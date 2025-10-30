2025. október 30. csütörtök Alfonz
Issy-les-Moulineaux, Franciaország - 2023. szeptember 09. : Microsoft tábla a franciaországi Issy-Les-Moulineaux-i székhely épületén.
Világ

Elképesztő összeget fektet be a Microsoft: vajon mire készül a cégóriás?

Pénzcentrum
2025. október 30. 11:49

A Microsoft felülmúlta az elemzői várakozásokat az elmúlt negyedévben, 77,7 milliárd dolláros bevételt és 30,8 milliárd dolláros nyereséget jelentve, azonban a felhő- és MI-infrastruktúrára fordított jelentős kiadások miatt a részvényárfolyam több mint 3 százalékkal csökkent a tőzsdei kereskedési időn kívül.

A technológiai óriás közölte, hogy a július-szeptember közötti negyedévben közel 35 milliárd dollárt költött tőkeberuházásokra a mesterséges intelligencia és felhőszolgáltatások iránti kereslet kiszolgálására. Ennek az összegnek csaknem felét számítógépes chipekre fordították, a fennmaradó részt pedig főként adatközpontokkal kapcsolatos ingatlanfejlesztésekre - írja az Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magas kiadások beárnyékolták a vállalat egyébként impresszív, 22 százalékos negyedéves nyereségnövekedését, amely részvényenként 4,13 dollárt jelentett. A Microsoft külön kiemelte, hogy ezek az eredmények nem tartalmazzák az OpenAI-ba történt befektetések hatásait, ezzel is tisztázva, hogy ezek a veszteségek hogyan érintették az alaptevékenységet.

Az elemzők a FactSet Research felmérése szerint részvényenként 3,67 dolláros nyereséget és 75,38 milliárd dolláros bevételt vártak, amit a vállalat jelentősen felülmúlt.

Kapcsolódó cikkeink:

Az eredmények közzététele egy nappal azután történt, hogy az OpenAI-jal kötött új megállapodás a Microsoft piaci értékét idén másodszor is 4 billió dollár fölé emelte. A részvények azonban estek a szerdai eredmények közzététele előtti órákban, amikor a vállalat Azure felhőszolgáltatása leállással küzdött.

A Microsoft megerősítette, hogy már 11,6 milliárd dollárt fektetett be az OpenAI-ba a vállalt 13 milliárd dollárból. Az új megállapodás értelmében a Microsoft, bár már nem kizárólagos felhőszolgáltatója az OpenAI-nak, 2032-ig megtartja az OpenAI termékek kereskedelmi jogait, és körülbelül 27 százalékos részesedést szerez a startup új profitorientált részlegében.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vállalat felhőalapú üzletágának negyedéves bevétele 30,9 milliárd dollár volt, ami 28 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és valamivel meghaladta az elemzői várakozásokat. A Microsoft munkahelyi szoftvereket tartalmazó üzletága, amely magában foglalja az e-mail és szövegszerkesztő eszközöket, 17 százalékos növekedéssel 33 milliárd dolláros bevételt ért el.

A Microsoft az utóbbi időben a Copilot nevű MI-asszisztensének népszerűsítésére összpontosított, amely különféle munkafeladatokban nyújt segítséget, és a múlt héten új, Mico nevű animált avatárral ruházta fel.
Címlapkép: Getty Images
