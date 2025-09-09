2025. szeptember 9. kedd Ádám
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
amerikai futball pálya, yardok, amerikai foci, nfl, usa, 50 yardos vonal
Sport

A Szentatyát hívta focis műsorába az NFL-legenda: vajon elfogadta a meghívást XIV. Leó?

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 16:23

Peyton Manning megpróbálta megnyerni XIV. Leó pápát, aki közismert Chicago Bears-szurkoló, hogy vendégként szerepeljen a "ManningCast" műsorban a csapat hétfő esti mérkőzése alatt - írja a Chicago Sun Times.

A Pro Football Hall of Fame tagja, valamint kétszeres bajnok Peyton Manning különleges vendéget próbált szerezni az ESPN2-n sugárzott "ManningCast" műsorába a Bears és a Vikings hétfő esti mérkőzésére: magát XIV. Leó pápát, aki köztudottan a Chicago Bears rajongója és Dolton városából származik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Manning a közvetítés során testvérével, Elivel együtt részletezte erőfeszítéseit. Elmondása szerint kézzel írt meghívókat küldött a pápának és asszisztensének, törtfehér papíron, piros belsejű borítékban.

KATTINTS a friss hírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!

"Nem sikerült meggyőznöm a pápát, de mindent megtettem" - mondta Manning, majd tréfásan összehasonlította az esetet azzal, amikor sikertelenül próbálta Randy Moss elkapót a Tennessee-hez csábítani.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Manning hozzátette, hogy a pápának ennek ellenére "nyitott meghívása" van a műsorba. Emellett felsorolta más meghívott vendégeit is, köztük Larry David komikust, Tiger Woods golfozót, Bradley Cooper színészt és George W. Bush volt elnököt. A hétfő esti adás vendégei között egyébként szerepelt egy másik híres chicagói sportrajongó, Bill Murray színész.
Címlapkép: Getty Images
#sport #focista #XIV. Leó pápa #XIV. Leó #amerikai futball #amerikai foci #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:43
16:32
16:23
16:15
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 9.
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
2025. szeptember 9.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
2025. szeptember 9.
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit az ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 9. kedd
Ádám
37. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
2
1 hete
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
3
2 hete
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
4
1 hete
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
5
6 napja
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állománydíj
egy adott időszakban érvényes biztosítások egyévi díja a biztosító statisztikáiban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 16:03
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 13:03
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
Agrárszektor  |  2025. szeptember 9. 16:27
Ezt mind megérezzük: durván drágultak az élelmiszer-alapanyagok