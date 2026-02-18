Tárgyalóasztalnál a háború: óriási a tét a genfi béketárgyalások második napján

Az Egyesült Államok közvetítésével zajló ukrán–orosz béketárgyalások második napja kezdődött meg szerdán Genfben, miközben Kijevre egyre nagyobb politikai nyomás nehezedik a megállapodás érdekében – számolt be a Reuters.

A svájci tárgyalások célja a közel négy éve tartó háború lezárásának előmozdítása. A delegációk kedden már egyeztettek, és abban maradtak, hogy folytatják a megbeszéléseket, ám az alapvető kérdésekben továbbra is jelentős a távolság az álláspontok között.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben arról beszélt, hogy az Egyesült Államok túlzott nyomást gyakorol rá a háború lezárása érdekében. Egy interjúban azt mondta, nem tartja fairnek, hogy Washington inkább Ukrajnát sürgeti engedményekre, nem pedig Oroszországot.

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször is jelezte, hogy Kijevnek kell lépéseket tennie a tárgyalások sikeréért, és gyors megállapodást sürgetett a konfliktus lezárására.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán társadalom elutasítaná az olyan béketervet, amely az ország számára további területi engedményekkel járna, különösen a Donbasz térségében. Szerinte egy ilyen kérdést népszavazásra kellene bocsátani, amelynek kimenetele erősen bizonytalan lenne.

A genfi egyeztetések az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország háromoldalú tárgyalássorozatának részei, amelyek korábbi fordulóit Abu-Dzabiban tartották, de áttörés akkor sem született. A fő vitapont továbbra is a megszállt területek kérdése és a biztonsági garanciák.

Mindeközben a harcok nem álltak le: a frontvonal mentén továbbra is zajlanak támadások, ami tovább nehezíti a diplomáciai előrelépést, és kétségessé teszi a gyors békemegállapodás esélyét.