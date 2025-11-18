2025. november 18. kedd Jenő
8 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Róma, Olaszországâ 2025. május 08:XIV. Leó pápa először jelenik meg a nyilvánosság előtt. pope leo
Világ

Súlyos üzenetet küldött a politikusoknak XIV. Leó pápa: ilyet nem gyakran mond egyházfő, lesz foganatja?

Pénzcentrum
2025. november 18. 12:01

XIV. Leó pápa hétfőn bírálta a politikai akarat hiányát a klímaválság kezelésében. A videóüzenet az ENSZ brazíliai klímakonferenciájának utolsó hetére készült.

A pápa szerint a párizsi megállapodás működő keretet ad, de a világ nem reagál elég gyorsan. Emlékeztetett arra is, hogy hazája az előző amerikai kormány alatt kilépett az egyezményből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pápa a globális éghajlati hatásokra is figyelmeztetett. Az árvizek, az aszályok, a viharok és a szélsőséges hőség szerinte már minden kontinensen érezhetők. A változások következményei világszerte emberek millióit érintik. A COP30 mintegy 200 ország képviselőinek tárgyalásait kíséri.

Kapcsolódó cikkeink:

A cél a globális felmelegedés lassítása és az 1,5 Celsius-fokos határ megtartása. A pápa nagyobb ambíciót és gyorsabb lépéseket sürgetett. Úgy fogalmazott, hogy a teremtett világ védelme minden ember felelőssége.
Címlapkép: Getty Images
#árvíz #ensz #klímaváltozás #párizs #világ #brazília #aszály #globális felmelegedés #klímaválság #XIV. Leó pápa #brazil

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:13
12:01
11:55
11:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 18.
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
2025. november 17.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
2025. november 17.
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Forr a levegő Európa felett: elfogtak egy orosz gépet!
2
2 hete
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
3
2 hete
Kiszivárgott Vlagyimir Putyin titkos terve: sosem látott menekülthullámot idézne elő Európában
4
1 hete
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
5
2 hete
Rendkívüli! Izlandon kellett leszállnia Orbán Viktor Washingtonba tartó gépének: mi történhetett?
PÉNZÜGYI KISOKOS
SWIFT
A SWIFT kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik. A nemzetközi átutalást indító banknál a kedvezményezett bankjának SWIFT kódját kell megadni

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 12:13
A Big Mac‑index lebuktatta Trumpot: Amerika elképesztő ütemben drágul, hiába ígérgetnek fűt-fát
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 11:55
Friss! Óriási bejelentést tett a Wizz Air: újabb elképesztő úti célokba repülhetnek a magyar utasok
Agrárszektor  |  2025. november 18. 11:28
Hihetetlen dolog derült ki ezekről a madarakról: a kutatók is meglepődtek