Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint az elismerést „lenyűgöző és látnoki életművéért” ítélték oda,
Fordulat a magyar borászatban: így kaphatnak új életet a lesajnált hazai termékek
Zala eddig inkább a borvidéki térképek szélén szerepelt, mint a borlapok elején. Nincs ikonikus fajtája, nincs egységes stílusa, és a legtöbb pincészet inkább kísérletezik, mint piacra dolgozik. Most mégis született egy közös bor, ami nevet, arcot és karaktert ad a régiónak. A Hegyke nem prémium, nem harsány, nem akar többnek látszani, mint ami: egy szerethető, zalai fehérbor, amely mögött valódi összefogás és újragondolt borvidéki identitás áll. Nem marketingfogás, hanem válasz arra, hogy mit kezdjen egy borvidék azzal, ha egyszerre van benne titok, sokszínűség és egy kis hetykeség.
Az alkoholfogyasztás csökkenése a legfiatalabb generációk körében nemcsak statisztikai tény, hanem egyre égetőbb kérdés a borágazat számára. A trendek világosan mutatják: a fogyasztás az alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok felé tolódik, miközben a bor szerepe a mindennapi kultúrában egyre szűkül. Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja szerint az ágazatnak magába kell néznie, és újra kell gondolnia, hogyan tud olyan élményt nyújtani, amely miatt a fogyasztó újra és újra leveszi a palackot a polcról.
A megoldás nem feltétlenül a marketingben rejlik, hanem a minőségben, a stílusban és a kulturális újrakeretezésben. Míg Olaszországban, Spanyolországban vagy Franciaországban természetes, hogy a hétvégi ebédnél egy palack bor is az asztalra kerül, Magyarországon ez még mindig ritka. A borfogyasztás visszavezetése a családi kultúrába, a hétköznapi élményekbe, a közös étkezésekbe, ez az a hosszú távú cél, amelyért a szakmai szervezetek, köztük a HNT is dolgozik.
A generációs váltás nemcsak kihívás, hanem lehetőség is. A fiatalok körében jelenleg a bor alapú koktélok, a szénsavas, könnyed termékek a legnépszerűbbek, és ez új utakat nyithat a borászati innovációban. Ebben a környezetben különösen izgalmas, ha egy borvidék újraértelmezi önmagát.
Közös borunk
A közösségi bormárkák az elmúlt évtizedben új lendületet adtak a hazai borvidékeknek: olyan kezdeményezések, amelyek nem egyetlen pincészethez kötődnek, hanem több termelő összefogásával jönnek létre, közös szabályrendszer és arculat mentén. Céljuk, hogy egységesen kommunikálható, jól felismerhető borokat kínáljanak, amelyek egy adott régió karakterét és értékeit tükrözik, miközben a fogyasztók számára is átlátható, megbízható választást jelentenek.
A legismertebb hazai példák közé tartozik a BalatonBor, amely 100% olaszrizlingből készül, és a Balaton környéki borászatok egységes arculattal, szigorú minőségi kritériumokkal kínálják. Az Egri Csillag az egri borvidék fehérboros válasza az Egri Bikavérre: cuvée alapú, több fajtából készül, és a borvidék friss, gyümölcsös fehérbor-stílusát hivatott képviselni. A Villányi RedY a fiatalabb közönséget célozza meg, könnyed, gyümölcsös vörösbor, míg a PH-Érték a Pannonhalmi borvidék közösségi márkája, szintén cuvée formában.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Hegyke ebbe a sorba illeszkedik, de egyedi karakterrel. Egyrészt a Zalai Borvidék eddig nem rendelkezett ilyen típusú közös márkával, másrészt a régió maga is különleges: széttartó, kísérletező, sokszínű, és eddig kevéssé volt jelen a hazai borpiac fókuszában. A Hegyke tehát nemcsak egy új bor, hanem egy új narratíva: egy friss, lendületes, mégis komplex fehérbor, amely a Kárpát-medencei fajtákra és a keszthelyi nemesítésekre épül, és amelyet több zalai borászat közösen definiált.
A márka célja nem csupán a piaci jelenlét növelése, hanem a zalai borászok összefogásának szimbolizálása, a borvidék újrapozicionálása, és egy szélesebb fogyasztói réteg megszólítása. A Hegyke nem prémiumbor, de nem is kommersz: szerethető, jól iható, mégis tartalmas. Egy olyan bor, amelyet nemcsak a helyiek értenek, hanem bárki, aki nyitott a felfedezésre – és aki kíváncsi arra, milyen az, amikor egy borvidék újra nevet és arcot kap.
A Nobel-békedíj az egyetlen, amelyet nem a díjak svéd alapítója, Alfred Nobel hazájában, hanem Norvégiában, Oslóban ítélnek oda és adnak át.
A 2025-ös irodalmi Nobel-díj nyertese, Krasznahorkai László a mostani pénzjutalom mellett korábban is nagyobb bevételeket tudhatott magáénak.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 475 millió forint volt.
Az írót a Svéd Nemzeti Rádió érte utol, akiknek nyilatkozott az elismerésről.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
Jelentős pénzjutalomban részesül Krasznahorkai László, aki elnyerte az irodalmi Nobel-díjat.
"Egyetlen nagy gondolatrendszer helyessége sem az igazságán múlik" - 10 elgondolkodtató idézet a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlótól
A magyar író Kertész Imre 2002-es elismerése után több mint két évtizeddel nyerte el a világ legrangosabb irodalmi kitüntetését.
A Svéd Akadémia csütörtökön bejelentette, hogy a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapja.
A díjjal a vendéglátás új korszakába lépett, és Magyarország sem maradt ki a nemzetközi mezőnyből – több hazai egység is felkerült az első listára.
Kihúzták a Skandináv lottó 41. heti nyerőszámait. Lássuk, volt-e olyan szerencsevadász, aki elvitte a 71 milliós főnyereményt?
Korda György immár 68 éve áll színpadon. Most elárulta, meddig tervez még a szakmában maradni.
A nemzetközi irodalmi sajtó szerint egy magyar lehet az egyik legnagyobb esélyese a rangos elismerésnek.
Csalásra figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt: AI-videóval igyekeznek átverni a játékosokat a cég nevében
A Szerencse Klub néven hirdető cég azt a hamis látszatot kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt-hez kötődik.
Sting Tour 2026: itt a Sting-koncert Budapest helyszíne, ennyibe kerülnek elővételben a Sting-jegyek
Sting Tour 2026: mikor lesz a Sting koncert 2026-ban, hol koncertezik Sting 2025-ben? Mennyibe kerülnek a Sting jegyek MVM Dome-ban, mennyi egy Sting koncert jegy...
Mégsem áll le 2026 elején az Akvárium Klub, a szükséges karbantartási és fejlesztési munkálatokat sikerült nyárra ütemezni.
Húsz év után második budapesti koncertjére készül a legendás brit gitáros-énekes.
Az előfizetőknek kiküldött tájékoztató alapján 2025. november 6-tól emelkedik az HBO Max havi díja, és frissülnek a szolgáltatás feltételei is.
Ismét szabálytalan parkoláson kapták Kern Andrást, a beszámoló szerint ezúttal a piroson is áthajtott.
A humorista tévedett az adótartozásával kapcsolatban, és már az élelmiszert, gyógyszert is nehezen tudja megfizetni.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát