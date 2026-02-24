Itt a bejelentés: több mint egy év után változott az alapkamat, így döntött a Monetáris Tanács ×

2024 óta most először változott a jegybanki alapkamat, a Monetáris Tanács 6,25 százalékra vitte le az értéket.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a piaci várakozásokkal összhangban 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte a jegybanki alapkamatot keddi ülésén. A jegybank bejelentése alapján a kamatcsökkentés a kamatfolyosó széleit is érintette: az egynapos betéti kamat 5,25 százalékra, míg az egynapos fedezett hitel kamata 7,25 százalékra csökkent.

A mostani lazítás fordulatot jelez a januári döntéshez képest, amikor a testület még egyhangúlag a kamatok szinten tartása mellett szavazott.

A jegybanki alapkamat küzel másfél éve változatlan volt, utoljára 2024-ben nyúltak hozzá. Az elemzői várakozásokkal egybehangzó döntés született: a szakértők egyöntetően úgy gondolták, hogy az év végéig várt 5,50 százalékos szint eléréséhez a jegybank most kezd majd neki a kamatcsökkentési ciklusnak.

címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA