Itt a bejelentés: több mint egy év után változott az alapkamat, így döntött a Monetáris Tanács ×

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a piaci várakozásokkal összhangban 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte a jegybanki alapkamatot keddi ülésén. A jegybank bejelentése alapján a kamatcsökkentés a kamatfolyosó széleit is érintette: az egynapos betéti kamat 5,25 százalékra, míg az egynapos fedezett hitel kamata 7,25 százalékra csökkent.
A mostani lazítás fordulatot jelez a januári döntéshez képest, amikor a testület még egyhangúlag a kamatok szinten tartása mellett szavazott.
A jegybanki alapkamat küzel másfél éve változatlan volt, utoljára 2024-ben nyúltak hozzá. Az elemzői várakozásokkal egybehangzó döntés született: a szakértők egyöntetően úgy gondolták, hogy az év végéig várt 5,50 százalékos szint eléréséhez a jegybank most kezd majd neki a kamatcsökkentési ciklusnak.
