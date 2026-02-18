2026. február 18. szerda Bernadett
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Kőkemény szankciókat jelentett be Zelenszkij: a háború támogatásával vádolta meg szomszédját

Pénzcentrum
2026. február 18. 14:28

Ukrajna szankciócsomagot léptetett életbe Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ellen, mivel aktívan közreműködik az Oroszország által folytatott háborúban. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szerint Minszk kritikus szerepet játszik a nyugati büntetőintézkedések megkerülésében, valamint katonai célú alkatrészeket juttat el az orosz védelmi iparnak.

Az UNN szerint az ukrán elnök február 18-án a közösségi platformokon jelentette be a Fehéroroszország vezetője elleni átfogó szankciós intézkedéseket. Zelenszkij tájékoztatása alapján az orosz katonai egységek 2024 második felében drónok irányítására alkalmas átjátszóállomás-hálózatot építettek ki fehérorosz területen. Ez a fejlesztés jelentősen megerősítette az orosz fegyveres erők támadókapacitását Ukrajna északi területein, a Kijevi és a Volinyi terület között. Az ukrán államfő kijelentette, hogy "egyes csapásokat az oroszok fehérorosz segítség nélkül nem tudtak volna végrehajtani".

Az ukrán vezetés információi szerint több mint háromezer olyan fehérorosz gazdasági szereplő van, amely kiszolgálja Oroszország háborús erőfeszítéseit. Ezek a vállalatok gépeket, ipari berendezéseket és létfontosságú alkatrészeket – köztük rakétarendszerek gyártásához nélkülözhetetlen elemeket – szállítanak orosz megrendelőiknek.

Kapcsolódó cikkeink:

Zelenszkij rámutatott, hogy Fehéroroszországban megkezdődtek azok az infrastrukturális fejlesztések, amelyek lehetővé teszik a közepes hatótávolságú Oresnyik rakétarendszer telepítését. Ez szerinte nemcsak Ukrajnára, hanem "egész Európa számára fenyegetést jelent". Az ukrán elnök hangsúlyozta: Lukasenka amellett, hogy helyszínt biztosít a rendszernek, fehérorosz ipari szereplőkön keresztül tavaly fontos alkatrészeket és mechanikai elemeket juttatott el Oroszországnak a fegyverrendszerhez. A tervek szerint ez az együttműködés 2026-ban is folytatódni fog.

A szankciós döntés gyakorlati hatása ugyanakkor kérdéses. Lukasenka fehérorosz elnöknek feltehetően nincsenek ukrajnai vagyonelemei vagy üzleti érdekeltségei, és a háború kezdete óta nem járt ukrán területen, így a korlátozó intézkedések tényleges következményei egyelőre bizonytalanok.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#ukrajna #oroszország #fegyver #világ #drón #geopolitika #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #szankciók #rakéta

