A dán állami postaszolgálat, a PostNord az év végén megszünteti levélkézbesítési szolgáltatását, miután a digitalizáció hatására drámaian visszaesett a levélforgalom.
Meglepő, hova tart XIV. Leó pápa az első külföldi útján: mire készül az egyházfő?
XIV. Leó pápa idén később Libanonba látogathat, ami első külföldi útja lenne májusi megválasztása óta. A Vatikán jelenleg vizsgálja az utazás lehetőségét, de a hivatalos dátumokat még nem jelentették be- számolt be a BBC.
Paul Sayah érsek, Libanon legmagasabb rangú katolikus vezetőjének helyettese a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a Vatikán tanulmányozza az utazást, de az egyház még várja a hivatalos időpontokat. A látogatás jelentős esemény lenne az első amerikai pápa számára, aki többször is békére szólított fel a Közel-Keleten és a vallások közötti együttélés fontosságát hangsúlyozta. "Libanon egy multikulturális, többvallású ország és a párbeszéd helyszíne"- mondta Sayah püspök. "Ez az egyik ritka környezet, ahol muszlimok és keresztények együtt élnek és tisztelik egymást... így üzenetet küld a régiónak."
A korai pápai utak gyakran meghatározzák egy pontifikátus hangvételét. Az elmúlt évtizedekben a külföldi utazások központi szerepet kaptak a pápaság során, lehetővé téve a pápák számára, hogy kapcsolatot teremtsenek a világ katolikusaival, terjesszék üzenetüket és diplomáciai tevékenységet folytassanak. Libanon, ahol több mint kétmillió katolikus él és vallási sokszínűségéről ismert, régóta szimbolikus jelentőséggel bír az egyház számára. Egy pápai látogatás Leót közel helyezné a gázai háborúhoz és a tágabb izraeli-palesztin konfliktushoz.
Ha a pápa hozzáadja hangját és aggodalmát, valószínűleg lesz némi hatása
- vélekedett Sayah püspök. Leó pápa már felhívta a figyelmet a más vallásokkal való kapcsolatfelvételre. Megválasztása után egyik első találkozója egy vallásközi delegációval volt, ahol méltatta a "kereszténység zsidó gyökereit" és tiszteletét fejezte ki a katolikusok és muszlimok közötti "növekvő párbeszéd és testvériség iránt". Többször is arra buzdította a keresztényeket, zsidókat és muszlimokat, hogy "mondjanak nemet a háborúra és igent a békére".
Ha az út megvalósul, II. János Pál és XVI. Benedek látogatásait követné, akikre a béke és a vallási együttélés üzeneteiért emlékeznek. Korábban ebben a hónapban Leó pápa megemlékezett a bejrúti kikötői robbanás ötödik évfordulójáról, amely 200 ember halálát okozta és milliárdos károkat. "A szeretett és szenvedő Libanon továbbra is imáink középpontjában áll"- mondta.
Egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket - véli Csehország elnöke.
A támadás különösen aggasztó, mivel Munkács légvonalban mindössze 30 kilométerre található a magyar határtól.
Washingtonban túlzottan optimista a hangulat, miután európai vezetők és Volodimir Zelenszkij közösen keresték a kiutat a több mint három éve zajló háborúból.
Trump korábban bejelentette, hogy vezetői szintű tárgyalásokat kezdeményez Oroszország és Ukrajna között.
Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleg nem akar megállapodást kötni az ukrajnai háború befejezéséről,
Oroszország csak akkor köthet hosszú távú békemegállapodást Ukrajnával, ha biztosítják az orosz biztonsági érdekeket és az oroszajkú kisebbség jogait.
Számos kérdés továbbra is megválaszolatlan az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban.
Az olajárak estek, mivel a befektetők mérlegelik annak lehetőségét, hogy a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról az orosz nyersolajra vonatkozó szankciók feloldásához vezethetnek.
Oroszország nagyszabású dróntámadást hajtott végre Kremenchuk városa ellen.
A Barátság kőolajvezeték hétfői támadás miatti leállása után folyamatban van a helyreállítás a Mol közlése szerint.
Véget ért Donald Trump ukrajnai rendezéről tartott megbeszélése az európai vezetőkkel a Fehér Ház keleti termében
