Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót.
A Szentatyát hívta focis műsorába az NFL-legenda: vajon elfogadta a meghívást XIV. Leó?
Peyton Manning megpróbálta megnyerni XIV. Leó pápát, aki közismert Chicago Bears-szurkoló, hogy vendégként szerepeljen a "ManningCast" műsorban a csapat hétfő esti mérkőzése alatt - írja a Chicago Sun Times.
A Pro Football Hall of Fame tagja, valamint kétszeres bajnok Peyton Manning különleges vendéget próbált szerezni az ESPN2-n sugárzott "ManningCast" műsorába a Bears és a Vikings hétfő esti mérkőzésére: magát XIV. Leó pápát, aki köztudottan a Chicago Bears rajongója és Dolton városából származik.
Manning a közvetítés során testvérével, Elivel együtt részletezte erőfeszítéseit. Elmondása szerint kézzel írt meghívókat küldött a pápának és asszisztensének, törtfehér papíron, piros belsejű borítékban.
"Nem sikerült meggyőznöm a pápát, de mindent megtettem" - mondta Manning, majd tréfásan összehasonlította az esetet azzal, amikor sikertelenül próbálta Randy Moss elkapót a Tennessee-hez csábítani.
Manning hozzátette, hogy a pápának ennek ellenére "nyitott meghívása" van a műsorba. Emellett felsorolta más meghívott vendégeit is, köztük Larry David komikust, Tiger Woods golfozót, Bradley Cooper színészt és George W. Bush volt elnököt. A hétfő esti adás vendégei között egyébként szerepelt egy másik híres chicagói sportrajongó, Bill Murray színész.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.
Verstappent már a rajtnál sem lehetett megfogni, nagyon simán húzta be a monzai versenyt. A két McLaren azonban nem hagyja felzárkózni az összetettben.
Az úszónő terhessége már eléggé előrehaladt, a kép tanúsága alapján hamarosan bővül a család.
Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője kerékpáros balesetet szenvedett, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul.
Nemzetközi összefogással, egy évekig tartó nyomozás végén felszámolták a Streameast nevű illegális streamhálózatot.
Két gólós előnyt játszott el a válogatott, egy pontot hoztak el Dublinból. Folytatás jövő kedden Portugália ellen.
A Ferrarik a negyedik, illetve ötödik helyet szerezték meg, Verstappen azonban most tudott extrát nyújtani, így övé a pole Monzában.
A McLaren pilótája szerint túl szoros a verseny a riválisokkal, de Monzában ismét nagy dobásra készül.
René Higuita, a kolumbiai labdarúgás legendás kapusa örökre beírta nevét a futballtörténelembe ezzel a mozdulattal.
Sorozatban négy bajnokcsapat tagja is volt a legendás kapus, Ken Dryden, összesen hat aranygyűrűt nyert.
A statisztikák azt mutatják, hogy az írek az elmúlt pár évtizedben igazi mumusai voltak a magyar válogatottnak - extra teljesítménnyel azonban hozható a meccs.
A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szervezői négy évvel meghosszabbították a Monacói Nagydíjnak otthon adó Monte-Carlo szerződését,.
Mike Tyson és Floyd Mayweather, a boksz két legendás alakja jövőre bemutató mérkőzésen csap össze.