Sokkoló, milyen épületet talált el Oroszország Kijevben: óriási a perpatvar, ennek nagyon nem lesz jó vége

Azerbajdzsán bekérette az orosz nagykövetet, miután egy orosz rakéta megrongálta kijevi nagykövetségét - írta a Reuters.

Azerbajdzsán külügyminisztériuma pénteken bekérette Mihail Jevdokimov orosz nagykövetet, hogy határozott tiltakozását fejezze ki, miután egy orosz Iszkander rakéta kárt okozott az ország kijevi nagykövetségében.

A minisztérium közleménye szerint a robbanás a nagykövetség kerítésének egy részét lerombolta és súlyos károkat okozott a diplomáciai létesítményben. A támadásban senki sem sérült meg.

Az incidens az ukrán főváros elleni orosz rakéta- és dróntámadások során történt.