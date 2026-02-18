Meglepő kijelentést tett az amerikai nagykövet: ezt mondta Rubio budapesti látogatásáról

Ukrajna szankciócsomagot léptetett életbe Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ellen, mivel aktívan közreműködik az Oroszország által folytatott háborúban.
A Trump-kormányzat segített az európaiaknak „felébredni" – jelentette ki Andrew Puzder, az Egyesült Államok EU-hoz delegált nagykövete. A diplomata elismerően nyilatkozott Marco Rubio külügyminiszter müncheni biztonsági konferencián elmondott beszédéről, amelyben a politikus szorosabb transzatlanti együttműködést sürgetett - számolt be az euronews.
Puzder az Euronews szerdai műsorában úgy fogalmazott: egy nagy formátumú diplomata ismertetőjegye, hogy ki meri mondani azt, amit az embereknek hallaniuk kell, még ha nem is akarják. A nagykövet szerint az európai közönség ezúttal nagyon nyitott volt, Rubiót pedig állva tapsolták meg. Ez éles ellentétben állt JD Vance alelnök egy évvel korábbi, ugyanott elmondott beszédének fogadtatásával, amelyet az európai szövetségesek akkor ellenségesnek és barátságtalannak ítéltek.
Puzder a migrációs politikában is „előrelépést" üdvözölt, mivel látásmódja szerint az EU álláspontja jelentősen közeledett az amerikaihoz. A nagykövet úgy véli, a fő problémát a tömeges bevándorlás hatásai jelentik: „Az elmúlt évtizedben tömegek érkeztek a kontinensre, a reakció pedig nem volt pozitív." Arra a felvetésre, hogy az EU-ba érkező migránsok száma a korábbi évekhez képest csökkent, Puzder azt válaszolta: Rubio a korábbi hullámok utóhatásairól és az abból fakadó „civilizációs kihívásról" beszélt.
A nagykövet az európai kontinens kulcsproblémái között említette a klímapolitika reálgazdaságra, valamint az egy főre jutó GDP-re gyakorolt hatását is.
Rubio európai körútja München mellett Szlovákiába és Magyarországra is vezetett, amely államokat Trump két legközelebbi EU-n belüli szövetségesének tartanak. Az Orbán Viktornál tett látogatás – tekintettel a közelgő áprilisi választásokra – aggodalmakat váltott ki az esetleges amerikai beavatkozás miatt. Puzder ezt határozottan elutasította. „Teljes joggal látogatott Budapestre. Magyarország az Egyesült Államok szövetségese és az Európai Unió tagja" – hangsúlyozta a nagykövet.
Az Egyesült Államok közvetítésével zajló ukrán–orosz béketárgyalások második napja kezdődött meg szerdán Genfben.
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint jelentős eredményeket hozott az orosz–ukrán konfliktus rendezése érdekében zajló genfi béketárgyalások első fordulója.
Szigorúbb határellenőrzések és egyre több hazatérő: csökken a bevándorlók száma Németországban és az EU-ban.
A 2030-ig tartó bevándorlás várhatóan jelentősen alacsonyabb lesz a korábban előrejelzettnél.
Kreml-közeli források szerint az ukrajnai konfliktus rendezéséről folytatandó tárgyalásokra kijelölt orosz főtárgyaló zárt körben rendkívüli kijelentéseket tett.
Genfben ma megkezdődik az iráni–amerikai tárgyalások második fordulója, amelynek középpontjában Irán nukleáris programja és az amerikai szankciók esetleges feloldása áll.
Az orosz erők Starlink-hozzáférésének blokkolása is szerepet játszhatott a gyors ukrán előretörésben.
Svájcban folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével.
Robert Fico miniszterelnök szerint a bővítéssel az ország csökkenthetné ráutaltságát a szomszédos államok által nyújtott légtérvédelmi segítségre.
Az amerikai elnök szerint a Béketanács "korlátlan lehetőségekkel bír", és a jövőben akár az ENSZ szerepét is átveheti.
Döbbenet: mutációt találtak a csernobili katasztrófa áldozatainak utódainál - ez sokaknak vészjósló hír
A statisztikai korrekciók elvégzése után is szignifikáns maradt a különbség a csoportok között.
Döbbenetes új részletek derültek ki Alekszej Navalnij haláláról: óriási a felháborodás, újabb szankciók jöhetnek
Az öt európai ország a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél jelentette fel a Kremlt.
Az SPD új alapprogram kidolgozásán dolgozik, amelyben az egészségpolitikát is újragondolnák.
Az ukrán delegáció már elindult Svájcba, ahol a béketárgyalás következő fordulójára fog sor kerülni.
A háttérben zajló katonai tervezés jelentősen növeli a feszültséget a már amúgy is érzékeny amerikai–iráni viszonyban.
A NASA kutatói olyan szerves molekulákat azonosítottak a Marson.
Az Arctic Sentry missziót valós védelmi képességekkel kellene megerősíteni, elsősorban Grönland védelmének fokozása érdekében.
