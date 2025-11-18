Súlyos üzenetet küldött a politikusoknak XIV. Leó pápa: ilyet nem gyakran mond egyházfő, lesz foganatja?

XIV. Leó pápa hétfőn bírálta a politikai akarat hiányát a klímaválság kezelésében. A videóüzenet az ENSZ brazíliai klímakonferenciájának utolsó hetére készült.

A pápa szerint a párizsi megállapodás működő keretet ad, de a világ nem reagál elég gyorsan. Emlékeztetett arra is, hogy hazája az előző amerikai kormány alatt kilépett az egyezményből.

A pápa a globális éghajlati hatásokra is figyelmeztetett. Az árvizek, az aszályok, a viharok és a szélsőséges hőség szerinte már minden kontinensen érezhetők. A változások következményei világszerte emberek millióit érintik. A COP30 mintegy 200 ország képviselőinek tárgyalásait kíséri.

A cél a globális felmelegedés lassítása és az 1,5 Celsius-fokos határ megtartása. A pápa nagyobb ambíciót és gyorsabb lépéseket sürgetett. Úgy fogalmazott, hogy a teremtett világ védelme minden ember felelőssége.