A Szentatyát hívta focis műsorába az NFL-legenda: vajon elfogadta a meghívást XIV. Leó?

Peyton Manning megpróbálta megnyerni XIV. Leó pápát, aki közismert Chicago Bears-szurkoló, hogy vendégként szerepeljen a "ManningCast" műsorban a csapat hétfő esti mérkőzése alatt - írja a Chicago Sun Times.

A Pro Football Hall of Fame tagja, valamint kétszeres bajnok Peyton Manning különleges vendéget próbált szerezni az ESPN2-n sugárzott "ManningCast" műsorába a Bears és a Vikings hétfő esti mérkőzésére: magát XIV. Leó pápát, aki köztudottan a Chicago Bears rajongója és Dolton városából származik.

Manning a közvetítés során testvérével, Elivel együtt részletezte erőfeszítéseit. Elmondása szerint kézzel írt meghívókat küldött a pápának és asszisztensének, törtfehér papíron, piros belsejű borítékban.

"Nem sikerült meggyőznöm a pápát, de mindent megtettem" - mondta Manning, majd tréfásan összehasonlította az esetet azzal, amikor sikertelenül próbálta Randy Moss elkapót a Tennessee-hez csábítani.

Manning hozzátette, hogy a pápának ennek ellenére "nyitott meghívása" van a műsorba. Emellett felsorolta más meghívott vendégeit is, köztük Larry David komikust, Tiger Woods golfozót, Bradley Cooper színészt és George W. Bush volt elnököt. A hétfő esti adás vendégei között egyébként szerepelt egy másik híres chicagói sportrajongó, Bill Murray színész.