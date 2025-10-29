A Pénzcentrum 2025. október 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutálisat megy az Apple, már 4 ezermilliárd dollárt ér a cég: egekbe lökte az új iPhone a részvényeket
Az Apple belépett a 4 ezermilliárd dollárt érő vállalatok exkluzív klubjába, amelybe eddig mindössze két technológiai óriás, az Nvidia és a Microsoft fért be. A részvényárfolyamok szárnyalása mögött elsősorban az iPhone 17 erős eladásai állnak, írja a Telex a CNN alapján.
Az Apple piaci értéke immár meghaladta a 4 ezermilliárd dollárt, ezzel a vállalat csatlakozott a tőzsdei elit legszűkebb köréhez. A rekordértéket főként az iPhone 17 kiváló eladásai hajtották, különösen Kínában, ahol az Apple korábban nehezebben tudta tartani a versenyt a helyi márkákkal.
A vállalat részvényei az utóbbi hetekben folyamatosan erősödtek, annak ellenére, hogy az év eleje kifejezetten nehéz volt a cég számára. Az Apple-nek számos kihívással kellett szembenéznie: a Donald Trump által bevezetett vámok, a mesterséges intelligencia fejlesztésekben való lemaradás, valamint a kormányzati nyomás, hogy az iPhone-ok gyártása hazai üzemekbe kerüljön, mind komoly terheket róttak a cégre.
A mostani fordulat azt mutatja, hogy az iPhone továbbra is képes fenntartani a vásárlók érdeklődését, még akkor is, ha az Apple nem tartozik az MI-fejlesztések élvonalába. Ugyanakkor a részvények idei, 7 százalékos emelkedése elmarad a tavalyi, több mint 30 százalékos növekedéstől, és az amerikai tőzsde 17 százalékos átlagos teljesítményétől is.
Az, hogy az Apple mögé szorult a mesterséges intelligencia csipeket gyártó Nvidia és a felhőszolgáltatásokban erős Microsoft, jól jelzi, mennyire meghatározóvá vált az MI a befektetők szemében.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
A GKI 2025 júliusában felmérést végzett a vállalatok körében a mesterséges intelligencia elterjedtségéről.
Szerda éjjel komoly karbantartás jön: az Erste számos online szolgáltatása leáll.
Reykjavík immár második éve vezeti a világ legbiztonságosabb városainak listáját, miközben Koppenhága, Zürich és Honolulu is egyre népszerűbb célpont a biztonságra érzékeny utazók körében.
A mesterséges intelligencia néhány év alatt a kreatív szakmák egyik legforróbb témájává vált.
Ahogy a társadalmi bizonytalanság növekszik, úgy vonz egyre többeket Magyarországon az ún. "prepper mozgalomhoz" való csatlakozás.
Az eredmények konzisztensek maradtak függetlenül attól, hogy melyik gyártó vakcináját kapták a betegek.
Kiadta a figyelmeztetést a Microsoft: ezek a PC-k most nagyon sebezhetők - sokaknak ilyen van, és sok hekker támadja is
Bár a közlemény elsősorban az informatikai vezetőknek szól, az otthoni felhasználóknak is érdemes komolyan venniük.
A kutatók szerint az AI asszisztensek gyakran kitalálnak részleteket, nem létező forrásokra hivatkoznak, vagy elhagyják a fontos kontextust.
Ezek a jelenségek annyira rövidek – mindössze egy ezredmásodpercig tartanak –, hogy szabad szemmel ritkán láthatók.
Sokan őrizgetünk régi technológiai eszközöket fiókokban vagy padlásokon, amelyektől valahogy sosem szabadultunk meg.
Az OpenAI közleményben fejezte ki részvétét a családnak, hangsúlyozva, hogy a tinédzserek jóléte kiemelt prioritás számukra.
A Telekom megújította hálózati karbantartási rendszerét, hogy ügyfelei könnyebben követhessék a tervezett munkálatokat.
Ők a mesterséges intelligencia legújabb áldozatai: ezt a jól fizető sztárszakmát már simán leváltja az AI
A kezdeményezés jól mutatja Sam Altman cégének törekvését, hogy AI-technológiáját minél hasznosabbá tegye különböző iparágak számára.
Váratlan befizetésre váró számla, sürgető fizetési felszólítás vagy egy nyereményjáték, amin nem is vettünk részt?
A magyar piacon az MI alkalmazása különösen a banki, távközlési és e-kereskedelmi szektorokban fejlődik gyorsan.
Kiterjedt internetes leállás tapasztalható világszerte, amely számos népszerű weboldalt és alkalmazást érint.
A Meta megszünteti a Messenger asztali alkalmazásait mindkét népszerű asztali operációs rendszeren.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
