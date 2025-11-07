2025. november 7. péntek Rezső
Globális felmelegedés a naptól és az égéstől, Hőhullám forró nap, Klímaváltozás, Hőhullám forró nap, Hőguta, hőguta
Világ

Forróbb, mint valaha: újabb rekordot döntött a Föld hőmérséklete, küszöbön a katasztrófa

Pénzcentrum
2025. november 7. 14:48

2025 októbere a harmadik legmelegebb október volt a globális mérések történetében az EU Copernicus Klímaváltozási Szolgálatának (C3S) adatai szerint.  

A hónap átlagos felszíni léghőmérséklete 15,14°C volt, ami 0,70°C-kal haladta meg az 1991-2020 közötti októberi átlagot az ERA5 adatbázis szerint. A Copernicus előrejelzése alapján 2025 szinte biztosan a második vagy harmadik legmelegebb év lesz a mérések kezdete óta, esetleg holtversenyben 2023-mal, a jelenlegi második legmelegebb évvel, és elmaradva a rekordot tartó 2024-től - írja az Euronews.

A szakértők szerint az eredmények a "klímaváltozás gyorsuló ütemét" tükrözik, amelyet a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből származó, hőt csapdába ejtő üvegházhatású gázok okoznak. A globális felmelegedés emellett csökkenti az alacsony szintű felhőborítást is, ami tovább emeli a hőmérsékletet.

2025 októbere mindössze 0,16°C-kal volt hűvösebb, mint a valaha mért legmelegebb október 2023-ban, és 0,11°C-kal hűvösebb, mint 2024 októbere. A hónap 1,55°C-kal haladta meg az 1850-1900 közötti, iparosodás előtti időszak becsült átlagát, így ez az első hónap 2025 áprilisa óta, amikor a hőmérséklet meghaladta az 1,50°C-os küszöböt.

Bár 2025 önmagában valószínűleg nem éri el az 1,5°C-os emelkedést az iparosodás előtti szinthez képest, a 2023-2025 közötti időszak átlaghőmérséklete várhatóan meghaladja ezt az értéket. A Copernicus szerint ez lenne az első olyan hároméves időszak a műszeres mérések kezdete óta, amely átlépi ezt a határt.

"Most vagyunk abban az évtizedben, amikor az 1,5°C-os határ átlépése valószínűvé válik, ami kiemeli a klímaváltozás gyorsuló ütemét és a sürgős cselekvés szükségességét" – nyilatkozta Samantha Burgess, a Copernicus klímastratégiai vezetője.

Európában az októberi átlaghőmérséklet 10,19°C volt, ami 0,60°C-kal haladta meg az 1991-2020 közötti átlagot, de nem került be a tíz legmelegebb október közé. A legjelentősebb átlag feletti hőmérsékleteket Fennoskandiában és az Ibériai-félsziget déli részén mérték, míg Délkelet-Európában átlag alatti értékeket regisztráltak.

A globális tengeri felszíni hőmérséklet (SST) 2025 októberében 20,54°C volt a sarkvidékek kivételével, ami a harmadik legmagasabb érték a hónap történetében. Az Északi-Csendes-óceán nagy része továbbra is jelentősen átlag feletti hőmérsékleteket mutatott, míg a központi és keleti egyenlítői Csendes-óceánon az értékek közel voltak az átlaghoz vagy az alatt maradtak, ami gyenge La Niña-feltételek kialakulására utal.

Az Északi-sarkvidéken a tengeri jég kiterjedése októberben 12 százalékkal maradt el az átlagtól, ami a nyolcadik legalacsonyabb érték a hónap történetében. Az Antarktisz körüli tengeri jég kiterjedése pedig a harmadik legalacsonyabb volt októberben, 6 százalékkal az átlag alatt.
Címlapkép: Getty Images
