Három hete szünetel az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken.
Tárgyalóasztalnál a háború: óriási a tét a genfi béketárgyalások második napján
Az Egyesült Államok közvetítésével zajló ukrán–orosz béketárgyalások második napja kezdődött meg szerdán Genfben, miközben Kijevre egyre nagyobb politikai nyomás nehezedik a megállapodás érdekében – számolt be a Reuters.
A svájci tárgyalások célja a közel négy éve tartó háború lezárásának előmozdítása. A delegációk kedden már egyeztettek, és abban maradtak, hogy folytatják a megbeszéléseket, ám az alapvető kérdésekben továbbra is jelentős a távolság az álláspontok között.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben arról beszélt, hogy az Egyesült Államok túlzott nyomást gyakorol rá a háború lezárása érdekében. Egy interjúban azt mondta, nem tartja fairnek, hogy Washington inkább Ukrajnát sürgeti engedményekre, nem pedig Oroszországot.
Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször is jelezte, hogy Kijevnek kell lépéseket tennie a tárgyalások sikeréért, és gyors megállapodást sürgetett a konfliktus lezárására.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán társadalom elutasítaná az olyan béketervet, amely az ország számára további területi engedményekkel járna, különösen a Donbasz térségében. Szerinte egy ilyen kérdést népszavazásra kellene bocsátani, amelynek kimenetele erősen bizonytalan lenne.
A genfi egyeztetések az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország háromoldalú tárgyalássorozatának részei, amelyek korábbi fordulóit Abu-Dzabiban tartották, de áttörés akkor sem született. A fő vitapont továbbra is a megszállt területek kérdése és a biztonsági garanciák.
Mindeközben a harcok nem álltak le: a frontvonal mentén továbbra is zajlanak támadások, ami tovább nehezíti a diplomáciai előrelépést, és kétségessé teszi a gyors békemegállapodás esélyét.
Kreml-közeli források szerint az ukrajnai konfliktus rendezéséről folytatandó tárgyalásokra kijelölt orosz főtárgyaló zárt körben rendkívüli kijelentéseket tett.
Genfben ma megkezdődik az iráni–amerikai tárgyalások második fordulója, amelynek középpontjában Irán nukleáris programja és az amerikai szankciók esetleges feloldása áll.
Az orosz erők Starlink-hozzáférésének blokkolása is szerepet játszhatott a gyors ukrán előretörésben.
Svájcban folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével.
Robert Fico miniszterelnök szerint a bővítéssel az ország csökkenthetné ráutaltságát a szomszédos államok által nyújtott légtérvédelmi segítségre.
Az amerikai elnök szerint a Béketanács "korlátlan lehetőségekkel bír", és a jövőben akár az ENSZ szerepét is átveheti.
Döbbenet: mutációt találtak a csernobili katasztrófa áldozatainak utódainál - ez sokaknak vészjósló hír
A statisztikai korrekciók elvégzése után is szignifikáns maradt a különbség a csoportok között.
Az öt európai ország a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél jelentette fel a Kremlt.
Az SPD új alapprogram kidolgozásán dolgozik, amelyben az egészségpolitikát is újragondolnák.
Az ukrán delegáció már elindult Svájcba, ahol a béketárgyalás következő fordulójára fog sor kerülni.
A háttérben zajló katonai tervezés jelentősen növeli a feszültséget a már amúgy is érzékeny amerikai–iráni viszonyban.
A NASA kutatói olyan szerves molekulákat azonosítottak a Marson.
Az Arctic Sentry missziót valós védelmi képességekkel kellene megerősíteni, elsősorban Grönland védelmének fokozása érdekében.
"A lehető legjobb dolog lenne" egy rendszerváltás Iránban - jelentette ki Donald Trump.
Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Az orosz erők jelentős visszaesést szenvedtek el múlt héten, amikor Ukrajna elérte, hogy a SpaceX lekapcsolja a Starlink műholdas terminálokat.
Bár éves szinten 0,6%-kal nőtt a GDP, Románia két egymást követő negyedévben visszaesett, jelezve a gazdasági lassulást és a befektetők óvatosságát.
