Brutálisat megy az Apple, már 4 ezermilliárd dollárt ér a cég: egekbe lökte az új iPhone a részvényeket

Az Apple belépett a 4 ezermilliárd dollárt érő vállalatok exkluzív klubjába, amelybe eddig mindössze két technológiai óriás, az Nvidia és a Microsoft fért be. A részvényárfolyamok szárnyalása mögött elsősorban az iPhone 17 erős eladásai állnak, írja a Telex a CNN alapján.

Az Apple piaci értéke immár meghaladta a 4 ezermilliárd dollárt, ezzel a vállalat csatlakozott a tőzsdei elit legszűkebb köréhez. A rekordértéket főként az iPhone 17 kiváló eladásai hajtották, különösen Kínában, ahol az Apple korábban nehezebben tudta tartani a versenyt a helyi márkákkal.

A vállalat részvényei az utóbbi hetekben folyamatosan erősödtek, annak ellenére, hogy az év eleje kifejezetten nehéz volt a cég számára. Az Apple-nek számos kihívással kellett szembenéznie: a Donald Trump által bevezetett vámok, a mesterséges intelligencia fejlesztésekben való lemaradás, valamint a kormányzati nyomás, hogy az iPhone-ok gyártása hazai üzemekbe kerüljön, mind komoly terheket róttak a cégre.

A mostani fordulat azt mutatja, hogy az iPhone továbbra is képes fenntartani a vásárlók érdeklődését, még akkor is, ha az Apple nem tartozik az MI-fejlesztések élvonalába. Ugyanakkor a részvények idei, 7 százalékos emelkedése elmarad a tavalyi, több mint 30 százalékos növekedéstől, és az amerikai tőzsde 17 százalékos átlagos teljesítményétől is.

Az, hogy az Apple mögé szorult a mesterséges intelligencia csipeket gyártó Nvidia és a felhőszolgáltatásokban erős Microsoft, jól jelzi, mennyire meghatározóvá vált az MI a befektetők szemében.

