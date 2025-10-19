A hadsereg közlése szerint a Hamász fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket.
Megszólalt a pápa a háborúról és békéről: ezt kérte a politikai felelősöktől
A háború adja át a helyét a békének! - hangoztatta XIV. Leó pápa vasárnap a Szent Péter téren, ahol hét új szentet avatott, közöttük Venezuela, illetve Pápua Új-Guinea első szentjét. XIV. Leó pápa azonnali tűzszünetet, párbeszédet és békét szorgalmazott a Szentföldön, Ukrajnában és a világ összes konfliktus sújtotta térségében.
Bölcsességet és kitartást kért a politikai felelősöktől, valamint az igazságos és tartós béke megteremtésére szólította fel őket. Kiemelte Mianmart, ahol szavai szerint folyamatos a fegyveres harc, a légitámadások civilek és polgári létesítmények ellen is. Az egyházfő együttérzéséről biztosította azokat, akiket erőszak, bizonytalanság és nehézség sújt.
A májusban megválasztott pápa most második alkalommal vezetett szentté avatást a több mint hetvenezer hívővel teli Szent Péter téren. A hét új szent többsége a XIX. század végén, a XX. század első felében élt: az egyház új szentje lett Malojan Ignác örmény katolikus érsek, Vincenza Maria Poloni, a Veronai Irgalmasnővérek alapítója, María Carmen Rendiles Martínez, a Jézus Szolgálói Kongregáció alapítója, Maria Troncatti, a Segítő Szűz Mária Leányai kongregáció tagja, Bartolo Longo, a pompeji Mária-kegyhely alapítója, a szegények orvosaként ismert José Gregorio Hernández Cisneros, aki Venezuela és Peter To Rot világi hitoktató, vértanú, aki Pápua Új-Guinea első szentje.
A pápa hangoztatta, hogy az új szentek "nem feltétlenül hősök vagy valamilyen eszmény védelmezői, hanem hiteles férfiak és nők". Úgy vélte, hit nélkül még a jelentős anyagi, kulturális, tudományos és művészi javak is elveszítik értelmüket. A szertartáson Örményország és Venezuela delegációval képviseltette magát.
Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, az elnök nem tudna Budapestre jutni anélkül, hogy átrepülne NATO-légtereken vagy ICC-tagországok fölött.
Ilyen lezárásokat hoz a Putyin-Trump találkozó Budapesten: alig lehet majd moccanni a békecsúcs alatt a városban?
Vadászgépek, zavaróberendezések és kiberbiztonsági rendszerek bevetésére is sor kerülhet a Trump-Putyin találkozó alatt.
Ilyet még nem látott a Buckingham-palota: szexuális vádak miatt minden címéről lemond András herceg, a brit uralkodó öccse
Minden királyi titulusáról lemond András herceg, a brit uralkodó testvére, akivel szemben újabban ismét felmerült vádként, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epsteinnel.
A korábbi hírek szerint a találkozóra két héten belül sor kerülhet.
Senki nem tudja elkerülni a klímaváltozás hatásait, de ezek a problémák a legszegényebbeket érintik a legsúlyosabban.
700 000 év után ébredt fel ez az alvó vulkán: csúnya vége is lehet, nem kis pánikot okozott a helyieknél
A jelenséget valószínűleg vagy a vulkán alatti hidrotermális rendszer változása okozza, ami gázfelhalmozódáshoz vezet, vagy egy kisebb mennyiségű magma elmozdulása.
Magyarország is teljesíti a NATO védelmi kiadási elvárását – de ez elég? Nézd meg, hová jutott Európa a katonai kiadásokban és az orosz energiafüggésben!
Egyelőre nem világos, Putyin hogyan utazik majd Magyarországra, hiszen a környező országok mind NATO- vagy EU-tagok, illetve az ICC-nek is tagjai.
A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan további nagy hatótávolságú fegyvereket kér Trumptól a pénteki washingtoni találkozójukon.
A fehérorosz tisztviselők többnyire nemkívánatos személynek számítottak az EU-ban, miután Európa szankciókat vezetett be a 2020-as vitatott választások után.
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszországot.
Trump több nemzetközi konfliktusban is közvetítőként lépett fel, de a Kreml katonai helyzete és Ukrajna álláspontja miatt kérdéses, hogy sikerülhet-e áttörést elérni.
Az amerikai elnök jelentette be a hírt csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.
Az ügyvéd már a szabadon bocsátás lehetőségét is mérlegeli, miután a bíróság hibás jogi minősítést állapított meg.
A queenslandi erdőkből származó adatokat vizsgáló kutatás megállapította, hogy a szélsőséges hőmérséklet több fa pusztulását okozta, mint ahány új fa nőtt.
Kína visszavágott Trumpnak: „Amerika elferdíti a tényeket” – újra forr a levegő a kereskedelmi fronton
Peking szerint Washington pánikot kelt és félreértelmezi az exportkorlátozásokat – közben a tárgyalásokon Kína együttműködést sürget.
A Bulgargaz sikeresen lezárta nemzetközi LNG-beszállítói tenderét, amely jelentős lépés az ország orosz gázfüggőségének csökkentése felé.
