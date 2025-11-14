A város több pontján is tüzeket okoztak a lehulló törmelékek.
Tovább éleződik Donald Trump és a BBC háborúja: a brit lap nem tágít, jöhet az évszázad sajtópere?
A BBC bocsánatot kért Donald Trump amerikai elnöktől egy Panorama műsorban sugárzott, félrevezetően szerkesztett beszédrészlet miatt, de elutasította a kártérítési követelést - írja honlapján maga az érintett, a BBC.
A brit közszolgálati médium, a BBC elismerte, hogy a 2021. január 6-i beszéd szerkesztése azt a téves benyomást kelthette, mintha Trump közvetlenül erőszakos cselekedetre szólított volna fel. A BBC bejelentette, hogy a 2024-ben sugárzott műsort nem fogják újra leadni.
Trump ügyvédei 1 milliárd dolláros (759 millió font) kártérítéssel fenyegetőztek, ha a BBC nem vonja vissza az állításait, nem kér bocsánatot és nem fizet kompenzációt. A botrány következtében vasárnap lemondott Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a hírszerkesztőség vezetője.
A BBC csütörtök este közzétett helyreigazításában elismerte, hogy a szerkesztés akaratlanul azt a benyomást keltette, mintha folyamatos beszédrészletet mutattak volna be, holott valójában a beszéd különböző pontjairól származó részleteket vágtak össze.
Az eredeti beszédben Trump azt mondta: "Lesétálunk a Capitoliumhoz, és megtapsoljuk bátor szenátorainkat és kongresszusi képviselőinket." Majd több mint 50 perccel később: "És harcolunk. Harcolunk, mint az ördög." A Panorama műsorban viszont ez így hangzott: "Lesétálunk a Capitoliumhoz... és ott leszek veletek. És harcolunk. Harcolunk, mint az ördög."
A BBC a Trump jogi csapatának küldött levelében öt fő érvet sorakoztatott fel, amiért szerintük nincs alapja a rágalmazási pernek. Többek között azzal érveltek, hogy a dokumentumfilmet nem sugározták amerikai csatornákon, a szerkesztés nem okozott kárt Trumpnak, mivel később újraválasztották, és a vágás nem megtévesztési szándékkal készült, csupán egy hosszú beszéd rövidítése volt.
Eközben a Telegraph napilap egy újabb félrevezető szerkesztésről számolt be, amely a BBC Newsnight műsorában jelent meg 2022-ben. A BBC szóvivője közölte, hogy kivizsgálják az ügyet, míg Trump jogi csapata szerint "most már világos, hogy a BBC rágalmazási mintázatot folytatott Trump elnök ellen".
Több mint 200 kenyai állampolgár harcolhat Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, gyakran megtévesztő toborzási módszerek áldozataként.
Sokkoló forgatókönyvet vázol fel a cseh elnök az oroszok ellen: ha ez bekövetkezik, ki tudja, mi lesz itt
Petr Pavel szerint Oroszország csak az erőt tiszteli – a cseh elnök radikálisabb NATO-választ sürget a provokációkra.
A 435 tagú testület a republikánusok támogatásával és hat demokrata szavazatával szűk többséget ért el.
Japánban már iskolabezárásokhoz vezetett a H3N2 vírus terjedése, Ausztráliában rekordszintű influenzajárványt okoz.
Megkongatták a vészharangot a borászok: drámai a helyzet - mi lesz így sokak kedvenc ünnepi italával?
Ugyan 2025-ben egyhén nőtt a globális bortermelés, így is harmadik éve marad az átlag alatt a szélsőséges időjárás miatt.
Izland már a legrosszabb forgatókönyvre készül, nemzeti biztonsági kockázatnak minősítette az Atlanti-óceán fő áramlati rendszerének potenciális összeomlását.
Nagyon inog a miniszterelnök széke, egyre kevesebben bíznak benne: érik a totális politikai válság Nagy-Britanniában?
Lóg a levegőben Keir Starmer brit miniszterelnök leváltása. A kormányfő harcolni fog pozíciójáért.
A Sonder hétfőn csődöt jelentett, egy nappal azután, hogy a Marriott International közölte: véget ért a két vállalat közötti együttműködési megállapodás.
Tényleg időhatár nélkül kapott felmentést Magyarország a szankciók alól? Erről jobb tudni az orosz olaj kapcsán
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójával kapcsolatban továbbra is ellentmondásos információk keringenek az amerikai olajszankciók alóli magyar mentesség kérdéséről.
Olyan fegyvereket kért be Zelenszkij az amerikaiaktól, ami teljesen átírhatja a háborút: ez történne, ha megkapná
Az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen egyre hatékonyabbak.
Keményen üzent Putyin szóvivője: nem tudnak magyar javaslatokról, nincs egyeztetés az ukrajnai háború lezárásáról
Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin még nem értesült a magyar kezdeményezésekről.
Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze.
A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a több tízmilliárd fontos adóemelések csak tovább rontanák a helyzetet.
Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?
Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár.
Az orosz elnök távozása azonban nem jelenti automatikusan egy kevésbé veszélyes Oroszország létrejöttét.
A párizsi klímaegyezmény aláírása óta eltelt évtizedben a klímaváltozás gyorsabban súlyosbodott, mint ahogy a világ képes volt csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok használatát.
Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése
Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez.
Ezt nem láttuk jönni! Kihirdette a német államfő: Fenyegetést jelent az orosz agresszor, cselekednünk kell!
A német államfő a demokrácia védelmére szólított fel. "Cselekednünk kell. Képesek vagyunk rá. Demokráciánknak nem kell megadnia magát. A demokrácia meg tudja védeni magát."
