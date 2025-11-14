2025. november 14. péntek Aliz
6 °C Budapest
Antibes, Franciaország - 2016. november 10: Európai újságok reagálnak Donald Trumpnak az Amerikai Egyesült Államok elnökévé történő megválasztására.
Világ

Tovább éleződik Donald Trump és a BBC háborúja: a brit lap nem tágít, jöhet az évszázad sajtópere?

Pénzcentrum
2025. november 14. 11:45

A BBC bocsánatot kért Donald Trump amerikai elnöktől egy Panorama műsorban sugárzott, félrevezetően szerkesztett beszédrészlet miatt, de elutasította a kártérítési követelést - írja honlapján maga az érintett, a BBC.

A brit közszolgálati médium, a BBC elismerte, hogy a 2021. január 6-i beszéd szerkesztése azt a téves benyomást kelthette, mintha Trump közvetlenül erőszakos cselekedetre szólított volna fel. A BBC bejelentette, hogy a 2024-ben sugárzott műsort nem fogják újra leadni.

Trump ügyvédei 1 milliárd dolláros (759 millió font) kártérítéssel fenyegetőztek, ha a BBC nem vonja vissza az állításait, nem kér bocsánatot és nem fizet kompenzációt. A botrány következtében vasárnap lemondott Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a hírszerkesztőség vezetője.

A BBC csütörtök este közzétett helyreigazításában elismerte, hogy a szerkesztés akaratlanul azt a benyomást keltette, mintha folyamatos beszédrészletet mutattak volna be, holott valójában a beszéd különböző pontjairól származó részleteket vágtak össze.

Az eredeti beszédben Trump azt mondta: "Lesétálunk a Capitoliumhoz, és megtapsoljuk bátor szenátorainkat és kongresszusi képviselőinket." Majd több mint 50 perccel később: "És harcolunk. Harcolunk, mint az ördög." A Panorama műsorban viszont ez így hangzott: "Lesétálunk a Capitoliumhoz... és ott leszek veletek. És harcolunk. Harcolunk, mint az ördög."

A BBC a Trump jogi csapatának küldött levelében öt fő érvet sorakoztatott fel, amiért szerintük nincs alapja a rágalmazási pernek. Többek között azzal érveltek, hogy a dokumentumfilmet nem sugározták amerikai csatornákon, a szerkesztés nem okozott kárt Trumpnak, mivel később újraválasztották, és a vágás nem megtévesztési szándékkal készült, csupán egy hosszú beszéd rövidítése volt.

Eközben a Telegraph napilap egy újabb félrevezető szerkesztésről számolt be, amely a BBC Newsnight műsorában jelent meg 2022-ben. A BBC szóvivője közölte, hogy kivizsgálják az ügyet, míg Trump jogi csapata szerint "most már világos, hogy a BBC rágalmazási mintázatot folytatott Trump elnök ellen".
Címlapkép: Getty Images
#per #világ #kártérítés #média #donald trump #brit #rágalmazás #vezérigazgató #BBC

