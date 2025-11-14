Tovább éleződik Donald Trump és a BBC háborúja: a brit lap nem tágít, jöhet az évszázad sajtópere?

A BBC bocsánatot kért Donald Trump amerikai elnöktől egy Panorama műsorban sugárzott, félrevezetően szerkesztett beszédrészlet miatt, de elutasította a kártérítési követelést - írja honlapján maga az érintett, a BBC.

A brit közszolgálati médium, a BBC elismerte, hogy a 2021. január 6-i beszéd szerkesztése azt a téves benyomást kelthette, mintha Trump közvetlenül erőszakos cselekedetre szólított volna fel. A BBC bejelentette, hogy a 2024-ben sugárzott műsort nem fogják újra leadni.

Trump ügyvédei 1 milliárd dolláros (759 millió font) kártérítéssel fenyegetőztek, ha a BBC nem vonja vissza az állításait, nem kér bocsánatot és nem fizet kompenzációt. A botrány következtében vasárnap lemondott Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a hírszerkesztőség vezetője.

A BBC csütörtök este közzétett helyreigazításában elismerte, hogy a szerkesztés akaratlanul azt a benyomást keltette, mintha folyamatos beszédrészletet mutattak volna be, holott valójában a beszéd különböző pontjairól származó részleteket vágtak össze.

Az eredeti beszédben Trump azt mondta: "Lesétálunk a Capitoliumhoz, és megtapsoljuk bátor szenátorainkat és kongresszusi képviselőinket." Majd több mint 50 perccel később: "És harcolunk. Harcolunk, mint az ördög." A Panorama műsorban viszont ez így hangzott: "Lesétálunk a Capitoliumhoz... és ott leszek veletek. És harcolunk. Harcolunk, mint az ördög."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A BBC a Trump jogi csapatának küldött levelében öt fő érvet sorakoztatott fel, amiért szerintük nincs alapja a rágalmazási pernek. Többek között azzal érveltek, hogy a dokumentumfilmet nem sugározták amerikai csatornákon, a szerkesztés nem okozott kárt Trumpnak, mivel később újraválasztották, és a vágás nem megtévesztési szándékkal készült, csupán egy hosszú beszéd rövidítése volt.

Eközben a Telegraph napilap egy újabb félrevezető szerkesztésről számolt be, amely a BBC Newsnight műsorában jelent meg 2022-ben. A BBC szóvivője közölte, hogy kivizsgálják az ügyet, míg Trump jogi csapata szerint "most már világos, hogy a BBC rágalmazási mintázatot folytatott Trump elnök ellen".