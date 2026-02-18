2026. február 18. szerda Bernadett
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás Genf belvárosára és az ikonikus Jet dEau szökőkútra, a Genfben található hatalmas vízsugárra.
Világ

Tárgyalóasztalnál a háború: óriási a tét a genfi béketárgyalások második napján

Pénzcentrum
2026. február 18. 11:51

Az Egyesült Államok közvetítésével zajló ukrán–orosz béketárgyalások második napja kezdődött meg szerdán Genfben, miközben Kijevre egyre nagyobb politikai nyomás nehezedik a megállapodás érdekében – számolt be a Reuters.

A svájci tárgyalások célja a közel négy éve tartó háború lezárásának előmozdítása. A delegációk kedden már egyeztettek, és abban maradtak, hogy folytatják a megbeszéléseket, ám az alapvető kérdésekben továbbra is jelentős a távolság az álláspontok között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben arról beszélt, hogy az Egyesült Államok túlzott nyomást gyakorol rá a háború lezárása érdekében. Egy interjúban azt mondta, nem tartja fairnek, hogy Washington inkább Ukrajnát sürgeti engedményekre, nem pedig Oroszországot.

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször is jelezte, hogy Kijevnek kell lépéseket tennie a tárgyalások sikeréért, és gyors megállapodást sürgetett a konfliktus lezárására.

Kapcsolódó cikkeink:

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán társadalom elutasítaná az olyan béketervet, amely az ország számára további területi engedményekkel járna, különösen a Donbasz térségében. Szerinte egy ilyen kérdést népszavazásra kellene bocsátani, amelynek kimenetele erősen bizonytalan lenne.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A genfi egyeztetések az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország háromoldalú tárgyalássorozatának részei, amelyek korábbi fordulóit Abu-Dzabiban tartották, de áttörés akkor sem született. A fő vitapont továbbra is a megszállt területek kérdése és a biztonsági garanciák.

Mindeközben a harcok nem álltak le: a frontvonal mentén továbbra is zajlanak támadások, ami tovább nehezíti a diplomáciai előrelépést, és kétségessé teszi a gyors békemegállapodás esélyét.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #konfliktus #usa #donald trump #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #diplomácia #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:02
11:51
11:43
11:28
11:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 17.
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 18.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
2
6 napja
Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie
3
6 napja
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
4
1 hete
Újabb nagyhatalom állt be Ukrajna mögé: ez mindent megváltoztathat?
5
5 napja
Olyan súlyos veszteségeket szenvedett el Oroszország, hogy a teljes összeomlás sem kizárt: lehet, hogy ez zárja le végleg a háborút?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Token
Biztonsági eszköz, amely egy pár percig érvényes jelszót generál, ezt az internetbank alkalmazásba történő belépéskor kell megadni. A token egy kódgenerátor, amely egy - a használat időpontjától és a token sorozatszámától függő - egyszer felhasználható (kb. 30 másodpercig érvényes) kódot szolgáltat. Biztonságos módja lehet az internetes és mobil bankolásnak valamint a befektetési számlák kezelésének, hiszen a megjelenő kódot csak a tulajdonos láthatja. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 10:05
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 06:28
Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?
Agrárszektor  |  2026. február 18. 11:28
Kisebb lett rengeteg élelmiszer: itt a lista, erre készülj vásárláskor
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel