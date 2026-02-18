2026. február 18. szerda Bernadett
Washington, DC, USA - 2025. augusztus 26: Fehér Ház, az Amerikai Egyesült Államok elnökének rezidenciája.
Világ

Meglepő kijelentést tett az amerikai nagykövet: ezt mondta Rubio budapesti látogatásáról

Pénzcentrum
2026. február 18. 14:42

A Trump-kormányzat segített az európaiaknak „felébredni" – jelentette ki Andrew Puzder, az Egyesült Államok EU-hoz delegált nagykövete. A diplomata elismerően nyilatkozott Marco Rubio külügyminiszter müncheni biztonsági konferencián elmondott beszédéről, amelyben a politikus szorosabb transzatlanti együttműködést sürgetett - számolt be az euronews.

Puzder az Euronews szerdai műsorában úgy fogalmazott: egy nagy formátumú diplomata ismertetőjegye, hogy ki meri mondani azt, amit az embereknek hallaniuk kell, még ha nem is akarják. A nagykövet szerint az európai közönség ezúttal nagyon nyitott volt, Rubiót pedig állva tapsolták meg. Ez éles ellentétben állt JD Vance alelnök egy évvel korábbi, ugyanott elmondott beszédének fogadtatásával, amelyet az európai szövetségesek akkor ellenségesnek és barátságtalannak ítéltek.

Puzder a migrációs politikában is „előrelépést" üdvözölt, mivel látásmódja szerint az EU álláspontja jelentősen közeledett az amerikaihoz. A nagykövet úgy véli, a fő problémát a tömeges bevándorlás hatásai jelentik: „Az elmúlt évtizedben tömegek érkeztek a kontinensre, a reakció pedig nem volt pozitív." Arra a felvetésre, hogy az EU-ba érkező migránsok száma a korábbi évekhez képest csökkent, Puzder azt válaszolta: Rubio a korábbi hullámok utóhatásairól és az abból fakadó „civilizációs kihívásról" beszélt.

A nagykövet az európai kontinens kulcsproblémái között említette a klímapolitika reálgazdaságra, valamint az egy főre jutó GDP-re gyakorolt hatását is.

Rubio európai körútja München mellett Szlovákiába és Magyarországra is vezetett, amely államokat Trump két legközelebbi EU-n belüli szövetségesének tartanak. Az Orbán Viktornál tett látogatás – tekintettel a közelgő áprilisi választásokra – aggodalmakat váltott ki az esetleges amerikai beavatkozás miatt. Puzder ezt határozottan elutasította. „Teljes joggal látogatott Budapestre. Magyarország az Egyesült Államok szövetségese és az Európai Unió tagja" – hangsúlyozta a nagykövet.
Címlapkép: Getty Images
