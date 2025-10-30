A burgonya ma már a hőség és a kártevők kettős szorításában van.
Elképesztő összeget fektet be a Microsoft: vajon mire készül a cégóriás?
A Microsoft felülmúlta az elemzői várakozásokat az elmúlt negyedévben, 77,7 milliárd dolláros bevételt és 30,8 milliárd dolláros nyereséget jelentve, azonban a felhő- és MI-infrastruktúrára fordított jelentős kiadások miatt a részvényárfolyam több mint 3 százalékkal csökkent a tőzsdei kereskedési időn kívül.
A technológiai óriás közölte, hogy a július-szeptember közötti negyedévben közel 35 milliárd dollárt költött tőkeberuházásokra a mesterséges intelligencia és felhőszolgáltatások iránti kereslet kiszolgálására. Ennek az összegnek csaknem felét számítógépes chipekre fordították, a fennmaradó részt pedig főként adatközpontokkal kapcsolatos ingatlanfejlesztésekre - írja az Euronews.
A magas kiadások beárnyékolták a vállalat egyébként impresszív, 22 százalékos negyedéves nyereségnövekedését, amely részvényenként 4,13 dollárt jelentett. A Microsoft külön kiemelte, hogy ezek az eredmények nem tartalmazzák az OpenAI-ba történt befektetések hatásait, ezzel is tisztázva, hogy ezek a veszteségek hogyan érintették az alaptevékenységet.
Az elemzők a FactSet Research felmérése szerint részvényenként 3,67 dolláros nyereséget és 75,38 milliárd dolláros bevételt vártak, amit a vállalat jelentősen felülmúlt.
Az eredmények közzététele egy nappal azután történt, hogy az OpenAI-jal kötött új megállapodás a Microsoft piaci értékét idén másodszor is 4 billió dollár fölé emelte. A részvények azonban estek a szerdai eredmények közzététele előtti órákban, amikor a vállalat Azure felhőszolgáltatása leállással küzdött.
A Microsoft megerősítette, hogy már 11,6 milliárd dollárt fektetett be az OpenAI-ba a vállalt 13 milliárd dollárból. Az új megállapodás értelmében a Microsoft, bár már nem kizárólagos felhőszolgáltatója az OpenAI-nak, 2032-ig megtartja az OpenAI termékek kereskedelmi jogait, és körülbelül 27 százalékos részesedést szerez a startup új profitorientált részlegében.
A vállalat felhőalapú üzletágának negyedéves bevétele 30,9 milliárd dollár volt, ami 28 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és valamivel meghaladta az elemzői várakozásokat. A Microsoft munkahelyi szoftvereket tartalmazó üzletága, amely magában foglalja az e-mail és szövegszerkesztő eszközöket, 17 százalékos növekedéssel 33 milliárd dolláros bevételt ért el.
A Microsoft az utóbbi időben a Copilot nevű MI-asszisztensének népszerűsítésére összpontosított, amely különféle munkafeladatokban nyújt segítséget, és a múlt héten új, Mico nevű animált avatárral ruházta fel.
