szembe, és Moszkva területi előretörésről számolt be a zaporizzsjai régióban.

"Ez lesz a legnagyobb légvédelem, a világ egyik legnagyobbja" - nyilatkozta Zelenszkij, miután aláírta a szándéknyilatkozatot Macronnal a Villacoublay katonai repülőtéren egy Rafale vadászgép előtt.

Az Elysée-palota megerősítette, hogy a megállapodás 100 Rafale vadászgépre vonatkozik, és emellett légvédelmi rendszereket, bombákat és drónokat is tartalmaz. A bejelentés hatására a Dassault részvényei 7,4%-kal emelkedtek.

A szándéknyilatkozat politikai elkötelezettséget jelent, nem pedig konkrét vásárlási szerződést. A finanszírozást uniós programokból és a befagyasztott orosz vagyoneszközökből tervezik megoldani, bár utóbbiról az EU még nem hozott végleges döntést.

A fejlett Rafale vadászgépek üzemeltetése időbe telik majd a pilóták számára szükséges alapos kiképzés miatt. Franciaország célja, hogy "a francia fegyveripari kiválóságot Ukrajna védelmének szolgálatába állítsa".

Macron korábban ígéretet tett Mirage vadászgépek és Aster 30 föld-levegő rakéták szállítására is. A francia elnök egy olyan, mintegy 30 országból álló koalíció létrehozását szorgalmazza Nagy-Britanniával együtt, amely hajlandó lenne csapatokat és eszközöket küldeni Ukrajnába vagy annak nyugati határaihoz, amint békemegállapodás születik Oroszországgal.

A látogatás során Zelenszkij részt vett különböző gyártók, köztük a Dassault tájékoztatóján, délután pedig egy külön fórumon ukrán és francia dróngyártó cégek találkoztak, hogy megvitassák az együttműködési lehetőségeket.

