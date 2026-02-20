A Pénzcentrum 2026. február 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális hóvihar tarol ebben az országrészben: 30 centi hó és 75 kilométeres szél sem kizárt + Videó
Megjött a beígért mediterrán ciklon, február 20-ra az ország nyugati és déli részét már vastag hótakaró borítja. A pénteki időjárás ráadásul tovább ronthat a helyzeten: a prognózisok szerint újabb csapadék, erős szél és helyenként hófúvás is jöhet.
Újra lecsapott a tél: csütörtökön eső és intenzív havazás érkezett, pénteken pedig tovább erősödik a hidegfront hatása. Február 20-án több helyen akár 20–30 centiméter friss hó is hullhat, miközben viharos szél és helyenként ónos eső is nehezítheti a közlekedést. Az éjszakai havazás Vas megyében reggelre havas, csúszós utakat és komoly közlekedési fennakadásokat okozott.
Az Útinform péntek reggeli közlése szerint a Dunántúlon csapadékos az idő, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyék térségében intenzíven havazik, Győr és Csorna térségében havas eső esik. A Dunántúl más területein eső-szemerkélő eső esik. A Dunától keletre nagyrészt csapadékmentes az idő. A gyorsforgalmi, valamint a fő és mellékutak burkolata a délkeleti területeken még száraz, másutt többnyire vizes-nedves, illetve sónedves.
Az időkép információi szerint a havazás határa reggel nagyjából a Hegyeshalom-Veszprém-Zalaegerszeg háromszögben húzódik, ettől dél és kelet felé haladva havas eső, majd egyre inkább eső jellemző. Később viszont fordulni fog a kocka és ahogy elkezd beáramlani a hidegebb levegő, egyre inkább havazás fogja váltani az esőt. Az éjszaka abszolút havas nyertese az Alpokalja lett, Sopronban közel 30 centi hó esett, Kőszegen szintén ennyit mért észlelőnk:
Közlekedési káosz Vas megyében - sok a pályaelhagyásos baleset
Vas megyében a havazás és az erős szél miatt több helyen nehéz a közlekedés, a helyi meteorológusok adatai alapján Kőszegen már több mint 27 cm hó gyűlt össze a reggeli órákban.
- Sárvár térségében a 84-es főút teljes hosszában útlezárás van, mert egy kamion keresztbe fordult.
A Horvátzsidány felé vezető úton kidőlt fa torlaszolja az utat.
- Kőszegen egy busz villanyoszlopnak csúszott – személyi sérülés nem történt, de a Gyöngyös utcában teljes útzár van, és egy másik busz is elakadt.
- Szombathelyen a belvárosi főutak sem lettek teljesen hómentesek, a reggeli csúcsforgalomban több kisebb baleset és koccanásos baleset történt.
- Vasvár és Pápa térségében havas eső-hó váltakozik, ami még csúszósabbá teszi az utakat.
- A látási viszonyok Lenti, Körmend és Szombathely térségében jelentősen gyengülnek, helyenként 100–300 méterre csökkenhet a beláthatóság.
Áramkimaradások
Velem községben (Vas megye) áramszünet miatt a szolgáltatás szünetel középfeszültségi hiba miatt; az E.ON munkatársai a reggeli órákban várható helyreállítást ígérik.
Több megyében, ahol a havazás mellett havas eső és erős szél is jelen van, a közműveket és a helyi közlekedést is komoly kihívások érik.
Iskolásokat is hazaküldik
Az időjárás az oktatásban is fennakadásokat okoz: hivatalos iskolabezárást egyelőre nem jelentettek be, ugyanakkor információink szerint több szombathelyi középiskolában hazaküldik a diákokat. Van olyan intézmény, ahol elmaradnak az órák, és pénteken nem tartanak tanítást a rendkívüli helyzet miatt.
A vonatok és buszjáratok késnek
A MÁV és a buszközlekedés tájékoztatása szerint a téli útviszonyok miatt több távolsági buszjárat késik vagy kimarad, különösen a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében. Győr-Moson-Sopron és Vas megyében a buszjáratoknál 10 percnél nagyobb késések is előfordulnak. Olvasói beszámolók szerint egyes vonatok, például a Bük–Szombathely viszonylatban, több mint egy órás késéssel közlekednek.
Figyelem! A Magyar Rendőrség és a HungaroMet hivatalos tájékoztatása szerint 19 vármegyében adtak ki narancssárga riasztást intenzív havazás miatt. A narancs figyelmeztetés azt jelenti, hogy helyenként 20 cm-nél több friss hó is leeshet, amely jelentősen rontja az úthálózat és a vasút állapotát, és fokozott óvatosságot ír elő a közlekedőknek.
A zord téli időjárás péntek reggel megbénította a közlekedést Ausztriában: ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér forgalma, és lezárták a főváros környéki A21-es autópályat is.
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az idei téli szezon legintenzívebb havazása várható a Mátrában.
A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat.
Csütörtökön és pénteken hazánkba ér a mediterrán ciklon, a hó mennyisége azonban még kiszámíthatatlan.
Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de késő estére akár -3 fokig is lehűlhet a levegő.
Az előrejelzések szerint a nap nagy részében felhős vagy erősen felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig a februári átlagnak megfelelő tartományban alakul.
Már látni, jön a brutál fordulat az időjárásban: megismétlődhet a március 15-i óriási hókatasztrófa?
